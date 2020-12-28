10 популярных блюд, которые хочется уже убрать из меню. Но они пока в моде
Мода капризна и переменчива, в том числе и на еду. Еще недавно все продвинутые гурманы сходили с ума по суши и роллам, а сейчас на смену прежним фаворитам пришли фо бо и поке. Как тренды в одежде, прическе и макияже вызывают у нас порой много вопросов, так же и некоторые популярные блюда могут оставлять в недоумении.
Мы в AdMe.ru считаем, что еда в первую очередь должна быть вкусной, а о вкусах не спорят. Тем не менее мы решили подвергнуть сомнению 10 блюд, по которым мир буквально сходит с ума. Так ли они хороши на самом деле, или все их потрясающие вкусовые качества просто удачный маркетинговый ход?
Пицца
Эта королева фастфуда заслужила любовь всего человечества, ведь она вкусная, питательная и имеет множество вариаций, поэтому никогда не надоедает. Есть только одно но — ее далеко не всегда обоснованная цена. Ведь, по сути, речь идет о тесте, сыре, овощах и небольшом количестве курицы, ветчины, колбасок или морепродуктов — далеко не самых дорогих ингредиентах.
- В принципе, я люблю пиццу, но мне непонятно, почему она такая дорогая. Насколько я помню, это была еда, которая готовилась по принципу «годится все, что завалялось в погребе». В моем городе я могу по цене большой пиццы из неплохой пиццерии заказать минимум полкило шашлыка в ресторане.
- Мне не нравится пицца. Для меня это просто жирный бутерброд без верхушки. Он сильно переоценен и бледнеет по сравнению с китайскими блюдами. Пицца скучная. © RosyRaichu/ Reddit
- Как можно любить пиццу? Это же сухомятка! Классический горячий обед или ужин с овощами или мясом или же рыбой гораздо вкуснее и полезнее. © Жесть / Woman
Фалафель
Фалафель делается из нута (турецкого гороха), который содержит в себе множество полезных веществ: цинк, лизин, фолиевую кислоту и витамины группы В. Но масло, в котором готовят эти шарики, серьезно увеличивает жирность и калорийность блюда, а высокая температура — уничтожает некоторые полезные свойства ингредиентов. Главная беда при приготовлении фастфуда — многократное использование одного и того же масла. Чем дольше по времени масло подвергается нагреву, тем больше вредных веществ оно выделяет.
- Фалафель — это же, по сути, комок гороховой каши в жире... простите, пожаренный во фритюре. Знаю, звучит ужасно. Для меня на вкус примерно так же.
- Попробовал фалафель, ничего не понял... Это же гороховая котлета! Почему она стоит, как мясо? Ну так себе, конечно, мясо, но все же. Почему, интересно, самые недорогие, простонародные рецепты в других странах превращаются если не в высокую кухню, то уж точно входят в моду? © Ilya Valiev / LiveJournal
Шаурма
Тончайший лаваш, мясо на гриле и овощи — идеальное сочетание для вкусного, сытного и не самого вредного для здоровья перекуса. Но вот беда: мы не учли соус! В восточных странах в блюдо добавляют кефир или йогурт, а у нас его часто заменяют куда более жирным и калорийным майонезом.
-
Вкусную мало где можно купить, да и качество мяса под сомнением. Сама делаю дома — не сложно же: курица, лаваш, овощи, соус. Готовую поджариваю в мультипекаре или на гриле пару минут — и готово. © Влада Савельева / Otvet.mail
-
Раньше я терпеть не могла шаурму. Но мой парень уговорил меня попробовать ее в надежном месте, и это оказалось вкусно! Сейчас уже редко встретишь грязные кафе, где продавцы без перчаток заливают подпаленную курятину майонезом. Но многие до сих пор помнят те жуткие времена и брезгуют покупать эту вкусняшку. Может, есть смысл провести некий ребрендинг шаурмы? Назвать ее гиросом, например.
Картофель фри
В картофеле содержится крахмал, из-за чего при обжаривании этого продукта выделяется опасный канцероген — акриламид. Кажется, этого факта вполне достаточно, чтобы убрать блюдо из большинства меню. А ведь некоторые недовольны еще и вкусовыми качествами продукта.
- Я бы предпочел печеный картофель с начинкой или картофельное пюре с чесноком. © Ramco428 / Reddit
-
При жарке во фритюре картофель превращается изнутри в кашу и его вкус уничтожается. Люди компенсируют отсутствие вкуса солью. И вместо того чтобы пробовать картофель, вы пробуете чайную ложку соли с каждым укусом. Поскольку есть чистую соль довольно неприятно, большинство людей макают все это в кетчуп. Если вы используете несколько пакетов кетчупа, чтобы съесть небольшую порцию закуски, спросите себя, нравится ли вам вообще это блюдо или лучше просто положить пакетик соуса в рот. Кроме того, это явно самое дорогое блюдо в меню любого ресторана. Пятифунтовый мешок картофеля, вероятно, стоит чуть больше доллара, а масло, в котором его жарят, используется повторно. © Unkown author / Reddit
Чизкейк
Пирожное с суфле из сливочного сыра буквально покорило мир. Это очень вкусный десерт, но с ним надо быть осторожным: в 100 г чизкейка содержится 300–700 ккал. Впрочем, не всем по душе вкус блюда.
