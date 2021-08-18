10 особенностей поведения, которые говорят о том, что человек хорошо воспитан

Воспитанные люди знают простые истины о том, что нужно говорить «спасибо» и нельзя чавкать за столом. Но есть такие неочевидные нюансы, знание которых выводит человека в «высшую этикетную лигу». Оказывается, красить губы или ездить в машине тоже нужно по определенным правилам.

Мы в AdMe.ru изучили все тонкости этикета и теперь рассказываем, какие правила нужно соблюдать, чтобы всегда быть своими в высшем обществе.

1. Не трогает собеседника без разрешения

Дотрагиваться до другого человека можно только тогда, когда он установит правила прикосновений. Если вас похлопали по плечу или обняли, можете похлопать и обнять в ответ. Так вы не нарушите личное пространство собеседника и не вгоните его в краску. Но есть исключение: это не касается рукопожатий.

2. Знает, что некоторые «вежливые фразы» недопустимы в определенных ситуациях

Лучше не использовать фразы «будьте здоровы», «приятного аппетита» и «не за что». «Будьте здоровы» ставит чихнувшего в неловкое положение. «Приятного аппетита» можно сказать, только если вы сами участвовали в приготовлении обеда или ужина. А фразой «не за что» вы обесцениваете свои действия и слова благодарности со стороны собеседника.

3. Помнит о правилах хорошего тона для поездки в автомобиле

Только хорошо знакомые друг с другом мужчина и женщина могут сидеть вместе на заднем сиденье машины. В иных случаях мужчина обычно уступает даме место рядом с водителем, а сам садится назад.

4. Выбирает блюда на шведском столе в определенном порядке

На шведском столе сначала выбирайте напитки и относите за свой столик, затем берите еду. Каждое блюдо кладите на отдельную тарелку. За десертом можно идти, когда все тарелки на вашем столе будут пустыми. Поэтому не стоит брать еды больше, чем вы сможете съесть. Вежливый человек не сделает более 6 подходов к общему столу — это просто-напросто неприлично. Уносить еду с собой также недопустимо.

5. Не пьет во время еды

Пить за столом можно, но не воду, а специально предназначенные напитки. Также важно помнить, что ни один воспитанный человек не станет пить с едой во рту. Нужно есть небольшими кусочками и делать перерыв после проглатывания пищи. Чашку между едой и питьем лучше ставить на стол.

6. После вечеринки предлагает хозяевам свою помощь

Предложите хозяевам вечеринки помочь с уборкой. Они могут отказаться, но тем не менее оценят вашу любезность и готовность помочь, а другие гости с большей долей вероятности захотят пригласить вас на будущие мероприятия.

7. Носит одежду, подчеркивающую достоинства фигуры, а не выделяющую недостатки

В высшем обществе никто никогда не наденет слишком широкую или, наоборот, слишком узкую одежду. В гардеробе настоящих светских львиц нет свитеров oversize и джинсов скинни. Человек, умеющий правильно себя подать, подбирает одежду, подходящую ему по размеру, стилю и типу телосложения. Рекомендуемая длина юбок и платьев — чуть выше или ниже колена. Классические брюки — это брюки прямого кроя, в меру облегающие, не доходящие до уровня пола на 1–1,5 см. Но допустимы также широкие и зауженные брюки, доходящие до щиколотки. Верно подобранные пиджаки, блузки и свитеры повторяют изгиб вашей талии.

8. Знает о существовании помадного этикета

Использовать помаду необходимо при наличии полного макияжа и прически. В других же случаях ее применение необязательно. Наносить помаду на губы в общественных местах разрешается, но без зеркальца. А если в ресторане вы случайно оставили след от помады на стакане или бокале, не старайтесь облизнуть край — лучше возьмите салфетку и сотрите след.

9. Не отвечает на вопросы о бренде одежды или косметики

Не выдавайте свои секреты красоты. На вопрос о том, что у вас за помада или платье, не стоит отвечать. Отшутитесь или вообще проигнорируйте вопрос. Это не сделает вас невежливой. Леди в вас выдает не марка косметики и одежды, а ум и достойное поведение.

10. Не приводит своего гостя на вечеринку без приглашения

Не приводите своего партнера на вечеринку, если это не указано в приглашении. Приглашение, включающее в себя пункт «плюс один», означает, что приводить можно только одного человека. Подумайте, прежде чем кого-то взять с собой. Вы должны быть уверены в том, что этот человек умеет вести себя прилично и хорошо осваивается в незнакомой обстановке.