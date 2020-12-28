10 популярных блюд, которые хочется уже убрать из меню. Но они пока в моде

Мода капризна и переменчива, в том числе и на еду. Еще недавно все продвинутые гурманы сходили с ума по суши и роллам, а сейчас на смену прежним фаворитам пришли фо бо и поке. Как тренды в одежде, прическе и макияже вызывают у нас порой много вопросов, так же и некоторые популярные блюда могут оставлять в недоумении.

Мы в AdMe.ru считаем, что еда в первую очередь должна быть вкусной, а о вкусах не спорят. Тем не менее мы решили подвергнуть сомнению 10 блюд, по которым мир буквально сходит с ума. Так ли они хороши на самом деле, или все их потрясающие вкусовые качества просто удачный маркетинговый ход?

Пицца

Эта королева фастфуда заслужила любовь всего человечества, ведь она вкусная, питательная и имеет множество вариаций, поэтому никогда не надоедает. Есть только одно но — ее далеко не всегда обоснованная цена. Ведь, по сути, речь идет о тесте, сыре, овощах и небольшом количестве курицы, ветчины, колбасок или морепродуктов — далеко не самых дорогих ингредиентах. В принципе, я люблю пиццу, но мне непонятно, почему она такая дорогая. Насколько я помню, это была еда, которая готовилась по принципу «годится все, что завалялось в погребе». В моем городе я могу по цене большой пиццы из неплохой пиццерии заказать минимум полкило шашлыка в ресторане.

Мне не нравится пицца. Для меня это просто жирный бутерброд без верхушки. Он сильно переоценен и бледнеет по сравнению с китайскими блюдами. Пицца скучная. © RosyRaichu/ Reddit

Как можно любить пиццу? Это же сухомятка! Классический горячий обед или ужин с овощами или мясом или же рыбой гораздо вкуснее и полезнее. © Жесть / Woman

Фалафель

Фалафель делается из нута (турецкого гороха), который содержит в себе множество полезных веществ: цинк, лизин, фолиевую кислоту и витамины группы В. Но масло, в котором готовят эти шарики, серьезно увеличивает жирность и калорийность блюда, а высокая температура — уничтожает некоторые полезные свойства ингредиентов. Главная беда при приготовлении фастфуда — многократное использование одного и того же масла. Чем дольше по времени масло подвергается нагреву, тем больше вредных веществ оно выделяет. Фалафель — это же, по сути, комок гороховой каши в жире... простите, пожаренный во фритюре. Знаю, звучит ужасно. Для меня на вкус примерно так же.

Попробовал фалафель, ничего не понял... Это же гороховая котлета! Почему она стоит, как мясо? Ну так себе, конечно, мясо, но все же. Почему, интересно, самые недорогие, простонародные рецепты в других странах превращаются если не в высокую кухню, то уж точно входят в моду? © Ilya Valiev / LiveJournal

Шаурма

Тончайший лаваш, мясо на гриле и овощи — идеальное сочетание для вкусного, сытного и не самого вредного для здоровья перекуса. Но вот беда: мы не учли соус! В восточных странах в блюдо добавляют кефир или йогурт, а у нас его часто заменяют куда более жирным и калорийным майонезом. Вкусную мало где можно купить, да и качество мяса под сомнением. Сама делаю дома — не сложно же: курица, лаваш, овощи, соус. Готовую поджариваю в мультипекаре или на гриле пару минут — и готово. © Влада Савельева / Otvet.mail

Раньше я терпеть не могла шаурму. Но мой парень уговорил меня попробовать ее в надежном месте, и это оказалось вкусно! Сейчас уже редко встретишь грязные кафе, где продавцы без перчаток заливают подпаленную курятину майонезом. Но многие до сих пор помнят те жуткие времена и брезгуют покупать эту вкусняшку. Может, есть смысл провести некий ребрендинг шаурмы? Назвать ее гиросом, например.

Картофель фри

В картофеле содержится крахмал, из-за чего при обжаривании этого продукта выделяется опасный канцероген — акриламид. Кажется, этого факта вполне достаточно, чтобы убрать блюдо из большинства меню. А ведь некоторые недовольны еще и вкусовыми качествами продукта. Я бы предпочел печеный картофель с начинкой или картофельное пюре с чесноком. © Ramco428 / Reddit

При жарке во фритюре картофель превращается изнутри в кашу и его вкус уничтожается. Люди компенсируют отсутствие вкуса солью. И вместо того чтобы пробовать картофель, вы пробуете чайную ложку соли с каждым укусом. Поскольку есть чистую соль довольно неприятно, большинство людей макают все это в кетчуп. Если вы используете несколько пакетов кетчупа, чтобы съесть небольшую порцию закуски, спросите себя, нравится ли вам вообще это блюдо или лучше просто положить пакетик соуса в рот. Кроме того, это явно самое дорогое блюдо в меню любого ресторана. Пятифунтовый мешок картофеля, вероятно, стоит чуть больше доллара, а масло, в котором его жарят, используется повторно. © Unkown author / Reddit

Чизкейк

Пирожное с суфле из сливочного сыра буквально покорило мир. Это очень вкусный десерт, но с ним надо быть осторожным: в 100 г чизкейка содержится 300–700 ккал. Впрочем, не всем по душе вкус блюда. Это всегда немного ранит мне душу, но, когда я нахожусь на приеме и кто-то объявляет, что на десерт есть чизкейк, все начинают вести себя так, будто ожидается второе пришествие. А я просто сижу и чувствую разочарование. © grimbotronic / Reddit

