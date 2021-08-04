10 персонажей, которые совершенно незаслуженно оказались на вторых ролях и явно стоят отдельной книги

Многие из нас могут потратить всю ночь, лишь бы дочитать книгу и узнать, как сложилась судьба главных героев. Но часто оказывается так, что второстепенные персонажи занимают нас ничуть не меньше — вспомните, например, как покорил сердца поттероманов профессор Снейп.

Мы в AdMe.ru тоже не прочь провести полночи с книжкой в обнимку. И решили порассуждать, кому из литературных героев досталось слишком мало места на страницах мировой литературы.

Пенелопа, «Одиссея»

Жизнь Пенелопы — жены Одиссея, который геройствовал в Трое, а потом 10 лет возвращался домой, попадая по пути в увлекательные передряги, — кажется довольно скучной. Пока супруг и по совместительству царь Итаки совершал подвиги, она следила за порядком в государстве и ткала. Руки прекрасной царицы (а заодно и трона) добивалось множество перспективных женихов, но женщина оставалась верной своему мужу. От нее требовали признать пропавшего Одиссея мертвым, но она мужественно тянула время, заявляя, что сделает это и выберет достойного претендента на свою руку, как только закончит ткать саван для своего свекра. Ночами она распускала то, что сделала за день. Тактика сработала, царь вернулся, кризиса власти не случилось. Лично нам было бы очень интересно почитать подробности того, как Пенелопа помогла своему блудному супругу удержать власть.

Дигори Кёрк, «Хроники Нарнии»

Мальчик Дигори был главным героем первой книги о Нарнии — «Племянник чародея». Вместе с соседской девочкой Полли он присутствует при создании волшебной страны. Более того, они по ошибке приводят в новый мир, свободный от зла, ведьму Джадис, известную в дальнейшем как Белая Колдунья. Однако в дальнейших книгах Дигори Кёрк всего лишь второстепенный персонаж — пожилой профессор, у которого гостят дети дальних родственников. А нам было бы очень интересно узнать, как сложилась жизнь человека, который своими глазами наблюдал самую чудесную на свете вещь — сотворение мира.

Гелла, «Мастер и Маргарита»

Воланд и его верные соратники — одни из самых ярких и любимых читателями персонажей романа «Мастер и Маргарита», но рыжая ведьма Гелла почему-то остается в тени мессира, Коровьева, Бегемота и Азазелло. Ее нет в сцене последнего полета, когда вся свита перевоплощается. В воспоминаниях литературоведа Владимира Лакшина о беседах с женой Булгакова Еленой та в ответ на его вопрос о том, куда делалась демоническая красотка, «взглянула <...> растерянно и вдруг воскликнула с незабываемой экспрессией: „Миша забыл Геллу!!!“». Но в рукописной редакции 1938 года ведьма участвовала в последнем полете: «Геллу ночь закутала в плащ так, что ничего не было видно, кроме белой кисти, державшей повод. Гелла летела, как ночь, улетавшая в ночь». Как бы то ни было, мы знаем истории всех членов свиты Воланда, кроме верной служанки, и нам бы хотелось узнать подробнее, кто она, откуда взялась и куда исчезла. И пусть для этого даже понадобится целая книга.

Профессор Снейп, серия романов о Гарри Поттере

Сначала всем нам казалось, что угрюмый преподаватель зельеварения — явно отрицательный персонаж. Но начиная с первой же книги профессор Снейп постоянно вытаскивает Гарри из переделок. В «Узнике Азкабана» он вообще прикрывает собой золотое трио, на которое готовился напасть обезумевший оборотень. Уже после его гибели мы узнаем историю Северуса, и он окончательно покоряет читательские сердца. Алан Рикман, сыгравший этого героя, усиливает симпатии к Снейпу. А вот Гарри на фоне такого сложного и многогранного персонажа порой кажется слишком плоским и даже вызывает раздражение, особенно в тот момент, когда осуждает профессора, не зная о нем всей правды.

