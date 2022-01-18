10 правил этикета из прошлого, которые сейчас вызывают лишь смешки и недоумение

Нас с детства учат нормам, как правильно вести себя в обществе, что делать можно, а что нельзя. Эта наука называется «этикет». У каждого времени он свой. К примеру, в Древней Греции в порядке вещей было ужинать лежа, а еще каких-то 150 лет назад надевать перчатки за порогом дома считалось неприличным.

Мы в AdMe.ru порылись в учебниках истории и разузнали еще больше правил поведения, которые в свое время считались нормой, а сейчас кажутся просто околесицей.

На ужин приходить со своей ложкой

Во времена правления Тюдоров в Англии было принято к столу приносить свой нож и ложку. Исключением были только богатые и знатные дома — там приборы гостям все же подавали.

Фотографироваться с серьезным выражением лица

Если просматривать старинные фотографии, можно обнаружить, что на большинстве снимков люди не улыбаются. Одной из причин этого историки называют плохую стоматологию того времени. Мол, зубы у людей были некрасивыми (если были вообще), а потому демонстрировать их не хотелось. Впрочем, в ответ на это другие утверждают, что больные зубы были нормой того времени, потому этого недуга не стеснялись. Согласно другой версии, все дело в тогдашних правилах этикета. Широкие улыбки ассоциировались с безумием или чем-то непристойным, потому их старались не демонстрировать.

После еды руки вытирать о скатерть

Пока салфеток не существовало, люди вытирали рты и руки после обеда об одежду. В эпоху Средневековья столы начали покрывать скатертями. Изначально они играли исключительно декоративную роль на собраниях высшего сословия. Однако позже скатерть стала приносить практическую пользу: она выполняла функцию одной большой салфетки для всех, кто сидел за столом.

Элита должна есть лежа

Современный этикет требует от человека, сидящего за столом, держать спину ровно. Такое правило наверняка бы заставило посмеяться древних греков, для которых лежать за столом было вполне обыденным делом. Правда, это касалось только высших слоев населения — так они демонстрировали власть и роскошную жизнь.

Прическу выбирать в зависимости от цвета волос

В книгах для юных леди Викторианской эпохи много внимания уделяли прическе. Авторы советовали дамам сначала несколько раз поэкспериментировать, какая укладка подходит им больше. Дальше прическу предлагали выбирать исходя из внешности барышни. Как писали, светлые волосы лучше всего подходят для завивки, темные ни в коем случае не должны опускаться тяжелой копной на плечи. Кроме того, гладко уложив волосы, девушка может ненароком нарушить этикет, продемонстрировав свое тщеславие. Потому лучше все же оставить несколько локонов свободными.

Руку нужно прятать под одежду

В VI веке до н. э. у греков считалось грубым держать руки вне одежды. Даже статуи того времени прятали одну руку под плащом. Позже это правило на долгие века было позабыто. Вспомнили его в лишь XVIII столетии, когда портретисты стали искать вдохновение в древних изваяниях. Им понравилась «фирменная» поза греческих скульптур, и они стали просить натурщиков также прятать руку. В итоге многие известные личности изображены на картинах именно в таком положении, поскольку соблюдали этикет.

Своих детей ни в коем случае не обнимать и не целовать

До середины ХХ века в книгах по воспитанию детей советовали игнорировать плач ребенка. По мнению авторов, малыш должен был усвоить, что такое поведение заставит родителей лишь не обращать внимания на него. Баловать ребенка считалось безнравственным, а обнимать и целовать своих детей было недопустимо. Еще одно правило воспитания тех времен гласило никогда не играть с младенцами младше 6 месяцев.

Не надевать перчатки на людях

По этикету XIX века надевать перчатки на улице считалось признаком дурного воспитания. В книгах советовали перед выходом из дома несколько раз проверить, полностью ли дама готова. Поправлять наряд или что-то надевать на людях считалось позорным.

Жениху и невесте ни на минуту не оставаться наедине

В Викторианскую эпоху помолвка требовала соблюдения большого количества правил этикета. Так, джентльмен, прежде чем попросить руки дамы, должен был получить разрешения ее отца. Если по каким-то причинам помолвка срывалась, пара должна была приостановить общение и «жить по отношению друг к другу как совершенно незнакомые люди». Если на предложение жениха и предполагаемая невеста, и ее отец ответили согласием, будущие супруги должны были соблюдать правила приличия. Пара никогда не могла выходить на улицу вдвоем, не имела права шептаться о чем-то, чтобы «не вызвать улыбки и комментарии» у общества. Также вульгарным считалось, когда невеста сжимала руку жениха.

Дама могла снимать корсет лишь на 1 час в неделю

В конце XIX века во многих странах верили, что тело женщины нуждается в дополнительной поддержке. Кроме того, согласно этикету, спина дамы всегда должна была оставаться прямой вне зависимости того, сидит она или стоит. А потому без корсета ей никуда. В элитных школах того времени девушкам разрешалось снять корсет только на 1 час в неделю, чтобы принять ванну. Считалось, что без него внутренние органы женщины просто не выдержат нагрузки.