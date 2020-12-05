10+ вещей из вашего гардероба, происхождение которых хранит немало пикантных секретов

За время существования человечества одежда неоднократно меняла свой облик и даже предназначение, а некоторые вещи и вовсе канули в небытие. Скажем, водолазка какое-то время назад была предметом гардероба истовых феминисток, а с помощью простой перчатки можно было и на дуэль вызвать, и в любви признаться.

AdMe.ru разобрался в том, как наши предки носили вещи, которые сегодня есть в доступе у абсолютно любого человека.

1. Пояс

Пояс был предметом гардероба рыцарей и выполнял чисто практические функции: на него крепился меч. Сам ремень поддерживал другую одежду, не давая ей соскользнуть с тела. Позже он превратился в украшение и стал походить на ювелирное изделие. Из-за этого в ряде государств даже издали законы, которые ограничивали степень экстравагантности пояса, поскольку очень богатые люди украшали его прямо-таки неприличным образом. Некоторые культуры придавали предмету сакральное значение: если люди обменивались поясами, это значило, что они заключают союз, а если кто-то захватил пояс врага, это означало, что этот кто-то получил над ним великую власть. Мужчины и женщины в прошлом носили ремни по-разному: первые — на бедрах, а вторые — под грудью. В Средние века пояс был символом любви и верности среди знати, а также вечного любовного треугольника — мужа, жены и влюбленного в нее рыцаря. Женщина, потерявшая голову от чувств, снимала с себя пояс, чтобы отдать его возлюбленному. Это значило, что она благословляет его на подвиги и хочет, чтобы с ним повсюду была ее любовь. Упоминания о поясах в таком контексте можно встретить в литературных произведениях того времени.

2. Водолазка

Первоначально водолазки носили мужчины — сначала рабочие и военные, позже — игроки в поло. Во всех случаях этот предмет одежды выполнял одну-единственную функцию: согревал того, кто его носит. В начале ХХ века водолазка появилась в гардеробе женщин, однако не всех, а только самых смелых. Во многом это произошло благодаря иллюстратору Чарльзу Гибсону, который создал новый стандарт женской красоты, вошедший в историю как «девушки Гибсона». Упомянутые девушки нередко изображались на иллюстрациях доминирующими над мужчинами и одетыми в водолазки.

Чуть позже на экраны вышел фильм с Одри Хепберн в главной роли — «Забавная мордашка», где актриса танцевала в водолазке. Ее персонаж запомнился зрителям фразой: «Я другая», что закрепило за вещью ассоциацию с чем-то неформальным, но жутко стильным. В итоге сильные женщины того времени (Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Лорен Бэколл и другие) стали носить водолазку в реальной жизни, и чем теснее она была, тем лучше. Так они показывали в том числе и красоту женского тела.

3. Шарф

Легкий шарф раньше имел функциональное значение: римские солдаты, например, повязывали его на шею или пояс, чтобы было чем вытереть пот с лица (в этом случае вещь изготавливали из льна). Позже у тех же солдат шарфы были маркером сословия, к которому имел отношение человек: высшим чинам выдавали шелковые, а низшим — хлопковые. Модным элементом образа шарф стал намного позже. Одним из первых, кто использовал эту вещицу в качестве украшения, был Людвиг ван Бетховен. Композитор хотел соблазнить австрийскую красавицу и повязал на шею роскошный шелковый шарф.

4. Перчатки

Роль перчаток раньше играли длинные рукава — они и грели, и использовались как прихватки, если нужно было взять что-то горячее. Прообразом современных перчаток были «карманы» — прямоугольные тканевые мешочки без отверстий для пальцев. Женщины и мужчины натягивали их на руки, чтобы защитить кожу от каких-либо повреждений. Позже в этих «карманах» появилось специальное отделение для большого пальца — в итоге получилось изделие, похожее на варежки. Любопытно, что древние римляне использовали перчатки для защиты кожи несколько иначе. Они в перчатках ели. Столовые приборы в то время были не в чести, а потому люди использовали во время обеда собственные руки. Чтобы не обжечься о горячее, они надевали перчатки.