Беллатриса Лестрейндж, серия романов о Гарри Поттере

Как и Северус, Беллатриса пронесла через свою жизнь несчастную любовь. Снейп — к подруге детства Лили, которая вышла замуж за Джеймса Поттера и стала мамой мальчика, который выжил, а мадам Лестрейндж — к самому Волан-де-Морту. Как мы узнали из пьесы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», у пожирательницы смерти родилась дочь от Темного Лорда. Если честно, хотелось бы узнать об этой истории поподробнее. А еще Беллатриса вызывает интерес своей искренностью. Если обаятельная умница Гермиона любит правила и руководствуется здравым смыслом и логикой, то харизматичная и безумная Лестрейндж следует своему сердцу, и нам бы хотелось узнать, почему оно стало настолько жестоким.

Ирэн Адлер, серия рассказов о Шерлоке Холмсе

Этот персонаж впервые появляется в рассказе «Скандал в Богемии». Она сумела разгадать замысел Холмса, когда тот под видом священника, раненного в драке с нищими, проник в ее дом. Гениальный сыщик считал это дело своим поражением, ведь Ирэн сбежала от него, а значит, переиграла. После встречи с этой женщиной Шерлок, который любил отвесить шутку на тему женского ума, резко перестал выражаться подобным образом. В кино образу Адлер уделили куда больше внимания, особенно в сериале «Шерлок». Но было бы, конечно, здорово, если бы и Артур Конан Дойл посвятил элегантной сопернице Холмса не один рассказ.

Арвен Ундомиэль, «Властелин колец»

Дочь владыки Элронда, прекрасная эльфийка Арвен, — один из самых ярких персонажей «Властелина колец». Ее любовь к Арагорну — хоть и будущему королю, но все же простому смертному, — одна из самых пронзительных линий в трилогии. Ради возлюбленного Арвен отказалась плыть за море со своими соплеменниками, и это стоило ей бессмертия, вечной юности и красоты. Мы искренне надеемся, что самоотверженность эльфийки была вознаграждена и ее человеческая жизнь была наполнена счастьем. Но все же хотели бы узнать подробнее, каково пришлось дочери бессмертного народа среди простых людей.

Меркуцио, «Ромео и Джульетта»

Вспыльчивый, язвительный, но преданный и благородный Меркуцио был лучшим другом Ромео. Именно благодаря ему главный герой шекспировской трагедии попал на бал-маскарад Капулетти, где познакомился с Джульеттой. Несмотря на то что Меркуцио постоянно отпускает колкие шуточки в адрес несчастной любви приятеля, он же без раздумий кидается в бой с Тибальтом, чтобы защитить честь Ромео. Этот выразительный персонаж выглядит очень современно и сейчас, и нам бы хотелось прочесть книгу, посвященную ему.

Безумный Шляпник, «Алиса в Стране чудес», «Алиса в Зазеркалье»

Болванщик, или Безумный Шляпник, — один из многих экстравагантных персонажей сказок Льюиса Кэрролла, но далеко не главный. Однако в экранизации «Алисы» Тима Бертона у него едва ли не главная роль. Чем же так привлекает Шляпник? Возможно, тем, что бросил вызов самому времени, и теперь вечно обречен жить так, как будто сейчас 6 часов дня? Или тем, что едва не стал невинной жертвой «зазеркального» правосудия? В общем, есть в нем что-то такое, о чем хочется узнать побольше.

Клопен Труйльфу, «Собор Парижской Богоматери»

Предводителя парижских нищих и «короля» Двора чудес нельзя назвать великодушным — все же он хотел казнить Пьера Гренгуара за незаконное проникновение на свою территорию, и судьба поэта могла закончиться печально. Но Клопен — благородный и мужественный человек. Подумайте сами: нищий, подавшийся в Париж в поисках лучшей доли, сделавший себе пусть своеобразное, но имя, рискнул всем ради того, чтобы вызволить Эсмеральду из собора Парижской Богоматери. Мы считаем, что Труйльфу достоин большего, чем проходная роль в знаменитом романе.