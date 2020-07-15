10 популярных слов русского языка, неверное использование которых выдает неграмотного человека

Некоторые слова настолько плотно вошли в нашу жизнь, что мы употребляем их не задумываясь, повторяем друг за другом. Но, оказывается, часто делаем это неправильно.

Мы в AdMe.ru заинтересовались словами, которым мы придаем неверный смысл в разговорной речи. Некоторые из них действительно немного изменились под влиянием современных реалий, но только не в официальных словарях.

1. Маргинал

Первая ассоциация, которая возникает при употреблении слова «маргинал», — это человек, который опустился «на дно» социальной жизни. Но это не так. Слово означает некое переходное состояние. Это значит, что человек в данный момент испытывает влияние разных социальных групп или культур. Например, это иммигрант, который уже покинул родную территорию, но еще не стал своим в новой стране. Слово происходит от латинского marginalis — «находящийся на краю», возможно, поэтому его нередко стали употреблять в негативном значении.

2. Брутальный

В разговорной речи мы употребляем слово «брутальный» в значении «преувеличенно мужественный, грубоватый», но в целом оно имеет положительное значение, так как по сути под этим словом подразумевается маскулинность (то есть отличительные признаки мужчины). По разным оценкам лингвистов, слово, скорее всего, произошло от латинских слов brutalis (плотский, животный, вероломный) или brutus (тяжелый, грубый, тупой). В любом случае оно не имело положительной окраски. В словарях русского языка слово остается негативно окрашенным, однако у разговорной речи свои законы, и уже появились устойчивые выражения, например «брутальный мачо». Поэтому некоторые лингвисты относят слово к неологизмам (новым словам или словам, изменившим значение), а другие не признают его в новом значении.

3. Пафос

Пафос — это литературный или ораторский прием обращения к эмоциям аудитории, это подъем чувств, вызывание переживаний. Еще одно значение слова — «внешнее проявление эмоций в речи, которое может казаться фальшивым». В дальнейшем в разговорной речи слово приобрело негативный оттенок по отношению к внешности и сейчас означает хвастовство, выпячивание. Пафосными часто называют слишком вычурно или не к месту выглядящих людей, которые хотят подчеркнуть определенное положение в обществе. Такое употребление слова хоть и встречается в разговорной речи, но все же неверно.

4. Мизантроп

Мизантроп — это не интроверт или стеснительный человек. Этим словом обозначают человека, который ненавидит других, отчужден и закрыт от них. Некоторые ученые характеризовали мизантропию как болезнь, потому что это крайняя и патологическая степень индивидуализма и навязчивое противопоставление себя людям.

5. Троглодит

Слово «троглодит» нередко употребляют в значении «обжора», путая его со словом «проглот». А настоящее значение слова «троглодит» — «древний человек, который отличается волосатостью и неразвитой речью».

6. Конгениальный

Слово «конгениальный» вовсе не значит, что кто-то невообразимо гениален. Оно означает «близкий по духу, сходный по образу жизни, мыслей, таланту». Конгениальными могу быть 2 ученых, которые работают над похожими задачами, друзья, которые понимают друг друга с полуслова много лет, и т. д.

7. Нонсенс

Нужно помнить, что слово «нонсенс» всегда употребляют в отрицательном ключе, поскольку оно обозначает абсурд, нелепицу. Нельзя сказать: «Это нонсенс, что ты так хорошо справился с заданием!» Конечно, если у вас нет цели оскорбить человека.

8. Эмпатия

Эмпатию часто путают с симпатией, то есть влечением к кому-то. Однако значение слова «эмпатия» несколько другое — это способность понимать эмоции и чувства другого человека в определенный момент. При этом человек необязательно должен быть вам симпатичен и вы необязательно должны испытывать сочувствие.

9. Лояльный

Слово «лояльный» прочно вошло в разговорную речь в значении «снисходительный, закрывающий глаза на что-то». Но изначально так называли человека, который держится в рамках закона и остается верным какой-либо власти или организации. Русское слово произошло от французского loyal — «верный, преданный». Второе значение слова — «корректный, благожелательный, безоценочный по отношению к кому-либо или чему-либо». Но оно не означает слабости и податливости.

10. Командировочный

Нередкая ошибка в употреблении связана с путаницей 2 слов: «командировочный» и «командированный». Командировочной может быть вещь, относящаяся к командировке: удостоверение, деньги, чемодан и т. д. По отношению же к человеку мы всегда используем слово «командированный».