10 секретов стиля принцессы Дианы

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Леди Диана — любимица миллионов, пример для подражания и настоящая икона стиля. Она прошла путь от воспитательницы в детском саду до той, на кого равнялись буквально все. И несла свой титул по-своему, со вкусом.

Сегодня AdMe.ru вспоминает, каким был стиль принцессы Уэльской. Мы выделили 10 особенностей ее гардероба, которые могут взять на вооружение и современные модницы.