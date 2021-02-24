10 пород кошек, которые чаще других встречаются в разделе «Отдам в добрые руки»

«Давай возьмем котеночка! Посмотри, какой милый комочек!» Многие, видя фото с пушистиками, поддаются порыву и идут выбирать себе четвероногого друга. Думая, что он так и останется крошечным безобидным комочком. Но с взрослением приходят и некоторые трудности: становятся очевидны особенности ухода, кого-то нужно постоянно вычесывать, кому-то, наоборот, покупать теплую одежду. А с некоторыми кошками даже полезно и прогуливаться.

С какими неожиданными проблемами сталкиваются котовладельцы, решили разобраться в AdMe.ru. Ведь мы понимаем, что кот — это большая ответственность.

1.Cфинксы

Сфинксы особенно кажутся привлекательными для тех, кто не переносит шерсть. Конечно, нужно помнить, что они все же не считаются гипоаллергенными. И хотя у многих внешний вид сфинксов вызывает скорее недоумение, эта порода славится необычайной лаской, дружелюбием и преданностью.

Заводя себе сфинкса, нужно обязательно помнить, что на плечи лягут определенные заботы, сравнимые с появлением нового члена семьи. «У них, безусловно, есть проблемы со здоровьем (как и у всех кошек и людей). Если брать от ответственного заводчика, многого можно избежать. В целом содержание сфинксов обходится дороже, чем обычных пушистиков. Их нужно ежегодно проверять у ветеринара-кардиолога. У них встречаются также инфекционные болезни, болезни глаз, зубов и десен. Эти кошки нуждаются в особой диете», — рассказывают на форуме.

Плюс, что для многих неожиданно, сфинксы потеют. Когда моя кошка засыпает, то просыпается с желтыми пятнами под мышками. Знаете, эти морщинки потеют, если она спит всю ночь рядом с обогревателем. Раньше я купала ее каждый день, теперь реже. Раза 3 в неделю. Иногда надеваю ей свитер, чтобы все пятна оставались там. © Wahlupa / Reddit

2. Персидские кошки

Персы — очень умные и спокойные коты, молчаливые. Если им что-то нужно, они не будут кричать, а просто сядут рядом и будут ждать. Любят ласку и привязываются к семье, в которой живут. Но с маленькими детьми, особенно шумными, их надо оставлять с большой осторожностью. Эта порода отлично подходит для жизни в квартире: шторы будут в безопасности, обои — не разодранными. «Жена почему-то предпочитает эту породу кошек, думаю, что дело в фотогеничности. Действительно, получаются очень забавные фотки для соцсетей. В остальном эти кошки — очень проблемные и привередливые животные. Уборка шерсти (меня это не касается) — это обязанность жены, а вот расходы на корм и ветеринара — это больше мой вопрос, и вопрос существенный. Да и характер нашей кошки я бы не назвал милым», — поделился форумчанин.

«И ничего, что она ненавидит обниматься».

«Персы — красивые, ласковые и спокойные кошечки. Подходят людям, желающим иметь просто тихого питомца, без диких прыжков и буйного характера. Можно даже так сказать — некую диванную подушечку. А недостатки — это главным образом уход за шерстью. Ее необходимо каждодневно прочесывать. В противном же случае шерсть сваливается, образуются колтуны, а в некоторых запущенных случаях даже панцирь из шерсти. Вычесывать нужно с самого малого возраста. Также у персов, в связи с укороченным носослезным каналом, могут иметься проблемы с глазами и постоянное слезотечение. Ко всему этому у них часто случаются различные непереносимости. Как в плане еды, так и в плане лечения. В самой квартире шерсти также хватает. Причем она не только оседает на одежде и мебели, но еще и летает в воздухе. Впрочем, при постоянной уборке это особо не замечается. Да и убирается длинная шерсть гораздо легче, чем короткая», — рассказывает девушка.

3. Бирманские кошки

Это умные, активные и очень красивые животные. Также многие владельцы отмечают глаза необычного синего цвета. Характер у них миролюбивый, они любят пообщаться. Но, заводя себе кошку такой породы, нужно быть готовым к частым уборкам.

