10 популярных фраз, которые выставляют нас безграмотными

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Русский язык довольно сложный для изучения иностранцами. Да и сами его носители нередко путаются во множестве нюансов. Некоторые речевые обороты закрепляются в нашей речи, и мы даже не догадываемся, что так говорить неправильно. Более того, зачастую мы считаем, что наш вариант — это норма, а остальные люди просто безграмотны. Чего только стоят любимые многими «присаживайтесь» и «кто крайний в очереди?».

AdMe.ru проштудировал правила и выбрал самые распространенные ошибки в речи, которые не делают нам чести.

1.

Чаще всего мы приезжаем из каких-либо стран и населенных пунктов. Здесь нужно запомнить вот какой момент: предлогу «в» антонимичен предолог «из», а предлогу «на» — «с». Проверяем: «поехать в Воронеж» — «вернуться из Воронежа»; «жить на Камчатке» — «приехать с Камчатки».

2.

Во-первых, в «Словаре русского речевого этикета» Анатолия Балакая говорится, что «извините» является нейтральной общеупотребительной формой вежливого извинения. А «извиняюсь» — вариант просторечный. Конечно, катастрофы в том, чтобы иногда использовать просторечие, нет. Однако существует еще один нюанс. Мы знаем, что постфикс «-сь» («-ся») указывает на возвратность глагола, т. е. действие, направленное само на себя. Вот и получается, что, произнося «извиняюсь», человек делает это, чтобы освободить себя от ответственности, просто для галочки. Он как бы говорит: «Мне плевать на вашу обиду, я сам себя уже извинил». В то время как «извините» направлено на то, чтобы получить реакцию собеседника, разрешение снять с нас вину.

3.

«Львиная доля» — это фразеологизм, устойчивое выражение. А значит, употребляется только в таком застывшем виде. Путаница произошла, вероятно, из-за смешения с другой фразой — «большая часть».

4.

«Иметь место» — «быть налицо, наличествовать». Это буквальный перевод с французского avoir lieu. Значение словосочетания «имеет быть» — «произойдет». Пример: «Собрание имеет быть завтра». Соединяя эти фразы, мы получаем неправильное «имеет место быть».

5.

В «Толковом словаре русского языка» Ушакова говорится о том, что с конца XIX — начала XX века в разговорно-обиходной речи стали употреблять «пожарник» вместо «пожарный». Сами профессионалы такое наименование не приняли и посчитали его оскорбительным, ведь пожарниками обычно называли инвалидов заштатных пожарных команд, а также пожарных-любителей, членов добровольных пожарных дружин. Таким образом, нужно непременно запомнить: пожарный — это боец пожарной команды. «Пожарник» — разговорное слово, которое к тому же обижает представителей этой профессии.

6.

В нашем первом примере аж 3 ошибки, которые чаще всего допускают люди. Во-первых, в словосочетании каждое слово следует начинать со строчной буквы, ведь это не какой-то международный или государственный праздник. День рождения у каждого свой. Во-вторых, нужно запомнить окончание: «рожденИЯ». И в-третьих, в словосочетании главное слово — «день». Оно управляет согласованием, а значит, прилагательное должно стоять в том же роде, что и слово «день»: мужском.

7.

Стоит запомнить устойчивое сочетание — «принять меры». А предпринять можно шаги или попытки.

8.

У глагола «пойти» в побудительном наклонении 2 формы: «пойдем» и «пойдемте». Это стилистически верно. В непринужденной разговорной речи допустим вариант «пошли». А вот форма «пошлите» однозначно неправильная. Разве только вы не имеете в виду глагол «посылать». Но вы ведь интеллигентный человек, верно?

9.

Многие заменяют глагол «сесть» на «присесть», когда обращаются к другому человеку. Продиктована такая замена огромным нежеланием обидеть собеседника, потому что якобы слово «садиться» связано с тюремными ассоциациями. Миф этот подкреплен известной фразой из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»: «Сесть я всегда успею». Только вот произносящий фразу герой — вор со стажем. Почему же обычные добропорядочные граждане боятся предложить своему гостю сесть? В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой глагол «присесть» означает «согнув колени, опуститься»: присесть на корточки, например. Еще одно значение: «сесть на короткое время или в недостаточно удобной, спокойной позе». Предлагая гостю присесть, мы просим его выполнить гимнастическое упражнение или сесть на короткое время, да еще желательно неудобным образом.

10.

Давайте разберемся раз и навсегда. Почему-то многим людям в очереди очень обидно быть последним. Но вспомните фразу: «Нашли тут крайнего!». Разве не обиднее быть все время крайним? К тому же, спрашивая, кто последний, человек хочет узнать, по чьему пути ему идти. А задавая неверный вопрос, кто крайний, он как бы отделяет этого человека от всей очереди, утверждает, что тот «на краю». А кроме обид, есть ведь еще и литературные нормы. Фразу «крайний раз» можно часто услышать из уст представителей опасных профессий. Им можно простить: все-таки пилотировать самолет, забираться на гору или опускаться под воду «в последний раз» страшно. Но чего боятся остальные? Возможно, дело еще в том, что в народной речи слову «последний» придавалось негативное значение: «бранить последними словами», «последний дурак» и т. д. Но слово «последний» многозначно. И среди его значений есть лишенные негативной коннотации: «последние известия», «последние технологии» и т. п. Так что, приходя в поликлинку, спросите, кто последний, потому что использование в данном случае слова «крайний» — это не что иное, как грубое нарушение норм русского языка.