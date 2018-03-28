10 правил денежного этикета, которыми мы нередко пренебрегаем

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Невежливо интересоваться чужой зарплатой — наверняка каждый хоть раз пытался уйти от этого вопроса в разговоре с малознакомым человеком. Однако иногда мы и сами не замечаем, как ставим другого в неловкое положение своим любопытством или действиями. Этого можно избежать, если знать несколько простых правил денежного этикета.

Проверьте себя: знаете ли вы, как рассчитываться с друзьями в ресторане, собирать на подарок коллегам или уходить от неуместных вопросов? Мы в AdMe.ru выбрали 10 ситуаций, в которых знание денежного этикета понадобится каждому взрослому человеку.

1. Не комментируйте чужие траты и выбор

Обсуждать то, как другие люди тратят свои деньги, не только невежливо, но и бессмысленно. Если вы приглашаете друга поехать с вами отдыхать, а он отказывается, ваши комментарии в духе «Да у тебя зарплата вдвое больше моей, поехали!» не изменят его решение, а вот отношения могут подпортить. Вы можете не знать, в какой финансовой ситуации на самом деле находится ваш друг (долг, кредит, накопления на операцию и т. д.), даже если вы очень близки. Кроме того, воздерживайтесь от осуждения чужих трат, и уж тем более за спиной у людей. Да, вам могут казаться неразумными походы коллеги к дорогому парикмахеру, ведь за те же услуги можно платить в 2 раза меньше. Да, вы бы потратили эти деньги по-другому. Но это ее выбор и деньги, а не ваши.

2. Учитывайте финансовое положение друзей, когда планируете совместные развлечения

Если вы знаете, что ваша подруга выплачивает кредит или откладывает на отдых, не стоит настаивать на походе в дорогой ресторан. Лучше спросите ее, куда бы она хотела пойти: так ей не придется отказываться, а вы не почувствуете себя неловко.

3. Учитывайте бюджет каждого человека, который скидывается на групповой подарок

Если вы организуете сбор на подарок от друзей или коллег, не стоит думать, что одна и та же сумма будет оптимальной для каждого. Представьте: кто-то мог заложить в бюджет расход на подарок в 500 рублей, а с него потребуют 1 000. А для кого-то сбор и вовсе может стать неожиданностью. Поэтому лучше заранее узнать у каждого, сколько он готов потратить, и исходить уже из этой информации.

4. Следите за тем, чтобы счет в ресторане действительно делился по-честному

Когда вы делите счет на большую компанию в ресторане или баре, убедитесь, что среди вас нет людей, которые почти ничего не ели и не пили. Кому-то могло не понравиться заказанное блюдо «на компанию», а кто-то мог отказаться от вина. Никто не хочет переплачивать за чужие закуски или напитки, поэтому в таком случае проще каждому заплатить за себя.

5. Если вы обращаетесь к другу за услугой, оплачивайте ее, как если бы это был любой другой профессионал

Да, этот отличный фотограф или швея — ваш друг, но ваши отношения не дают вам автоматической скидки. Человек все еще тратит свое время и ресурсы, чтобы сделать что-то для вас, поэтому оплачивайте его труд соответствующим образом.

6. Не жалуйтесь на проблемы с деньгами друзьям, которые зарабатывают меньше вас

Вы давно хотели купить новый телевизор, а тут так некстати поднялись цены. Да, это неприятно, но еще неприятнее — выслушивать подобные жалобы, когда вы уже 2 месяца не можете купить обычную микроволновку. Так что воздержитесь от таких обсуждений, если не хотите, чтобы ваш друг почувствовал себя еще хуже. Вообще, стоит запомнить универсальное правило: как бы много вы ни знали о доходе, долгах, тратах или кредитах близких, всегда обсуждайте финансовые темы с осторожностью и пониманием.

7. Не спрашивайте других людей, сколько стоят их вещи

Люди с грехом пополам запоминают, что невежливо интересоваться чужой зарплатой, но не стесняются задавать другие подобные вопросы: «За сколько квартиру снимаете?», «Дорогие туфли?», «Сколько путевка стоила?» Просто запомните, что, задавая такие вопросы, вы можете поставить собеседника в неловкое положение. Забудьте о них, а если ваше любопытство не дает спокойно спать — просто погуглите цену интересующей вас вещи. Если такие вопросы задают вам, то помните, что вы не обязаны на них отвечать. Достаточно вежливо сказать: «Мне бы не хотелось это обсуждать». Или же можно задать встречный вопрос: «А почему вы спрашиваете?»

8. Всегда отдавайте долг в срок

В идеальном мире никому не приходится занимать и одалживать, но, если вам пришлось брать деньги в долг, обязательно скажите, когда готовы его отдать, и соблюдайте этот срок. Если не знаете, когда сможете вернуть деньги, то так и скажите. Не обижайтесь на отказ: дружба дружбой, а спонсировать вас никто не обязан.

9. Не давайте взаймы лишь из чувства долга

Некоторые люди придерживаются правила не давать в долг друзьям и родственникам, и отчасти в этом есть рациональное зерно. Если же вы ничего не имеете против этой практики, убедитесь, что ситуация не навредит ни вашему бюджету, ни отношениям. Лучше отказать другу, чем впоследствии потерять его из-за проблем с возвратом денег. Конечно, вы не обязаны оправдываться, но, если вы стесняетесь отказать близкому человеку, скажите, что выплачиваете кредит или откладываете на крупную покупку.

10. Не учите других распоряжаться деньгами

Возможно, вы просто хотите помочь человеку, но не стоит учить других распоряжаться их же средствами. Может, вы и в самом деле знаете, как лучше копить или избегать кредитов, но вашим финансовым советам будут рады только тогда, когда прямо об этом попросят. В иных случаях это вызовет только раздражение.

Как правило, в денежных вопросах достаточно просто соблюдать тактичность. Старайтесь придерживаться этого простого правила, а если кто-то его нарушает — не бойтесь отстаивать личные границы. Может, у вас есть что добавить к этому списку? Поделитесь с нами в комментариях.