10 популярных бьюти-средств, на которые необязательно тратить много денег

Покупая косметические продукты, мы в основном платим за эффект, который они должны оказать. Однако сверху может еще идти наценка за брендовость товара или особенные дополнительные качества, заявленные производителем. Вот только дороже и известнее далеко не всегда означает лучше и эффективнее. Да и дополнительные качества средств подчас оказываются лишь маркетинговой пустышкой.

Мы в AdMe.ru решили присмотреться к наиболее популярным косметическим продуктам и средствам для ухода и выяснили, что в большинстве случаев необходимый эффект с лихвой оказывают и более бюджетные аналоги, а значит, нет смысла платить больше.

10. Подводка-карандаш

Качественные гелевые или жидкие подводки для глаз, которые бы держались дольше, выглядели ярче и не размазывались по лицу, действительно могут иметь довольно высокую цену, которую есть смысл платить. Однако, когда речь идет о карандаше, можно купить самый простой, так как между брендовым и обычным нет существенной разницы, тушеваться и держаться они будут совершенно одинаково.

9. Дезодорант

Цена дезодоранта может вырасти из-за присутствия в нем парфюмерной композиции. Имеет смысл использовать такой продукт вкупе с парфюмом из той же линейки, однако если вас не слишком беспокоит небольшое смешение запахов, то переплачивать за аромат не стоит и можно спокойно купить обычный дезодорант в супермаркете.

8. Карандаш для губ

При правильном подборе оттенка и техники нанесения карандаш для губ и правда может оказать существенный эффект на конечный результат макияжа. Однако для того, чтобы получить от его использования максимальную пользу, вовсе не обязательно отдавать целое состояние за брендовый продукт. В масс-маркете есть огромный выбор самых разных оттенков и текстур, которые могут выполнить свои функции ничуть не хуже.

7. Хайлайтер

Если в случае с тенями может быть важно определенное качество компонентов и текстура, чтобы тени действительно хорошо ложились и, например, не забивались в складки века, то в случае с хайлайтером все гораздо проще, так как он наносится на не слишком требовательные области лица вроде скул. Кроме того, используется он, как правило, в крайне маленьких количествах, поэтому переплата за бренд совсем не оправданна.

6. Тушь для ресниц

Дорогая тушь далеко не всегда оказывает заметно лучший эффект, чем более дешевые аналоги, поэтому нет смысла тратиться на нее. Тем более что в большинстве случаев для удачного прокрашивания ресниц важнее хорошая щеточка и щетинки, а бюджетные продукты в этом случае предоставляют такой же огромный выбор, как люксовые.

5. Гель для душа

Цена на гели для душа, так же как и в случае с дезодорантами, подскакивает из-за добавления в них брендами определенных парфюмерных композиций. Однако если учесть, что аромат геля все равно не избавляет нас от желания и необходимости в дальнейшем пользоваться любимыми духами, то смысл в этом пропадает. Да и среди бюджетных аналогов также есть огромный выбор свежих и приятных ароматов на любой вкус.

4. Помада и блеск для губ

Как и в случае с тушью, среди блесков для губ и помад сейчас тоже существует огромный выбор. После небольшого исследования и изучения отзывов среди всего многообразия вполне можно найти подходящую вам текстуру, которая практически ничем не будет отличаться от люксовых продуктов.

3. Гель для бровей

То же самое касается и гелей для бровей. В зависимости от ваших предпочтений среди бюджетных марок можно найти любую подходящую формулу — от мягкой фиксации до сверхпрочной, — которая окажет такой же эффект, как и более дорогостоящие аналоги.

2. Тональные основы с SPF

Несмотря на содержание в некоторых косметических средствах солнцезащитных ингредиентов, они не могут быть полноценной заменой солнцезащитным средствам. К примеру, чтобы тональный крем с SPF действительно оберегал кожу должным образом, его необходимо нанести в несколько раз больше, чем это принято при обычном макияже. Делать этого, конечно же, никто не станет, а значит, и переплачивать за эту работающую наполовину функцию нет никакого смысла.

1. Средство для снятия макияжа

Дело в том, что если в своем уходе вы используете очищающее масло или гель для лица, то этап умывания мицеллярной водой можно и вовсе исключить. Такие средства и так прекрасно справляются не только с устранением излишков себума и грязи, но и с макияжем, причем зачастую с его большим количеством. Поэтому необходимости использовать оба продукта нет и на этом вполне безболезненно можно сэкономить.