«Зефирка тестирует свежевыстиранное покрывало».

«В общем, проблема такая. Кот страшно линяет, вычесываем его каждые 2 дня, но даже сразу после вычесывания с него клочьями лезет шерсть. Показывали ветеринару — сказали, что это возрастное и со временем пройдет. Но просто уже невозможно терпеть, шерсть везде: в еде, в чистой посуде, на зубных щетках, на белье (даже постиранном), на лице, в носу, во рту. В общем, нет мест, где ее нет».

«Эта юная леди проверила состояние своего сердца и получила хорошее заключение от кардиолога. Теперь лекарства не нужны».

Также специалисты называют из минусов некоторую хрупкость породы: лучше избегать сквозняков и в холодное время года не выпускать на улицу, регулярно вычесывать и следить за гигиеной зубов. Чтобы у кошки не возникало проблем с поведением, с ней нужно играть. Это поддержит ее естественные охотничьи инстинкты.

4. Турецкие ангоры

Турецкая ангорская кошка может стать отличным другом человеку. Эти мохнатики — однолюбы, к тому же тяжело переносят одиночество, так что станут подходящим компаньоном для одиноких людей. Они общительные, с удовольствием играют с хозяином. Но ласкаются и дают себя погладить только тогда, когда сами этого хотят, а не по зову хозяина.

«Мой любимый ассистент».

Эти кошки достаточно активны и требуют к себе много внимания. Перед тем как брать котенка, нужно оценить свою готовность уделять достаточно времени питомцу. «У меня кот, турецкая ангора. Назвали Мартин-Люцифер. Голубоглазый, белоснежный глухой красавец! Глухота — вообще не помеха! Уже 5 лет наш любимец. Добр и ласков только со мной и мамой. Остальных он терпит и дает это понять своим видом. Но характер у него... Прям турецкий султан. Весь дом — его территория, а мы — рабы», — делится хозяйка. Но риск стать владельцем более характерного питомца, с которым тяжело найти общий язык, тоже велик. «У нас был кот этой породы. Мася звали. Прожил 18 лет. Характер у нашего был злой, противный, всегда шипел и кусался, особенно на незнакомых людей. Моя нелюбовь к котам и кошкам началась именно с этого кота».

5. Манчкины

Эти милые «кошки-таксы», как их иногда называют из-за коротких лапок, при должном уходе проблем практически не создают. Важно с раннего возраста приучить к вычесыванию, купать только по необходимости, следить за питанием. В данном случае внешность очень обманчива. Несмотря на длину ног, кошки эти очень шустрые и подвижные. «Они отлично прыгают, как и бегают. Лапы у них хоть и короткие, но очень мускулистые, что компенсирует длину. У меня живут манчкин и длиннолапый кот — манчкин прыгает выше», — делится своими впечатлениями хозяйка.

«Наша семья пополнилась весьма спонтанно. Как-то муж показал мне смешную гифку, и мне стало чертовски интересно, что же это за коты такие и как они вообще существуют. Мучаясь очередной бессонницей в 4 утра, я попала на объявление на Avito с нашим будущим котом, который был уже совсем не котенок и отдавался за символическую сумму. Уже следующим вечером он был у нас дома. Коту 2,5 года, старые хозяева рассказали, что он мучается на передержках, не может иметь котят, не любит детей, и поэтому ему решили найти новый дом. Этим новым домом стала наша любящая семья», — рассказала свою историю котовладелица.

6. Британские кошки

«Я стала хозяйкой британца 5 лет назад. Не сказать, чтобы замечала какие-то особые проблемы с ним. Всю мою жизнь у нас в доме были животные: и коты, и собаки. По сути мы с мужем не были его первой семьей. Сначала, естественно, заводчица, потом его несколько раз отдавали из одних рук в другие. Как итог, когда мы приехали его забирать, я сразу же бросилась к коту, взяла на руки, обняла. Кот был немного в шоке, но спокоен. Хозяйский ребенок тут же испугался: «Вы что? Он царапается! Его нельзя на руки!» Притирки у нас были долгие, долго разбирались, чем кормить. Бывшая хозяйка уверяла, что «ест абсолютно все, хоть картошку, хоть огурцы». Мы же перебрали несколько вариантов корма и давали мясо в разных вариациях, пока его британское высочество соизволило откушать.