Для меня это слишком сладко, а текстура — просто желатиновая масса. Я не вижу в чизкейке ничего привлекательного. © Unknown author / Reddit

Боулы

Это скорее не блюдо, а способ подачи еды, который становится все популярнее. Само слово «боул» означает глубокую тарелку, в которую не перемешивая накладывают отдельные ингредиенты. Это могут быть завтраки, сытные обеды и десерты. Любители правильного питания и красиво оформленных блюд такой формат еды обожают. Но многие откровенно не понимают его. Считаю это блюдо сильно переоцененным. По сути, это просто салат, который поленились перемешать. Да еще и без соуса! Но все почему-то тащатся и готовы переплачивать пару сотен рублей за модное название.

Из всех боулов меня искренне изумляет поке и трепетная любовь к этому блюду. Ребята, вы вообще в курсе, что это мерзкая сырая рыба? Я сразу Горлума вспоминаю.

Спагетти болоньезе

Паста — одно из самых любимых блюд во всем мире. Особенно болоньезе. Считается, что этот рецепт со спагетти придумали итальянцы, но это не совсем так. Блюдо имеет американское происхождение, европейское в нем — только соус с одноименным названием. Рецепт болоньезе, официально рекомендованный делегацией от Болоньи в Итальянской академии кухни (Accademia Italiana della Cucina), ограничивается следующими ингредиентами: говядина, свинина, панчетта (итальянский бекон), лук, морковь, сельдерей, томаты, мясной бульон, белое или красное сухое вино, молоко. В самом упрощенном варианте болоньезе представляет собой мясной фарш в томатном соусе. Как правило, мы сталкиваемся именно с упрощенной версией, и зачастую такое блюдо вызывает вопросы. Летели мы с батей в прошлом году на самолете. Полет 4 часа, стюардесса спрашивает: «Вам гречку с курицей или спагетти болоньезе?» Батя — консерватор, старый военный, выбрал гречку, а я думаю: попробую спагетти! Открываю алюминиевую мисочку, а там обыкновенные «кривые рожки» и немного мясного фарша! Короче, макароны по-флотски. Сожрал, потому что не нужно выпендриваться... © ackap70 / Pikabu

Когда я впервые приехала в Европу, я решила заказать в ресторане болоньезе. Уже сам вид вызвал определенные ассоциации. Попробовала на вкус — так и есть: примерно такое блюдо готовил папа, когда в семье было мало денег, чтобы купить достаточно фарша и слепить котлеты.

Попкорн

Раздувать и лопать зерна кукурузы придумали еще индейцы, и эта крутая идея пользуется популярностью до сих пор. Попкорн (читай, кукуруза) очень богат пищевыми волокнами, благотворно влияющими на пищеварение, содержит витамины группы B, витамин A и калий. Но если его готовят с большим количеством соли, масла и ароматизаторов, то продукт становится вредным. К сожалению, чаще всего в кинотеатрах нам продают именно такую воздушную кукурузу, да еще и по баснословным ценам. Впрочем, если убрать из нее все опасные добавки, останется не самое вкусное угощение. Я ненавижу попкорн, потому что текстура напоминает мне пенополистирол, звук от прикасания к которому я тоже ненавижу. © aquanonymous / Reddit

Пончики

Несмотря на повальное увлечение ЗОЖ и правильным питанием, калорийные пончики в глазури не собираются покидать кофейни и кондитерские. Выглядят они красиво и своим видом моментально возбуждают аппетит. Но у этого лакомства есть не только преданные фанаты, но и настоящие ненавистники. Это просто калорийное кольцо, которое заставляет вас чувствовать себя отвратительно. Пончики рекламируют как своего рода замену завтрака, как кексы и другие пирожные, но они гораздо менее сытные и намного более калорийные и жирные. Каждый раз, когда я ем этот десерт, я в конечном итоге разочаровываюсь. © Unknown author / Reddit

А я называю их «кольцами изжоги». © sclark89 / Reddit

Сколько себя помню, я не могу съесть больше нескольких кусочков пончика. Они слишком сладкие, и вкус очень быстро приедается. Не понимаю, как люди способны съесть их много и не чувствовать тошноту от сладости. Я даже не уверен, смогу ли съесть пончик целиком, если мне за это заплатят! © PaleChubb / Reddit

Фо бо

Вьетнамский суп с говядиной, рисовой лапшой и специями покорил гурманов всего мира. Казалось бы, у этого блюда есть все: вкус, аромат, польза, — но и у него имеются противники. Мне нравятся другие вьетнамские блюда, такие как курица гриль и бутерброды. Но я абсолютно не переношу фо бо! Бульон очень мягкий, но довольно маслянистый. Это ужасное сочетание! Лук, базилик и кинза не добавляют аромата блюду — они скорее заставляют меня чувствовать, будто я ем что-то недоваренное. Сама по себе говядина — ничего особенного. Это просто кусочки соленого мяса! Наконец, лапша плоская и не имеет упругости, характерной для лапши рамэн. Я пробовала это блюдо много раз, но после третьего поняла, насколько неуклюже в нем сочетаются вкусы. © akibaranger / Reddit