10 правил поведения в салонах красоты, о которых не пишут в учебниках по этикету

В салоне красоты можно отлично провести время, привести себя в порядок, расслабиться, поболтать, выпить чай-кофе, но все это работает, когда в голове не возникает вороха мыслей, как себя вести в той или иной ситуации. Стоит ли мыть голову накануне визита к парикмахеру, как сказать, что стрижка не нравится, и другие вопросы, которые приходят в голову и сеют там панику.

Редакция AdMe.ru вспомнила свои походы в салон красоты и составила список ответов и правил, которым нужно следовать, чтобы провести время у стилиста с пользой и сохранить нервы.

Нужно ли мыть голову перед походом к парикмахеру?

Со времен, когда краски были аммиачные, портили волосы и иссушали кожу головы, прошло много времени. Нынешние составы практически безвредны, многие из них не содержат аммиака, а следовательно, волосы можно помыть в день посещения парикмахера. Если не планируется окрашивание, то голову помыть тем более нужно: любому мастеру будет неприятно работать с грязными волосами. Конечно, голову можно помыть в салоне, но некоторые стрижки, а тем более укладки, делаются на сухие волосы, поэтому можно не тратить время и деньги и воспользоваться душем дома.

Как пойти к другому стилисту в один и тот же салон и нормально ли это?

Причины, по которым хочется сменить стилиста, могут быть разные: тут не только недостаток опыта мастера, но и желание попробовать что-то новое, неудобное время записи и т. д. Это абсолютно нормально, и не нужно паниковать. Уходя, поблагодарите своего прошлого мастера (если есть за что), скажите, что нашли другого специалиста. Однако более сложная ситуация возникает тогда, когда вы собираетесь переходить к стилисту из того же салона. Но и в этом случае прошлого мастера лучше предупредить заранее, это поможет избежать неловких ситуаций. Стоит помнить, что какими бы ни были отношения со стилистом и его умения, ни в коем случае не стоит ругать его перед новым специалистом. Это может вызвать неприязнь или конкуренцию внутри салона.

Можно ли снимать работу мастера в процессе оказания услуги?

Разрешение или запрет на съемку в общественном месте дает не только совесть, но и закон. В России, например, снимать в салоне красоты себя или мастера, который оказывает услугу, можно. Но вот опубликовать видео, например в своем блоге, без согласия стилиста не получится. Получая услугу в салоне красоты, вы получаете информацию, на которую имеете право по Закону о защите прав потребителей. Но будьте готовы к тому, что грозный секьюрити или администратор попросит вас не снимать и удалиться. Он неправ, но доказать это можно будет уже только в суде.

Как проверить, безопасен ли будет маникюр?

Прежде всего, нужно успокоиться и понять, что времена, когда за инструментами не следили, канули в лету и сейчас управляющие салона более сознательные. Если это не помогает, тогда нужно убедиться, что все одноразовые инструменты для маникюра используются только для вас и после процедуры с вами выбрасываются. Железные многоразовые инструменты должны быть простерилизованы в автоклаве или хотя бы дезинфицированы с помощью раствора и специальной лампы. Не бойтесь узнать у мастера, как обрабатываются инструменты, перед оказанием услуги. Если хотите быть еще более защищенными, тогда не брейте ноги непосредственно перед педикюром, чтобы через микропорезы никакой микроб до вас точно не добрался. Если сомнения все так же не проходят, пользователи интернета рекомендуют обратиться в организацию, обеспечивающую санитарно-эпидемиологический контроль в городе, и проверить, не было ли на конкретный салон жалоб.

Как сказать мастеру, что не хочется болтать?

Клиенты (как и мастера в салонах красоты) делятся на 2 типа: те, кто любит поболтать в процессе, и те, кто предпочитает молчать. Однако даже у самого заядлого болтуна может не быть настроения или сил на разговор. Если разговаривать с мастером не хочется, а напрямую сказать об этом не получается, то можно заранее взять журнал на ресепшене или подготовить книгу. Не начинать светский разговор и погрузиться в чтение. Вряд ли стилист проигнорирует ваше желание и будет настаивать на беседе.