Среди знати перчатка стала особым символом. Бросить ее к ногам человека значило вызвать его на дуэль. Передать перчатку в руки кого-либо — сделать себя его вассалом. Женщина могла выразить свою любовь и благосклонность к мужчине, просто отдав ему свою перчатку, — и мужчина положил бы ее в специальный мешочек, который висел у него на шее. Например, на картине выше передача перчатки символизирует своего рода верность: так супруг обещает умирающей жене позаботиться о детях, которых держит за руки.

5. Рубашка поло

Около 200 лет назад британские солдаты в Индии основали первый клуб по игре в поло. Игроки носили типичную одежду того времени: большие рубашки из толстого материала с длинными рукавами. Когда мужчины скакали на лошади галопом, рубашки развевались и мешали играть. Поэтому они начали пришивать к горловине специальные воротнички с пуговицами, которые застегивались, и ткань больше не развевалась на ветру, что было очень удобно для игроков.

6. Боксеры

В прошлом мужчины в качестве нижнего белья носили узкие кальсоны. У многих, кстати, не было ширинки спереди — она была сзади и застегивалась на пуговицы. Только в ХХ веке изобрели боксеры, причем сделали это боксеры, как можно догадаться из названия. Для спортсменов это было настоящим облегчением: такое белье давало полную свободу ногам. Позже боксеры начали выдавать солдатам. Здесь трусы играли ту же функцию: давали свободу движения и способствовали хорошей вентиляции. А уже солдаты популяризовали их среди обычного населения.

7. Пачка

Изначально балетная юбка была длинной — настолько, что закрывала даже щиколотки. Укорачиваться она стала со временем. Например, в XIX веке одна из балерин вышла на сцену в «неприличной» юбке, которая открывала лодыжки. К концу столетия пачка укоротилась на столько, что открывала уже колени. Но такую юбку обильно украшали рюшами для придания образу танцовщиц скромности. В целом длина пачки была пропорциональна сложности танца. Например, в конце того же века в балете «Лебединое озеро» девушкам нужно было совершать определенные прыжки, которые в обычной юбке было невозможно сделать. Балет был скандализирован, потому что балерин выпустили на сцену в пачках, которые едва прикрывали попы. Несмотря на скандал, короткие юбки приглянулись миру и почти сразу стали популярными. Интересно, что форму такая пачка держала, поскольку в нее были вшиты обручи.

8. Пижама

Само слово «пижама» происходит от индийского pae jama или pai jama, что буквально означает «одежда для ног». Это были широкие штаны, завязанные на талии при помощи шнурка. Сверху надевали тунику. Так одевались и женщины, и мужчины. А моду на этот предмет одежды в Европу привезли колонисты, вдохновившиеся местным «трендом».

9. Легинсы

Во все времена легинсы были предметом мужского гардероба, например ковбои носили их, чтобы предотвратить негативное влияние верховой езды на кожу ног, а в северных странах их надевали, чтобы согреться. В моду этот предмет одежды вошел благодаря шотландцам, правда, выглядел иначе. Легинсы тогда представляли собой нечто вроде очень высоких ботфортов.

10. Шорты

Раньше шорты носили только мальчики. Причем эволюция из мальчика в мужчину была весьма последовательной: малыши надевали платья, мальчики — шорты, подростки — бриджи, а юноши — брюки. Своей массовости шорты обязаны жадности и солдатам. Британские военные на Бермудских островах страдали от сильнейшей жары и увидели, как владелец чайного магазина, не желая покупать сотрудникам новую форму, обрезал их брюки. Солдаты переняли эту фишку — так появились бермуды.

11. Бюстгальтер

Бюстгальтеры, похожие на современные, носили в далекой древности спортсменки. Однако эта вещь не прижилась в домах знатных людей — дамы все поголовно использовали вместо лифчиков корсеты. Причем раздельных чашечек у них не было. А первый бюстгальтер появился в начале ХХ века. Сделала его женщина. Она надела вечернее платье, а под лиф завязала 2 носовых платка и запатентовала изобретение. К сожалению, этот дизайн не выдержал проверку временем — на смену пришли другие.

Например, бандаж, который можно было легко и просто сделать дома. Дело в том, что в то время в моде были худые девушки, так что все усилия шли на то, чтобы скрыть грудь, а не поддержать ее. В середине века на рынке появился бюстгальтер с косточками над грудью, а не под ней. И только после этого миру явили современную модель, к которой привыкли мы с вами.