10 персонажей русской литературы, чьи поступки мы раньше осуждали, а теперь ой как понимаем

Школьники то и дело разбирают женские образы в литературе. Мы буквально препарировали поступки Элен и Наташи Ростовой, рассуждали об ошибках Татьяны Лариной из «Евгения Онегина», дружно осуждали Анфису из «Девчат».

Мы в AdMe.ru считаем, что на некоторых героинь из произведений русской классики стоит взглянуть под другим углом. Возможно, их поступки, которые на первый взгляд кажутся неправильными, все же имеют более глубокий смысл.

Татьяна Ларина («Евгений Онегин»)

Читателей удивляет, почему Татьяна страдала из-за несчастной любви, но в итоге от своего счастья отказалась. Онегин пришел к ней на поклон, а она ему дала ему от ворот поворот. Дело в том, что Татьяна смогла увидеть настоящего Онегина. Сначала мужчина отказал ей, а затем, когда увидел, как она изменилась, якобы влюбился. Возможно, Евгений — нарцисс, не способный к эмпатии. Зато Татьяна в конце произведения уже не юная провинциалка, а мудрая женщина, которая держится с благородством и знает себе цену.

Арина Петровна («Господа Головлевы»)

Головлева — непреклонный, жестокий человек, которого боятся и слушаются все домочадцы. Читателю она видится холодной женщиной, которая только и делает, что думает о приумножении капитала. Однако кто, если не она? Муж Арины Петровны отошел от дел и занят лишь тем, что пишет стихи. Дети промотали наследство и висят у нее на шее. Сейчас Арину Петровну назвали бы бизнесвумен. Благодаря ей процветало и расширялось имение. Да и детей она не бросала — выделила им средства к существованию. Не она ведь виновата в том, что они все потеряли. Когда Головлева отошла от дел, имение пришло в упадок. Так, может быть, Арина Петровна была вовсе не таким плохим человеком, а тем, кто держал всю семью на плаву?

Элен Курагина («Война и мир»)

Элен Курагину в чем только не обвиняют. Якобы ее интересовали только наряды, деньги и высокопоставленные мужчины. Она влюбила в себя Пьера, вышла за него замуж, а затем бросила. Но если копнуть глубже, мы увидим, что за эпатажным поведением скрывается серьезная душевная рана. Отец Элен, князь Василий, не волновался о чувствах своих детей, а думал лишь о том, как выгодно их пристроить. Элен — пешка в руках отца. Идея женить богатого наследника на своей дочери — еще один пункт его плана. Мать девушки вообще завидовала ее красоте и молодости. Возможно, своим поведением девушка просто пыталась компенсировать недостаток любви?

Вера Николаевна («Гранатовый браслет»)

Вере не нужна любовь такого человека, как Желтков. И дело не только в бедности мужчины: телеграфист никак не вписывается в каноны высшего света поведением, образованием, складом ума. Девушка не может ответить на его ухаживания, и винить ее за это сложно. Дороже всего для Веры репутация и честь семейства. Она не разрешает влюбленному даже посмотреть на нее. Но когда поклонник ушел навсегда, что-то в Вере сломалось. Кажется, она поняла, что упустила невероятную, чистую любовь, которую больше никогда в жизни не встретит.

Грушенька («Братья Карамазовы»)

Грушенька — гордая девица, которая готова дать отпор обидчикам и буквально драться за свое счастье. Она морочит Карамазовым голову, из-за чего отец и сын ссорятся. Тем не менее героиня отчасти жертва обстоятельств. Это травмированная девушка, которая всеми силами борется за свое счастье и пытается построить новую жизнь. Оттого и мечется она меж двух огней, не в состоянии найти покой. Несмотря на свои недостатки, Грушенька не делает ничего по-настоящему плохого.

Наташа Ростова («Война и мир»)

Наташу называют поверхностной и непостоянной, а также эгоистичной. Она не дождалась Болконского и якобы изменила ему с другим. Да и в целом юная Ростова довольно влюбчивая и мечтательная особа. При этом Наташа не строила из себя жертву и готова была ждать Андрея целый год, но встретила обворожительного Анатолия и попала под его очарование. Она не дождалась жениха, но, когда осознала свою ошибку, попросила у Болконского прощения — хотя не получила его. Несмотря на испытания, в итоге девушка нашла свое счастье.

Железная Кнопка («Чучело»)

Кажется, что Железная Кнопка — главный враг Лены, ведь именно она подбила детей на бойкот. Она третирует девочку и привлекает к этому других детей. Но за ее внешней строгостью скрывается невероятная ранимость. Конечно, у Кнопки обостренное чувство справедливости, но в конце она раскаивается в своих поступках и даже плачет.

Анна («Анна Каренина»)

Анну осуждали за опрометчивость. А также за то, что вместо того, чтобы действовать разумно, она пошла на поводу у чувств. Но еще до встречи с Вронским женщина была глубоко несчастна. Нелюбимый муж, ко всему прочему, наверняка еще и не уделял ей внимания. Утешение она находила в сыне и выходах в свет. Однако, несмотря на измену мужу, Анна не кривит душой и не притворяется. Она принимает последствия своего поведения, но, к сожалению, не находит выхода из сложившейся ситуации.

Аксинья («Тихий Дон»)

Аксинья — живой и яркий персонаж, а ее поступки сложно однозначно назвать плохими. Да, она обманула мужа и отбила Григория у невесты. Да, она была готова оставить хозяйство и дом в погоне за любовью. Но ее поведению есть объяснение. В детстве Аксинья перенесла много жестокости, да и муж ей достался не из простых. Вот и вышло, что в объятиях Мелехова она нашла утешение, тепло и любовь. Разве можно ее за это осуждать?

Анфиса («Девчата»)

Тося — положительная и добрая героиня, а Анфиса — коварная, распутная, любящая только себя красотка. На первый взгляд Анфиса действительно отрицательный персонаж. Она издевалась над Тосей, спровоцировала спор, а затем и вовсе испортила ее отношения с Ильей. Но попробуем встать на место Анфисы. Вы приходите к себе домой и видите, как кто-то незнакомый ест вашу еду, которую взял с полки без разрешения. Другие соседки Тосины чудачества приняли, а Анфиса защищала личные границы, за что и была высмеяна. Из-за Тоси девушка лишилась Ильи, ее мир перевернулся, и читатель понял, что за бравадой скрывалось простое желание любить и быть любимой.