Ласкаться, на руки — нет. Сначала он долго привыкал к нам, потом просто мог рядом побыть, но без ласки. Хотя и это со временем поменялось. Возможно, повлиял второй кот, который появился позже и обожал сидеть на руках. Теперь все знакомые поражаются, говорят, что у меня самый ласковый и любвеобильный британец. Только один раз решил показать характер, когда муж на него прикрикнул. Утром на майке ждал мужа сюрприз. Я же за «плохое» поведение всегда отделывалась царапинами, да и это уже ушло в прошлое.

Британцы — сами по себе достаточно крупные коты и склонны к полноте. Поэтому к вопросу корма приходится подходить серьезно. Если честно, совсем не понимаю прежних хозяев. Возможно, их напрягала шерсть? Тут соглашусь, постоянное вычесывание и «перекати-поле» по всей квартире утомляют".

7. Шотландские вислоухие коты

Эта порода покоряет своим внешним видом, ведь благодаря большим глазам и сложенным ушкам даже взрослый кот напоминает котенка. В квартирах им, даже в большой семье, достаточно комфортно. Шотландцы не боятся и не убегают от шума, спокойно относятся к детям. Они с удовольствием дадут себя погладить, но на руках сидеть не склонны. Опыт Татьяны это только подтверждает: «Они любят руки, но решать, когда запрыгнуть и разрешить себя погладить, эти котики будут сами. У нас проснулась, поела, прыгнула на руки (к кому — выбирает сама) — погладили, почесали шейку, животик, — посмотрела ТВ пару минут и спрыгнула, пошла по своим делам. Дольше, чем ей хочется, держать на руках не позволено. Животик чесать можно только мне».

«Зая хватает из сумки ананас постоянно, когда я покупаю его. Кусает, пинает, потом сидит на нем!»

«Это неправда, что у скоттишей ангельский характер. Не у всех. Все очень индивидуально. Наш Мартин, когда вырос, стал превращаться в настоящего разбойника: постоянно охотился на наши ноги, драл обои. И ходить по-большому начал только на пол, хотя раньше ходил в лоток. Никакие меры не помогали. Мы узнали у знакомых кошатников, оказалось, что у многих котов такая проблема: с определенного возраста просто отказываются ходить на лоток. И на руках сидеть не любит, только когда сам придет, а случается это очень редко. Но мы его любим таким, какой он есть».

8. Абиссинские кошки

Наташа уже несколько лет живет бок о бок с этой рыжей красавицей, и скучать ей точно не приходится: «Абиссинские кошки — безумно красивые и необычные создания: блестящая шерстка, большие ушки, очаровательные глазки с ресничками. Кошки этой породы очень активные, требуют постоянного внимания. Они любят находиться рядом с хозяином (хотя, наверное, тут еще можно поспорить, кто чей хозяин). Гладить и трогать можно только с их позволения.

Очень внимательно нужно выбирать заводчика: от его ответственности и заботливости будут зависеть здоровье и характер питомца. Что касается здоровья: У абиссинцев частые проблемы с суставами. Нужно это учитывать и предусмотреть, чтобы в доме по возможности были мягкие полы, т. е. с ковровыми покрытиями или ковриками. Это минимизирует риск травмы при прыжках (а скакать и прыгать они очень любят).

У кошек этой породы бывают аллергии.

У абиссинцев нет подшерстка, зимой и в период межсезонья, когда отопление еще не включили, им холодно. Но есть в этом и плюс: летом им не так жарко, и меньше шерсти в доме. У нашей кошки еще и хронический ринит, это нам досталось от заводчицы. Поэтому при покупке животного обязательно нужно требовать все справки о здоровье котенка. По характеру это пушистые человекены. Они немного нервные, и от этого могут появляться болезни. Любят иногда повредничать. Укусят, если что-то не нравится. Будут добиваться, если что-то нужно (и добьются); будут бить лапой, если хотят есть, или шкрябать дверь, пока не откроешь. А вообще в них влюбляешься сразу, очень они непосредственные и непохожие на других. Хотя такое, наверное, может сказать любой человек, у которого есть кошка».