Как сказать стилисту, если не понравились услуга и результат?

Иногда так бывает, что стрижка или окрашивание не понравились. Первый совет, который можно дать в такой ситуации, — это выдохнуть и помнить, что волосы, как говорится, не зубы и точно еще отрастут. После этого набраться смелости и сказать о своих впечатлениях мастеру. Вполне возможно, что это не стрижка плохая, а вам нужно время, прежде чем вы привыкнете к новому образу и закидаете WhatsApp парикмахера благодарностями. Ну а если услуга вполне очевидно выполнена некачественно или просто вам не нравится, то самое важное — обговорить детали с самим мастером. Большинство проблем можно быстро и легко исправить, но важно точно донести свою мысль до специалиста. Можно показать на детали руками или на фото в интернете. Если с мастером не получается договориться, то нужно обратиться к администратору. Вполне возможно, что он предложит исправить проблему с помощью более опытного стилиста или каким-то другим образом. Эти советы релевантны и для других бьюти-услуг.

Нужно ли оплачивать услугу, если она не понравилась?

На этот вопрос нет однозначного ответа и решение всегда находится путем переговоров между салоном и гостем. Во многих ситуациях администратор или стилист могут предложить бесплатное исправление работы, которая не понравилась, потому что любой мастер хочет, чтобы клиенты уходили от него довольными. Вполне возможно, что недовольство клиента можно будет исправить на повторной процедуре, за которую могут также не взять денег. Если же вы хотите целенаправленно вернуть деньги, то после разговора со стилистом денежный вопрос необходимо будет решать с администратором или директором. Однако некоторые мастера советуют прибегать к такому выходу в крайнем случае, если вы не планируете возвращаться в это бьюти-пространство. Потому что вряд ли после такой неприятной ситуации кто-то из специалистов захочет с вами работать.

Как сказать мастеру, если от него пахнет слишком сильно или неприятно?

Любые бьюти-услуги подразумевают плотный контакт между мастером и гостем, поэтому неудивительно, что какие-то запахи могут мешать процессу. Некоторые стилисты могут использовать резкие духи, которые наверняка клиент будет ощущать. Указать другому человеку на исходящий от него неприятный запах не всегда легко, поэтому пользователи интернета рекомендуют делать это тет-а-тет. Предупредить, что говорится не с целью обидеть, а из-за повышенной чувствительности к запахам. Может так оказаться, что оппонент и не знает, что от него пахнет слишком резко.

Нужно ли предупреждать мастера, если у тебя критические дни, беременность или лактация?

Во время месячных у женщин увеличивается чувствительность и уменьшается болевой порог. Поэтому может быть больно делать эпиляцию, обрезной маникюр или массаж. Стоит предупредить мастера об этом, чтобы он проводил процедуру более нежно и не пугался вашей повышенной реакции. Во время изменения гормонального фона (беременность или лактация) кожа может деформироваться из-за отеков или растягиваться, поэтому некоторые процедуры красоты лучше отложить на потом. Например, нанесение татуировок или микроблейдинг. Кроме того, из-за увеличенного кровообращения в эти периоды пигмент краски может проявить себя не так, как хотелось. Поэтому просто скажите мастеру о таких нюансах вашего здоровья.

Как попросить мастера показать свои работы и нормально ли это?

Первый приход к новому мастеру всегда волнительный и немного неловкий. Ситуацию усложняет и тот момент, что опыт работы и навыки специалиста не всегда очевидны. В таком случае попросить показать Instagram или фотки в телефоне с работами — вполне нормальная практика. Кроме того, по фотографиям или видео работ можно ощутить атмосферу, с которой работает мастер, настроение, с которым от него уходят клиенты, общий ритм работы. Кто знает, может, вам так понравится, что, получив классного стилиста, вы еще и подпишетесь на нового, интересного бьюти-блогера.