10 правил поведения на работе, которые давным-давно пора нарушить. И ничего вам за это не будет

В какой бы сфере вы ни трудились, на любом рабочем месте есть определенный свод правил. И мы сейчас не о тех, что устанавливает начальство и фирма (вроде приходить в офис вовремя), а о тех, что сами собой складываются в отношениях между коллегами, подчиненными и директорами. Проще говоря, в коллективе так принято, а почему — никто не знает.

Мы в AdMe.ru решили, что некоторые из этих правил соблюдать вовсе не обязательно, а иногда даже вредно, и нарисовали об этом яркие картинки.

Быть на связи 24/7

Когда заканчивается ваш рабочий день, вы имеете полное право отключить телефон и не отвечать на деловые сообщения и звонки. Хоть некоторые начальники и уверены, что сотрудник должен всегда быть на связи.

Общаться с коллегами, даже если вам не хочется

Не все коллеги вызывают у нас одинаково приятные чувства, но мы из вежливости продолжаем выслушивать совершенно ненужные нам разговоры, когда хочется просто пообедать в тишине и в одиночестве. Коллеги не равно друзья, поэтому вежливо сказать, что вам не до болтовни, не стыдно, а разговаривать, когда не хочется, совсем не обязательно.

Непременно стремиться к карьерному росту

Из каждого утюга кричат о том, что успешный человек обязательно должен бодро шагать вверх по карьерной лестнице. Но если вам нравится именно ваша должность и ваше место, не стоит корить себя за то, что вы «не растете». Карьерный рост не мерило успеха, и зачастую люди могут быть действительно счастливы, занимая одну и ту же должность годами.

Задерживаться на работе, потому что «неприлично» уходить ровно в 18:00

На часах 18:00, рабочих дел не осталось, самое время пойти домой! Но ваш коллега или начальник отдела неодобрительно хмыкает, говоря, что вот он-то всегда задерживается хоть на 15 минут. Что ж, если ему так хочется, вы не вправе его отговаривать, но сами можете смело идти домой, как только рабочий день окончен.

Держать свое мнение при себе

Кто-то считает, что в коллективе свое мнение высказывать не стоит и лучше лишний раз промолчать. Спорить с начальством лишний раз только из прихоти действительно не стоит, но если решения, которые принимает руководитель, незаконны, вредят здоровью или нарушают личные границы сотрудников, то молчать не следует.

Стесняться обсуждать с начальством зарплату

Еще один пережиток прошлого — боязнь обсуждать не то что премию, а даже собственную зарплату. Особенно когда вы только проходите собеседование: кто-то считает, что потенциальный работодатель решит, будто соискателю интересны только деньги, и возьмет другого человека. Но, в конце концов, ради чего человек вообще идет на работу? Зарплату можно и нужно обсуждать.

Увольняться с предыдущей работы только тогда, когда найдешь новую

Люди старой закалки могут опасаться уходить «в никуда», пока не найдут новое место работы, и предпочитают терпеть малоприятные условия до той поры, пока не будет уверенности в будущем. Это мнение имеет право на жизнь, стабильность в работе действительно важна. Но в каких случаях стоит перестать терпеть и уйти, даже не имея запасного варианта? Если, например, есть проблемы с выплатой зарплаты: ее уже долгое время задерживают или урезают; если в штате сотрудников начались сокращения; если действия начальника или коллеги вредят напрямую вам.

Вести личные аккаунты в социальных сетях так, чтобы не стыдно было показать начальнику

Наши странички в социальных сетях — это наше личное пространство. И какие бы фото мы там ни выкладывали, это не делает нас плохими. Будь то учитель, врач, воспитатель или инженер — человек любой профессии имеет право на личную жизнь. И фото в купальнике не позор даже для научного сотрудника.

Брать на себя дополнительные обязанности бесплатно

Начальство порой любит подкидывать сотрудникам задачи, не входящие в их основные обязанности. А сотрудник, особенно если он новенький и хочет хорошо себя показать, соглашается, а потом уже просто не может отказаться от работы сверх нормы. Лучше обговорить такое сразу: если вы готовы взять на себя дополнительную работу, пусть начальник побеспокоится о том, чтобы ваш труд был оплачен.

Умалчивать о своих заслугах на работе

Еще одно расхожее мнение: в коллективе нет «я», только «мы». Но если есть возможность показать, что именно вы крутой сотрудник, не стесняйтесь. Ваши способности и навыки принадлежат лично вам, а не всему коллективу.