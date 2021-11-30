10 правил использования духов, которые француженки впитывают с молоком матери. И собирают комплименты

Франция считается законодателем мод во многих областях красоты и стиля, в том числе в парфюмерной индустрии. Любые новые духи, сделанные в этой стране, автоматически записывают в ряды качественных продуктов и впоследствии могут даже наречь классикой. А на французских женщин, чей врожденный превосходный вкус проявляется во всем, равняются миллионы. Немудрено, что и в правилах использования парфюма они тоже являются эталоном.

Мы в AdMe.ru решили изучить тонкости парфюмерной философии француженок и узнать подробнее, как они выбирают и используют ароматы.

Редко выходят из дома без нанесения парфюма

Духи во Франции используют все, даже дети. Французы убеждены, что приятный аромат на теле и одежде должен чувствовать не только сам человек, но и окружающие его люди. «Для меня отказаться от парфюмерии — все равно что быть без одежды», — говорит модельер Катрин Маландрино. Единственное место, где, по мнению французов, можно и даже нужно не пользоваться духами, — это пляж. Жаркое солнце может испортить любой аромат, так как молекулы мгновенно испаряются.

Но иногда отдыхают от ароматов

Если наносить парфюм каждый день, то нос привыкнет к нему и вы постепенно перестанете замечать аромат. Как следствие — начнете наносить духи чаще. Чтобы этого не происходило, француженки время от времени устраивают парфюмерный перерыв, или парфюмерную паузу. Отдыхая от ароматов, женщины могут порой неделю не пользоваться духами.

Предпочитают туалетную воду парфюмерной

Туалетная вода обладает гораздо менее сильным ароматом и меньшей стойкостью, чем парфюмерная. Тем не менее современные французы отдают предпочтение ей. Они руководствуются принципом: аромат духов не должен перебивать запах еды. Кроме того, с тех пор как в домах появились ванны и люди смогли регулярно мыться, необходимость скрывать запах тела за интенсивным благоуханием парфюма отпала.

Подбирают косметику под парфюм

Косметические продукты могут иметь свой запах. Бывает, что он перебивает аромат духов, которые вы с таким трудом выбирали. Поэтому француженки вряд ли нанесут на тело, к примеру, крем, в составе которого есть кокос, так как он очень интенсивно пахнет. Французские косметические компании знают об этом и стараются придавать своей продукции сдержанные и ненавязчивые ароматы, чтобы их косметика легко подстраивалась под парфюм.

Долгие годы остаются верны одному аромату

Француженки не очень любят разнообразие ароматов в своей коллекции и не стремятся приобретать новинки парфюмерии. Поэтому зачастую используют одни и те же духи много лет и не меняют их ни утром, ни вечером, ни зимой, ни летом. Например, любимый парфюм французской певицы Патрисии Каас — Aromatics Elixir от Clinique.

Выбирают парфюм, соответствующий возрасту

Аромат, которым пользуется француженка, изменяется одновременно с ее возрастом. Так, юные девушки пользуются сладкими (к примеру, Angel от Mugler или Cacharel), а также свежими и цветочными духами. Женщины постарше предпочитают более интенсивные запахи: нотки сандала, туберозы, жасмина и другие. Например, один из французских парфюмов, в основу композиции которого входит сандал, — Voile d’Ocre от Yves Rocher. Использование тяжелых ароматов молодыми девушками и легких духов зрелыми женщинами во Франции не очень приветствуется.

Не пользуются тем же ароматом, что и мама

Француженки стараются не использовать те же духи, которые любят их мамы. Во-первых, одинаковыми ароматами очень легко запутать людей. Привыкнув к парфюму вашей матери, они будут ассоциировать его с ней. Когда люди почувствуют издалека знакомые ноты, им будет странно в итоге увидеть вас. Во-вторых, мамин парфюм предназначен для взрослой женщины, и он может придавать вам лишний возраст. Возможно, поэтому Лили-Роуз Депп, дочь французской актрисы Ванессы Паради, предпочитает облегченный и более свежий аромат Chanel № 5 L’Eau, в то время как ее мама пользуется классической версией.

Не смешивают духи

Француженки не наносят на тело больше одного аромата одновременно. Они доверяют французским парфюмерам, которые профессионально смешивают разные ароматы. Дело в том, что композиции парфюма бывают довольно сложными. Используя разные духи, вы рискуете смешать несочетаемые ингредиенты и сильно изменить аромат, а то и вовсе сделать его неприятным.

Не наносят аромат повторно

Эксперты в области французской парфюмерии говорят, что высококачественный парфюм держится на коже долго и не требует обновления. Более того, качество и стойкость аромата не зависят от цены. Если вы все же хотите освежить аромат, можно использовать духи в роликовом флаконе, который помещается даже в крошечный клатч.

Используют духи для привлечения внимания

Французские мужчины обращают внимание на духи женщин. Нередко от них можно услышать комплименты по поводу парфюма. Ради такого лестного внимания француженки добиваются как можно более яркого аромата, поэтому соблюдают целый ритуал. Сначала они принимают ванну с ароматическими маслами, затем наносят на тело ароматный лосьон и пудру и только затем — сами духи. Из тех же соображений французские девушки душатся особым способом. Парфюм наносится на пульсирующие точки тела с помощью обильно смоченного хлопкового спонжа, а не пальцев или крышки флакона, как мы привыкли.