10 полезных правил, которые тщательно соблюдает каждая француженка

Француженки славятся утонченным стилем, очарованием, а также особенными бытовыми и бьюти-привычками. Кажется, они стараются делать изящно и вдумчиво все, за что берутся. И чем больше изучаешь их традиции и манеры, тем больше убеждаешься в этом.

Нам в AdMe.ru пришелся по душе истинно женственный, гармоничный и романтичный подход к жизни французских дам. Поэтому мы решили рассказать о некоторых их классических приемах и правилах, которые довольно легко применить на практике. Чтобы и вы при желании смогли впустить в свою жизнь немного французского лоска.

10. Используют минеральные спреи для лица

Классический подход к уходу за кожей во Франции подразумевает хорошее увлажнение. Именно это позволяет обходиться минимумом макияжа и выглядеть ухоженно. Так, помимо увлажняющего крема, который начинают применять уже в 12–13 лет, у каждой француженки в ванной есть минеральный спрей для лица. Он моментально освежает кожу, защищает ее от загрязнений и позволяет сохранить здоровое сияние в течение всего дня.

9. Не признают пуш-ап

В гардеробе французских девушек вы редко найдете привычные для большинства женщин объемные бюстгальтеры или тем более пуш-ап-модели. Как уже было сказано, для них действительно важна красота, но не меньшее значение имеют комфорт и естественность форм. Облегающие боди, бралетты и топики из тонкого кружева — вот предметы гардероба, которые не только позволяют француженкам чувствовать себя на высоте, но и зачастую становятся важными элементами в создании образа.

8. Перекусывают перед приготовлением еды

Ох уж это чувство, когда по возвращении домой после тяжелого рабочего дня голод так силен, что не до эстетики и слишком сложно сдержать себя в рамках нормальной порции. Но у француженок есть одна полезная привычка, которая помогает снять стресс и перевести дух. Они практикуют перекус: придя домой, сначала наслаждаются орехами кешью, оливками или хумусом, и только затем, без лишнего напряжения, берутся за приготовление ужина.

7. Пьют только черный кофе

Француженки предпочитают черный кофе — без молока и сахара. Зачастую это считается не самым вкусным вариантом, однако они уверены, что все дело в неправильном приготовлении. Чтобы по-настоящему распробовать этот напиток, важно изначально покупать кофе хорошего качества (лучше свежемолотый) и готовить его именно с помощью френч-пресса. Тогда аромат и вкус будут настолько приятными, что необходимость в сахаре отпадет сама собой.

6. Обязательно умываются мицеллярной водой

Мицеллярная вода — крайне популярный товар во Франции, она буквально сметается с полок. И это неудивительно, ведь обычная вода из-под крана довольно жесткая, поэтому сильно сушит кожу и делает ее склонной к шелушению. Чтобы избежать этого негативного воздействия, важно увлажнять и питать кожу, что, собственно, и делает мицеллярка. Она не только бережно удаляет макияж, но и высасывает грязь из забитых пор.

5. Превращают прием пищи в ритуал

Как уже было сказано, француженки не из тех, кто торопится закинуть в себя еду, как топливо. Во Франции прием пищи — настоящий ритуал, предназначенное для этого время свято. Поэтому французские девушки основательно подходят к этому вопросу: не суетятся, едят только сидя за столом; даже если еда заказная, не используют одноразовую посуду, не отвлекаются на телевизор и чтение. Готовят с любовью и с осознанным удовольствием наслаждаются каждым кусочком. Это позволяет им не только не переедать, но и по-настоящему отдыхать во время трапезы.

4. Делают уколы красоты без фанатизма (и не рассказывают об этом)

Французские женщины подходят к вопросу старения немного не так, как мы. В первую очередь они делают акцент на уходе, стараются предвидеть признаки старения, замедлить этот процесс. А когда морщинки все же становятся довольно заметными, конечно же, прибегают к услугам косметологов. Но без перебора, стремясь сохранить естественную красоту и индивидуальность. Миф же о том, что француженки не страшатся возраста, поддерживается благодаря простому правилу: во Франции принято хранить в секрете факт о проделанных эстетических процедурах.

3. Не пренебрегают массажем лица

Наверное, уже все наслышаны о пользе массажа лица. Говорят, что при правильном подходе и постоянстве эта приятная процедура помогает расслабить мышцы и подтянуть кожу, избавиться от отеков, уменьшить признаки старения. Как оказалось, французские женщины знают это не понаслышке и практикуют ежедневный или как минимум еженедельный массаж, чтобы снять признаки стресса и сделать кожу гладкой.

2. Не экономят на шикарном белье

Несмотря на то, что белье скрывают под одеждой, это не повод недооценивать его важность и влияние на собственное настроение. Француженки с огромным трепетом относятся к этому элементу гардероба, что доказывает большое количество магазинов нижнего белья в любом квартале. Каждая женщина хоть раз замечала, насколько сильно подскакивает уровень эндорфинов при мысли о красивых кружевах. Так не стоит отказывать себе в удовольствии носить их каждый день.

1. Используют сухой шампунь не по назначению

Француженки известны тем, что не стремятся к идеально выверенному образу. Минимальный макияж, легкая небрежность и взлохмаченные волосы уже стали показателем французского стиля. Как оказалось, одна из хитростей, которую они используют в уходе за волосами, — нетипичное применение сухого шампуня. Хотя его прямое предназначение — поглощение излишков кожного сала, французские женщины приспособили его для укладки и создания объема. Для этого нужно нанести сухой шампунь на корни, поднять волосы наверх, собрать в пучок и оставить минут на 10. Затем волосы можно распустить, слегка продуть феном и расчесать. И вуаля — объемная укладка готова.