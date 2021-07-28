10 всем известных сказок, которые в разных странах рассказали по-своему

Сказки отражают представления народа об устройстве мира и человеческих качествах. Неудивительно, что в разных частях света одни и те же сюжеты имеют разную интерпретацию. Где-то спящую красавицу спасает принц, а где-то сама принцесса отыскивает уснувшего суженого.

Мы в AdMe.ru ознакомились с народными версиями популярных сказок и расскажем вам, в каких странах известные сюжеты изменились круче всего.

Армянская Рапунцель отличается суровым нравом

Армянская Рапунцель Зулвисия — это роковая женщина, которая заманивает мужчин в ловушку, чтобы их уничтожить. Однако главному герою удается избежать гибели и сломить враждебность Зулвисии. Чтобы он мог взобраться на ее хрустальную башню, героиня скидывает свои великолепные золотистые волосы, прямо как знакомая нам Рапунцель. Зулвисия выходит замуж и перестает играть активную роль в повествовании. За это, кстати, произведение подверглось критике.

Японская Красавица избавляется от Чудовища

Неосторожное обещание отца привело к тому, что одна из трех его дочерей должна была выйти замуж за обезьяну. Отдуваться за всех пришлось самой младшей. Однако девушка поставила условие: она заберет с собой из дома глиняный кувшин, наполненный иглами. Нести приданое поручили жениху. На пути к жилищу обезьяны оказался горный поток. Мостик, переброшенный через него, был настолько узок, что легкого толчка рукой оказалось достаточно для того, чтобы обезьяна упала в реку. Так младшая дочь смогла вернуться домой, не нарушив слово, данное отцом.

Итальянского Аладдина предает принцесса

В итальянской версии Аладдина зовут Джиджи, а вместо лампы с джинном у него есть кольцо. Благодаря волшебному украшению Джиджи добивается власти, богатства и благосклонности красавицы Малиарды. Только девушка оказывается предательницей, крадет кольцо и изгоняет Джиджи на одинокую гору. Верные друзья героя — кот и пес — помогают вернуть кольцо, и теперь уже Малиарда отправляется на гору. Джиджи же остается жить с мамой и сестрой.

Африканская Белоснежка так и не проснулась

Иламбе — юную дочь правителя — мачеха с помощью злых чар отправляет в лес. Там девушка находит дом, в котором живет группа мужчин. Они разрешают ей остаться, но каждый день, уходя работать, предупреждают, чтобы она не выходила на улицу: ежедневно прилетает огромная птица, которая может быть опасной для Иламбе. Однажды девушка все же выходит из дома и погибает. Тело, как и в «Белоснежке», кладут в прозрачный гроб. Только вот на этом история заканчивается. Видимо, жители Африки считают, что не у каждой сказки должен быть счастливый конец.

Индейская Золушка вышла замуж за Солнце

Диснеевская героиня дружит с мышатами, а индейская — с цыплятами. Когда ее не отпускают на большой деревенский праздник, в роли доброй феи оказывается обычный петух, который помогает девушке с нарядом и украшениями. По дороге она встречает духа Таву — олицетворение Солнца. На празднике родственники узнают ее, и ослушницу ожидает наказание. Тава дает ей семечко сосны, которая растет и растет: на ней девушка спасается вместе с цыплятами. А когда родители возвращаются с праздника и решают срубить дерево, оно падает на восток у родника, как раз туда, где живет Тава. Сказка, конечно, заканчивается свадьбой.

В Индии спит не принцесса, а король

В сказке «Чундун-раджа» главная героиня покидает дворец в поисках правителя, умершего несколько месяцев назад. Волею судьбы она укрывается от ужасной бури в гробнице того самого правителя и узнает, что он просто заколдован и каждую ночь пробуждается от оцепенения. Принцесса и раджа влюбляются друг в друга и тайно женятся, у них даже рождается сын. Именно он помогает отцу избавиться от заклятья.

В Норвегии сапоги носит кошка

Сказка «Лорд Питер» очень похожа на «Кота в сапогах». Только младшему брату в наследство от отца достался не кот, а кошка, которая на самом деле была заколдованной принцессой. В норвежском варианте истории кошка отвлекла разговором тролля, тот не заметил, как взошло солнце, и превратился в камень. Замок, в котором жил тролль, принадлежал той самой принцессе, так что «кошка» оказалась с хорошим приданым. Питер и принцесса поженились. И жили долго и счастливо, конечно.

В Науру на бобовый стебель забирается девушка

Девушка Эйгигу после ссоры с матерью нашла семечко и вырастила из него стебель, по которому поднялась на небо. Там она нашла слепую старуху. Та хотела отдать незваную гостью своим сыновьям, но Эйгигу с помощью заклинаний вернула старухе зрение. В благодарность женщина спрятала героиню от своих старших сыновей Солнца и Грома. А вот младшему — Луне — посоветовала взять девушку в жены. Сын послушался и с тех пор живет с Эйгигу на небе.

В Америке от бабушки и дедушки уходит пряничный человечек

Герой, похожий на Колобка, появляется в народных сказках Америки в виде пряничного человечка. Он выпрыгивает из печи и сбегает ото всех, напевая веселую песенку. Но в конце попадает в лапы лисы, обмануть которую, видимо, не в силах ни один сдобный дезертир.

Шотландская Русалочка и вовсе не человек

В Шотландии есть история о юноше-келпи, влюбившемся в обычную девушку. Келпи — это магические существа, которые живут в реках и выглядят как лошади с рыбьими хвостами. Обычно они выступают на стороне темных сил, однако встречаются и сюжеты с дружелюбными героями. Наш келпи всем сердцем хотел быть с возлюбленной, поэтому вышел на берег в образе прекрасного коня, а потом превратился в юношу. Девушка хитростью заставила его превратиться обратно в лошадь, и целый год келпи служил на ферме ее семьи. Спустя год она предложила ему выбор: жизнь в волшебном мире или магическое зелье, которое сделает из него смертного, но он сможет жить с любимой. Келпи выбрал второй вариант.