- Это всегда немного ранит мне душу, но, когда я нахожусь на приеме и кто-то объявляет, что на десерт есть чизкейк, все начинают вести себя так, будто ожидается второе пришествие. А я просто сижу и чувствую разочарование. © grimbotronic / Reddit
- Для меня это слишком сладко, а текстура — просто желатиновая масса. Я не вижу в чизкейке ничего привлекательного. © Unknown author / Reddit
Боулы
Это скорее не блюдо, а способ подачи еды, который становится все популярнее. Само слово «боул» означает глубокую тарелку, в которую не перемешивая накладывают отдельные ингредиенты. Это могут быть завтраки, сытные обеды и десерты. Любители правильного питания и красиво оформленных блюд такой формат еды обожают. Но многие откровенно не понимают его.
- Считаю это блюдо сильно переоцененным. По сути, это просто салат, который поленились перемешать. Да еще и без соуса! Но все почему-то тащатся и готовы переплачивать пару сотен рублей за модное название.
- Из всех боулов меня искренне изумляет поке и трепетная любовь к этому блюду. Ребята, вы вообще в курсе, что это мерзкая сырая рыба? Я сразу Горлума вспоминаю.
Спагетти болоньезе
Паста — одно из самых любимых блюд во всем мире. Особенно болоньезе. Считается, что этот рецепт со спагетти придумали итальянцы, но это не совсем так. Блюдо имеет американское происхождение, европейское в нем — только соус с одноименным названием.
Рецепт болоньезе, официально рекомендованный делегацией от Болоньи в Итальянской академии кухни (Accademia Italiana della Cucina), ограничивается следующими ингредиентами: говядина, свинина, панчетта (итальянский бекон), лук, морковь, сельдерей, томаты, мясной бульон, белое или красное сухое вино, молоко. В самом упрощенном варианте болоньезе представляет собой мясной фарш в томатном соусе. Как правило, мы сталкиваемся именно с упрощенной версией, и зачастую такое блюдо вызывает вопросы.
- Летели мы с батей в прошлом году на самолете. Полет 4 часа, стюардесса спрашивает: «Вам гречку с курицей или спагетти болоньезе?» Батя — консерватор, старый военный, выбрал гречку, а я думаю: попробую спагетти! Открываю алюминиевую мисочку, а там обыкновенные «кривые рожки» и немного мясного фарша! Короче, макароны по-флотски. Сожрал, потому что не нужно выпендриваться... © ackap70 / Pikabu
- Когда я впервые приехала в Европу, я решила заказать в ресторане болоньезе. Уже сам вид вызвал определенные ассоциации. Попробовала на вкус — так и есть: примерно такое блюдо готовил папа, когда в семье было мало денег, чтобы купить достаточно фарша и слепить котлеты.
Попкорн
Раздувать и лопать зерна кукурузы придумали еще индейцы, и эта крутая идея пользуется популярностью до сих пор. Попкорн (читай, кукуруза) очень богат пищевыми волокнами, благотворно влияющими на пищеварение, содержит витамины группы B, витамин A и калий.
Но если его готовят с большим количеством соли, масла и ароматизаторов, то продукт становится вредным. К сожалению, чаще всего в кинотеатрах нам продают именно такую воздушную кукурузу, да еще и по баснословным ценам. Впрочем, если убрать из нее все опасные добавки, останется не самое вкусное угощение.
- Я ненавижу попкорн, потому что текстура напоминает мне пенополистирол, звук от прикасания к которому я тоже ненавижу. © aquanonymous / Reddit
Пончики
Несмотря на повальное увлечение ЗОЖ и правильным питанием, калорийные пончики в глазури не собираются покидать кофейни и кондитерские. Выглядят они красиво и своим видом моментально возбуждают аппетит. Но у этого лакомства есть не только преданные фанаты, но и настоящие ненавистники.
- Это просто калорийное кольцо, которое заставляет вас чувствовать себя отвратительно. Пончики рекламируют как своего рода замену завтрака, как кексы и другие пирожные, но они гораздо менее сытные и намного более калорийные и жирные. Каждый раз, когда я ем этот десерт, я в конечном итоге разочаровываюсь. © Unknown author / Reddit
- А я называю их «кольцами изжоги». © sclark89 / Reddit
- Сколько себя помню, я не могу съесть больше нескольких кусочков пончика. Они слишком сладкие, и вкус очень быстро приедается. Не понимаю, как люди способны съесть их много и не чувствовать тошноту от сладости. Я даже не уверен, смогу ли съесть пончик целиком, если мне за это заплатят! © PaleChubb / Reddit
Фо бо
Вьетнамский суп с говядиной, рисовой лапшой и специями покорил гурманов всего мира. Казалось бы, у этого блюда есть все: вкус, аромат, польза, — но и у него имеются противники.
- Мне нравятся другие вьетнамские блюда, такие как курица гриль и бутерброды. Но я абсолютно не переношу фо бо! Бульон очень мягкий, но довольно маслянистый. Это ужасное сочетание! Лук, базилик и кинза не добавляют аромата блюду — они скорее заставляют меня чувствовать, будто я ем что-то недоваренное. Сама по себе говядина — ничего особенного. Это просто кусочки соленого мяса! Наконец, лапша плоская и не имеет упругости, характерной для лапши рамэн. Я пробовала это блюдо много раз, но после третьего поняла, насколько неуклюже в нем сочетаются вкусы. © akibaranger / Reddit
А какое блюдо вы считаете неоправданно популярным?