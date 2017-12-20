10 секретов стиля принцессы Дианы
Леди Диана — любимица миллионов, пример для подражания и настоящая икона стиля. Она прошла путь от воспитательницы в детском саду до той, на кого равнялись буквально все. И несла свой титул по-своему, со вкусом.
Сегодня AdMe.ru вспоминает, каким был стиль принцессы Уэльской. Мы выделили 10 особенностей ее гардероба, которые могут взять на вооружение и современные модницы.
Идеальное сочетание
Лучший способ подчеркнуть элегантность — оголить плечи, добавив акцент с помощью нежных и аккуратных украшений.
Нет шляпкам и перчаткам
Именно Диана первой в королевской семье решила избавиться от обязательной носки перчаток и традиционных шляпок. Головные уборы на ней красовались лишь тогда, когда этого требовал этикет.
Одно из двух
Чтобы подчеркнуть самое главное, леди Ди часто руководствовалась этим принципом: либо кокетливый вырез на спине...
Либо сдержанное декольте.
Светлость в прямом смысле этого слова
Светлые наряды для создания такого же светлого образа.
Ей постоянно удавалось произвести невероятный эффект с помощью этой хитрости.
Добавить крови с молоком
В украшениях она отдавала предпочтение жемчугу.
Однако самыми удачными ее образами считаются те, где жемчуг дополнял ярко-красные платья и костюмы.
Просто и со вкусом
Нет — вычурности и излишней декоративности наряда. Принцесса предпочитала простые и понятные линии в одежде.
Разбавить цветом
Сдержанные элементы гардероба будут смотреться выигрышнее, если разбавлять их яркими деталями.
Бельевое платье
Конечно, не каждый может позволить себе шелковое платье от Dior, но достать его аналог на сегодняшний день очень просто. +1 к женственному образу!
Вечная клетка
Актуальный тренд, сочетающийся практически со всем.
Главное — не переборщить с количеством.
Спортивный стиль никто не отменял
Согласитесь, принцесса Диана умела отлично выглядеть не только в дизайнерских нарядах, но и в спортивном костюме. Этому и нам можно поучиться.
Фото на превью princess.diana.forever/Instagram, dianaremembered/Instagram