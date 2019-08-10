Первые леди, которые могли бы украсить обложку любого глянцевого журнала

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Быть супругой президента или монарха — работа, возможно, не менее легкая, чем у самого главы государства. В наше время первые леди любой страны выполняют много общественных функций. При этом, будучи объектом повышенного внимания, они не могут себе позволить выглядеть серо и неизящно. Быть образцом красоты и элегантности — это тоже непростой труд.

Тем не менее среди более 100 первых леди есть те, на кого равняется весь мир. По версии AdMe.ru, минимум 10 жен глав государств при желании могут дать фору профессиональным моделям.

1. Софи Грегуар-Трюдо — Канада

Канада — член Британского Содружества, и согласно конституции главой государства является английская королева. Однако это уже давно чистая формальность. Фактическим лидером Канады является ее премьер-министр, а первой леди страны называют его супругу. Софи Грегуар познакомилась со своим мужем, будущим главой правительства Джастином Трюдо, еще во время учебы в школе. Она была одноклассницей младшего брата будущего премьер-министра. Спустя годы Джастин и Софи снова встретились на одном благотворительном балу. Еще через пару лет они поженились. И теперь, спустя 14 лет счастливого брака, воспитывают 3 детей. Софи свободно владеет 3 языками, играет на нескольких музыкальных инструментах и является сертифицированным инструктором по йоге. Именно с йогой первая леди связывает свое избавление от булимии, которой она страдала несколько лет в юности.

2. Хулиана Авада — Аргентина

У первой леди Аргентины нет аргентинских корней, ее родители — эмигранты с Ближнего Востока. Именно благодаря им хороший вкус у Хулианы формировался еще с детства. Отец — основатель успешной швейной компании в Аргентине, а мама вместе дочерью посещала модные показы в Париже и Нью-Йорке в поисках новых идей для семейного бизнеса. За утонченный вкус в одежде журнал Vogue сравнил супругу аргентинского президента со знаменитой иконой стиля Жаклин Кеннеди. А одно из самых популярных испаноязычных изданий ¡Hola! назвало Хулиану Аваду самой элегантной первой леди в мире.

3. Мишель де Паула Болсонару — Бразилия

Платья, которые супруга бразильского президента надевает на торжественные мероприятия, создает один из лучших стилистов страны Мари Лафайетт. Эти наряды, в том числе свое свадебное платье, первая леди планирует продать на благотворительном аукционе. Среди других общественных инициатив Мишель де Паулы помощь людям с проблемами слуха. Так, будучи абсолютно здоровым человеком, супруга президента владеет бразильским языком жестов и является сурдопереводчиком в баптистской церкви. Также она произнесла торжественную речь во время инаугурации своего мужа на языке для глухих, чем нарушила протокол церемонии.

4. Сильвана Лопес Морейра — Парагвай

Президент Парагвая Марио Абдо Бенитес был первой любовью Сильваны Лопес Морейры. На момент их знакомства ей было всего 14 лет. Однако после школы дороги влюбленных разошлись. Но, похоже, первой любви было суждено стать единственной.

«Первая любовь никогда не забывается», — написал президент в своем инстаграм-аккаунте в 2017 году под фотографией 30-летней давности. На ней он и Сильвана еще совсем юные. Но на момент публикации фото они уже давно состояли в браке и воспитывали 11-летнего сына.

5. Беатрис Изабель Росселло — Пуэрто-Рико

Первая леди Пуэрто-Рико проявляла интерес к благотворительности и искусству задолго до того, как стать женой политика. Будучи студенткой, она выступила автором нескольких инициатив по сбору средств нуждающимся, а также способствовала развитию и сохранению культурных проектов на родном острове. Выйдя замуж за губернатора Пуэрто-Рико, она стала уделять много внимания помощи бездомным животным и борьбе за права женщин. Ее заслуги признаны и за пределами острова. Так, в 2019 году она была назначена основным докладчиком на Всемирном женском саммите.

6. Королева Летисия — Испания

Летисия Ортис Рокасолано родилась в семье испанского журналиста и решила пойти по стопам отца. После окончания университета она работала на испанском CNN и других местных каналах. В 28 лет она получила премию лучшего молодого испанского журналиста. Карьера ушла на второй план после брака с наследником престола Испании принцем Астурийским Фелипе. В 2014 году король Испании Хуан Карлос I отрекся от престола, передав его своему сыну Фелипе. Так Летисия стала первой королевой в истории Испании, не относящейся к аристократии. Чета монархов воспитывает двух юных принцесс: Леонор и Софию.

7. Сильвия Бонго Ондимба — Габон

Первая леди Габона обладает очень экзотической внешностью для западноафриканской страны. Француженка Сильвия Валентин переехала в Африку в младенческом возрасте из-за работы отца. Там она познакомилась с будущим президентом страны Али Бонго Ондимбой. Через год после первой встречи пара поженилась. Их брак длится уже более 20 лет, и за это время у них родилось 3 детей. Еще одного ребенка президентская семья усыновила. Первая леди Габона создала собственный фонд, который решает многие социальные и экономические проблемы в стране: от раздачи москитных сеток населению до помощи женщинам в открытии бизнеса.

8. Асма аль-Асад — Сирия

Супруга президента Сирии Башара Асада родилась и выросла в Лондоне в семье выходцев с Ближнего Востока. Она получила образование в одном из старейших университетов Англии. Карьера молодой Асмы развивалась не менее успешно, но дальнейшему образованию и профессиональному росту помешало знакомство с Башаром Асадом. Спустя несколько месяцев после встречи Асма и Башар поженились. Всего за 4 года у президентской пары родилось 3 детей. Асма аль-Асад является подданной Великобритании, где до сих пор живут ее родители. Тем не менее, несмотря на не стихающую гражданскую войну в Сирии, несмотря на диагностированный у нее рак в 2018 году, она остается рядом со своим мужем в Дамаске.

9. Королева Максима — Нидерланды

Финансовый специалист и просто красавица из Аргентины Максима Соррегьета Черрути стала голландской принцессой, когда вышла замуж за наследника престола Нидерландов Виллема-Александра. Когда он стал королем страны, Максима стала первой королевой-консорт Нидерландов, рожденной за пределами Европы. В течение нескольких лет после заключения брака в королевской семье появилось 3 принцессы: Катарина-Амалия, Алексия и Ариана.

10. Принцесса Лалла Сальма — Марокко

Глядя на рыжеволосую красавицу Сальму, трудно поверить в ее арабское происхождение. Тем не менее нынешняя первая леди Марокко родилась в этой стране в семье арабов. Лалла Сальма, жена короля Марокко, возглавляет собственный фонд по борьбе с раком. За ее деятельность Всемирная организация здравоохранения назначила принцессу послом доброй воли.