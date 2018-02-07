10 правил этикета, по которым нас можно прочитать с первых же секунд

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Многие считают, что знание и соблюдение этикета — это удел лишь первых лиц государства и королевских особ. И зря. Мойра Редмонд (Moira Redmond) в своей книге «Современный этикет» (Etiquette Today) доказывает, что люди, знакомясь с человеком, автоматически обращают внимание на его манеры. А вот на какие именно, мы сегодня и расскажем.

Мы в AdMe.ru уверены: чтобы не попасть в неловкое положение, всем нам не помешает ознакомиться с этими правилами.

10. Вы внимательны к собеседнику

В общении умение слушать важнее умения говорить. Согласитесь, приятно, когда собеседник вас слушает, а не зевает и смотрит по сторонам. Не стоит переводить внимание на смартфон, другие посторонние предметы. Старайтесь выслушать человека, даже если вам не особенно интересно то, что он говорит. Попробуйте воспользоваться приемом: слушать не смысл, а собеседника. Но если все-таки беседа утомила вас бесповоротно, извинитесь и поменяйте тему разговора.

9. Не проявляете чрезмерную откровенность в малознакомой компании

Есть темы для разговора, которые стоит оставить только для общения с друзьями. Если вы начнете делиться в малознакомой компании своими болячками, финансовыми проблемами, обсуждать личную жизнь, не все оценят такую откровенность по достоинству. Вы просто-напросто рискуете вызвать недоумение со стороны окружающих. Политика, религия, финансы, личная жизнь ваша и общих знакомых — все это не лучший выбор для беседы. Попробуйте найти точки соприкосновения. Это могут быть такие темы, как погода, кино, спорт.

8. Не злоупотребляете парфюмом

Многие люди наносят слишком большое количество парфюма, думая, что иначе аромат не будет ощущаться. Но по правилам хорошего тона делать так неверно. Есть даже такое понятие в этикете, как «круг аромата» — это круг, за пределами которого окружающие не должны чувствовать ваш парфюм, его радиус примерно равен длине вытянутой руки. С этой задачей вполне справятся несколько капель любимого аромата. Если же вы отдаете предпочтение аэрозолю, после его распыления рекомендуют «нырнуть» в ароматное облачко, чтобы аромат равномерно распределился по телу.

7. Вы не слишком откровенно показываете свои чувства на публике

Влюбленным людям очень сложно скрывать свои сильные и нежные чувства. Но как бы то ни было, стоит постараться не вызывать у окружающих чувство неловкости. Поцелуи, страстные прикосновения и тем более ссоры лучше оставить до тех пор, пока вы не окажетесь наедине. Этим вы не только проявляете уважение к окружающим, но и друг к другу.

6. Вы не ставите сумку на стол

Если вам предстоит поход в ресторан, то по правилам этикета только маленький клатч можно положить на стол возле себя. Другие сумки можно поставить либо на пол, либо просто повесить на спинку стула. Класть сумку на соседние сиденья или к себе на руки тоже не стоит.

5. Не доедаете все до последней капли

Во время приема пищи не старайтесь непременно съесть все до последней крошечки и выпить все до последней капли. Особой сытости вам это вряд ли добавит, а вот на окружающих звук соломинки, засасывающей со дна напиток, и ложки, царапающей по дну тарелки, впечатление точно окажет не самое приятное. Спорим, что вы и сами не хотели бы оказаться в компании за столом с таким человеком.

4. Вы держите правильную дистанцию с мужчинами

Как же стоит вести себя, если вы встретили на улице своего знакомого? Даже если вы находитесь в близких приятельских отношениях, не стоит бросаться на шею парню или чрезмерно громко его приветствовать, особенно когда он находится в компании своей девушки. Вместо этого кивните и ожидайте реакции. Либо он сочтет нужным поприветствовать сначала вас, либо представит вас своей спутнице. Это правило также распространяется и на мужчин.

3. Обращаетесь на вы к каждому человеку, достигшему 12 лет

По правилам этикета обращаться на вы следует к людям старше 12 лет. Приветливое, доброжелательное отношение стоит проявлять ко всем, включая обслуживающий персонал. Игнорируя это правило, вам будет сложно ожидать искреннего взаимного уважения. При возможности постарайтесь обратиться к персоналу кивком головы, взглядом, улыбкой, немного приподнятой над столом рукой. Фраза «будьте добры» тоже уместна, но она безлична. В хороших ресторанах официант, подойдя к вам впервые, представляется по имени. Постарайтесь запомнить и так называть его дальше. Простое обращение «официант» все же носит оттенок пренебрежения. Если вы забыли имя, можно обратиться так: «Господин официант».

2. Если вы мужчина, то в зале всегда пробираетесь первым

Когда вам нужно пробраться к своему месту, а ряд уже занят, следует проходить лицом к сидящим, а не спиной. Это же правило распространяется на зал конференций, кино, театр — везде, где есть театральная рассадка на свои места. Первым пробирается мужчина, затем женщина.

1. Держите бокал правильно

На фуршете стоит придерживаться следующих правил. Бокалы с напитками согласно этикету нужно держать в левой руке, чтобы правая была сухой и свободной для рукопожатия. Угощения следует выбирать те, которые не нужно откусывать. Что касается бокала с шампанским — приподнимайте его за нижнюю часть чаши. За тонкую ножку его держит только официант.