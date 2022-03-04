10 правил этикета эпохи Регентства, которые доказывают, что быть настоящей леди — та еще морока

«Женская репутация столь же хрупка, как и ее красота», — отмечает Элизабет Беннет в романе «Гордость и предубеждение». Любой, кто читал Джейн Остин или смотрел экранизации ее книг, знает, что в те времена жизнь представительниц высшего света была подчинена строгим правилам. Малейшее несоблюдение этикета могло навсегда запятнать репутацию девушки.

Мы в AdMe.ru решили с головой окунуться в первую треть XIX века — романтичное время, которое называется эпохой Регентства. Посмотрим, как должны были вести себя дамы и кавалеры, чтобы считаться настоящими леди и джентльменами.

Ходить с прямой спиной

Леди можно было узнать по ее осанке. Правила гласили: стой прямо и ходи прямо. Девушка должна была двигаться легко и грациозно, даже когда переходила из одной комнаты в другую. Обратите внимание на экранизации романов Джейн Остин или сериал «Бриджертоны». Героини там — воплощение изящества. Джентльмены, дабы скрыть, допустим, выпирающий животик, надевали специальные пояса и бандажи. Конечно, было бы неловко, если бы мужской «корсет» кто-то увидел. Реклама того времени уверяла: эти аксессуары настолько незаметны, что «даже самый близкий друг не сможет их обнаружить».

Всегда носить перчатки

Женщины всегда надевали перчатки, выходя из дома. В гостях и на балу аксессуар можно было снять во время приема пищи. Вот что пишут о длине перчатки в своде правил по этикету: «Если мода говорит отказаться от длинных рукавов и частично обнажить руку, пусть перчатки будут значительно выше локтя. Но так должно поступать, когда рука мускулистая, грубая или тощая. Если же рука гладкая и округлая, перчатки могут быть немного выше запястий». Забавно, что дама не могла выйти в свет без перчаток (ибо дурной тон), а вот без трусов — пожалуйста. Панталоны, которые походили на большие «шорты» с пуговицами на промежности, в то время носили очень редко. Так что обычно у женщин под платьями не было никакого нижнего белья.

Не танцевать больше 2 раз с одним кавалером

Леди сама не могла пригласить на вальс незнакомого кавалера. Для этого на балах были церемониймейстеры, которые и занимались подбором партнеров для танца. О даме судили по тому, сколько раз она танцевала с мужчиной. 1 танец — приемлемо. 2 танца за вечер означали, что джентльмен хотел лучше узнать даму. Но 3 танца с одним и тем же парнем? Это гарантировало даме плохую репутацию (слишком фамильярно!) и означало, что такую девушку наверняка внесут в черный список и больше не позовут на бал.

Нигде не ходить одной

Если даме не было 30 лет и она была не замужем, то никто и никогда не должен был видеть ее рядом с мужчиной без присутствия компаньонки. Также леди могла стать объектом сплетен, если она днем прогулялась по людной улице в компании джентльмена, с которым не состоит в родстве. Ходить совсем одной тоже было нельзя. От дамы с хорошей репутацией ожидалось, что она всегда будет выходить в компании другой леди, родственником мужского пола или, на худой конец, со служанкой.

Не смеяться и не бегать

Но даже прогулка с подругой при свете дня по оживленной улице могла стать опасным испытанием. Здесь тоже нужно было соблюсти множество правил. Если дамы встречали знакомую, они не могли просто остановиться и поболтать, как это делаем мы. Беседовать полагалось непременно во время ходьбы. Ну и, разумеется, настоящая леди не могла кричать, спорить или громко смеяться.

Падать в обморок — можно и даже нужно

С одной стороны, от дам требовалось вести себя сдержанно. С другой — женщины частенько падали в обморок. Это считалось уместной реакцией на нецензурную брань или даже невоспитанность. Так, миссис Беннет из «Гордости и предубеждения» часто теряет сознание при малейшем намеке на плохие новости.

Не отказываться от танца с неприятным партнером

Отказаться от танца с неприятным кавалером было практически невозможно. Правила гласили: «Когда джентльмен, которого представили должным образом, просит о чести станцевать с вами, этикет требует, чтобы вы согласились». Единственная возможность отказа существовала в ситуации, когда даму уже пригласили заранее. В ином случае отказ был знаком, что леди в принципе не желает танцевать.

Не называть подруг по имени

В эпоху Регентства появилась шутка: если один английский джентльмен увидит, как другой тонет, то он не спасет его, если они не были представлены должным образом. Обращение по имени было большой редкостью. Прошли годы, прежде чем джентльмены начали обращаться так друг к другу. У дам это также было знаком большой близости. Обычно девушки называли по именам лишь сестер, а ко всем остальным обращались не иначе как «леди...», «мисс...» или «миссис...».

Не кокетничать

Даме эпохи Регентства нужно было соблюдать тонкую грань в общении. Быть вежливой, но не фамильярной или, хуже того, чрезмерно дружелюбной или кокетливой. Дама всегда должна была вести себя с «куртуазным достоинством». Любые грубые или пошлые шутки были исключены: это позволялось только мужчинам, и то в компании других мужчин.

Делать вид, что измен не существует

Эпоха Регентства со всеми этими строгими правилами не была такой скучной, как можно подумать. У джентльменов было множество пороков. От леди требовалось не только держаться подальше от всяких неприличных занятий, но и притворяться, что ничего «такого» даже не существует. Включая измены мужа. С другой стороны, навлечь скандал на даму было верхом неджентльменского поведения. Однако женщина могла завести любовника после того, как родила мужу наследника. Само собой, такие дела должны были вестись незаметно.