То, что абиссинцы очень упрямые, подмечают многие владельцы: «Я уже было подумала, что нам попалась бракованная какая-то абиссинка! Все статьи читаю, так прям ласковее и покладистее нет породы. А на нашу красотку посмотришь — и невольно закрадывается мысль, что нас где-то по-крупному развели. Очень характерная, если чего не хочет, так можно даже не пытаться уговаривать, бесполезно. Очень игривая, на месте не сидит. На руках не удержишь, иногда хочется, чтобы, как нормальная кошка, залезла на ручки, посидела спокойно, но это вообще не наша история. И вообще, иногда кажется, что это не кошка и даже не собака, это ослик какой-то! Упрямая до ужаса!»

9. Русские голубые кошки

Этих по-царски гордых котеек часто сравнивают с настоящей интеллигенцией: кроткие, тихие, спокойные, ведут себя достойно. Но в то же время независимые и могут всегда показать свой характер. В уходе не требовательны, проблемы может вызывать разве что шерсть. О покупке или сооружении когтеточки нужно подумать сразу же. Как только котенок появляется, ему нужно где-то точить коготки. Если не будет специального места, пострадают мебель и обои. Период адаптации иногда может занять время: эти кошки долго привыкают к новому. Поэтому и к переездам и другим изменениям относятся настороженно. Доверие у них еще нужно заслужить.

«Разве чья-нибудь кошка дарит лучшие поцелуи?»

У русских голубых есть подшерсток, густой и длинный. Поэтому их вычесывать нужно примерно раз в неделю, а в период линьки — еще чаще. Порода эта очень коммуникабельная, что полностью подтверждает Анна: «У меня живет кот Василий, крайне разговорчивый. У кота закрыт рот, только когда он спит. По отзывам других людей, держащих русских голубых, я поняла, что это общепородная черта». Но при этом шум они не любят, поэтому всегда должно быть уютное место, куда во время прихода гостей кошка может скрыться. Если хозяева громкие и гости часто бывают в квартире, питомец может стать нервным и пугливым.

«Мэй не сожалеет ни о чем».

Кошки породы русская голубая любят поохотиться. Так что если владельцы решают завести еще попугайчика или хомячка, то нужно очень внимательно следить за клеткой.

10. Норвежские лесные кошки

Кошки викингов, как их иногда еще называют, отличаются редким дружелюбием и мягким характером. Если в семье есть дети, можно не беспокоиться: норвеги отлично с ними ладят и не обижают. В крайнем случае могут просто спокойно уйти в сторону. Красивую и длинную шерсть приходится постоянно расчесывать. Иначе могут образовываться колтуны, которые добавят хозяину и питомцу головной боли. Да и с питанием у них не все так просто. Сухого корма им недостаточно, лучше обращаться к натуральным продуктам. Большинство пород плохо переносит молоко, норвегам же можно (но 1–2 раза в неделю, не чаще). Хоть для них это и не полноценная еда, но самое настоящее лакомство.

Хотя кошки подходят как для жизни в частном секторе, так и в квартире, им нужно много двигаться. Поэтому важно обеспечить пространство для игр и прогулок, а также регулярно давать нагрузки для тела и ума.

«Эти маленькие монстры разобрались, как открыть шкаф, чтобы взять свои игрушки с верхней полки. И вот теперь они пойманы и разыгрывают невинность».

Из-за своей активности кот может доставить проблем: если не уделять питомцу внимания, он будет разносить все вокруг, прыгая по всем поверхностям. «Это точно, они самые настоящие скалолазы. Огромные когти, сильные мышцы лап. У меня есть книжный шкаф высотой более 2 м и лестница к нему. Не проходит и дня, чтобы кошка не залезла наверх и не прогулялась по полкам», — делятся на форуме. Поэтому, конечно, очень здорово, если в квартире есть многоуровневая когтеточка, чтобы лесной кот смог удовлетворять свои потребности.