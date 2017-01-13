10 платьев, которые стоит иметь в гардеробе каждой женщине

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Даже девушки, которые обожают джинсы, могли бы подтвердить, что без платьев не обойтись. Но сориентироваться в обилии фасонов и цветов не так просто, существует вероятность купить то, что потом не будешь носить, и уподобить свой гардероб складу с одеждой. Чтобы этого не произошло, AdMe.ru выбрали 10 платьев, которыми стоит обзавестись хотя бы просто потому, что они такие классные!

Маленькое черное платье

Пожалуй, самое легендарное из всех платьев. Оно универсально, существует во множестве вариаций, что позволит каждой женщине выбрать то, которое подойдет ей на 100 %.

Красное платье

В отличие от черного, красное платье несет миру послание «Смотри на меня!», а такой персонаж, как «женщина в красном», уже окружен неким притягательным ореолом. Пожалуй, каждой женщине стоит испытать на себе магию красного платья.

Платье макси

Есть мнение, что длинные платья хорошо смотрятся только на высоких девушках. На самом деле они подходят всем: невысоким рекомендуются макси-платья с градиентной длиной или вырезами. А на фигуре plus-size будут хорошо смотреться платья прямого кроя с заметной линией талии.

Платье-футляр

Платье-футляр консервативно, но в то же время женственно. Оно просто незаменимо на деловых мероприятиях. А стоит подобрать к нему яркие аксессуары, и оно трансформируется в более торжественный вариант. К тому же оно идет всем без исключения.

Платье А-силуэта

Платье с А-силуэтом ― это трапециевидное платье с узким лифом, расширяющееся книзу. Такие платья идеально смотрятся на стройных или худощавых девушках — они подчеркивают хрупкость телосложения. Девушкам попышнее они идут не меньше, кроме того, платья-трапеции помогут замаскировать проблемные бедра и живот.

Платье-рубашка

Платье-рубашку придумала еще Коко Шанель, трансформировав обыкновенную мужскую рубашку. Такие платья можно носить на прогулки или в гости либо надевать в офис, если у вас не слишком строгий дресс-код. А еще такое платье интересно сочетается с джинсами.

Белое кружевное платье

Кружево с давних времен считается роскошной тканью, раньше его носили только аристократы. Одежда из него делает женщину благородной и изысканной. Такие платья отлично подходят для свиданий и прогулок. Лучше всего сочетается с аксессуарами коричневого и черного цветов.

Коктейльное платье

Если мероприятие, на которое вы собрались, начинается во второй половине дня, смело надевайте коктейльное платье. Оно удобнее, чем вечернее платье в пол, оно более демократично, не стесняет движений, а потому незаменимо для походов в клуб или на дискотеку.

Длинное вечернее платье

Скорее всего, такое платье пригодится вам не часто, но один экземпляр стоит иметь хотя бы про запас. Более подходящим для таких платьев формально считается вечернее время — после 19 часов, их надевают на торжественные мероприятия, свадьбы, важные приемы.

Удобное повседневное платье

Ну и конечно, простое, недорогое и удобное платье, в котором вы чувствуете себя комфортно и непринужденно. Пожалуй, лучший выбор, если вы собираетесь на учебу, на прогулку, в кино с друзьями или в магазин.