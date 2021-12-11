10 персонажей, которые могли выглядеть иначе, если бы режиссеры не передумали в последнюю минуту

За просмотром фильма мы не задумываемся о том, что скрывается за историей его создания. Но может оказаться, что сюжет фильма по первоначальному замыслу был совсем другим, всеми любимых героев на первых этапах производства и вовсе не существовало, а некоторые главные персонажи так и вообще могли быть другого пола.

Мы в AdMe.ru представили, какими получились бы герои разных фильмов, если киношники не переписали бы сценарий.

Джессика Честейн в роли Мерф, «Интерстеллар»

Кристофер Нолан в оригинальном сценарии «Интерстеллара» задумал персонажа Мерф как мальчика. Но по мере развития истории режиссер передумал: «Может быть, потому, что мой старший ребенок — девочка, я и решил сделать Мерф девочкой». «Я понял, что для меня было очень естественно описывать отношения между отцом и дочерью», — сказал Кристофер Нолан.

Сигурни Уивер в роли Эллен Рипли, «Чужой»

По оригинальному сценарию в фильме «Чужой» не фигурировал персонаж с именем Эллен Рипли, а все члены команды корабля «Ностромо» были мужчинами. Потом Рипли появился в сценарии как стандартный главный герой, но Ридли Скотт решил изменить сценарий: «У меня просто возникла мысль: что бы вы подумали, если бы Рипли был женщиной?»

Джуди Денч в роли М, серия фильмов про агента 007

Перед тем как роль М — главы секретной разведывательной службы — стала играть Джуди Денч, ее исполняли мужчины — Бернард Ли и Роберт Браун. Джуди же появлялась в 8 фильмах бондианы, закончив на фильме «Скайфолл» и эпизодической роли в «Спектре».

Биргитта Йорт Серенсен в роли Карси, «Игра престолов»

Режиссер 8-й серии 5-го сезона Мигель Сапочник рассказал, что персонаж одичалой Карси задумывался как мужской. Но создатели решили сделать его женщиной, потому что хотели усилить впечатление от сцены, когда мать и воин в одном лице сталкивается с ходоками-детьми.

Анджелина Джоли в роли Эвелин Солт, «Солт»

Роль обвиненного в шпионаже агента ЦРУ Эдвина Солта была создана для Тома Круза. Но сыграла эту роль в итоге Анджелина Джоли, а ее персонажа переименовали в Эвелин Солт. Когда Джоли работала над ролью, она старалась сделать все, чтобы персонаж не получился стереотипным.

Джоди Фостер в роли Джессики Делакур, «Элизиум — рай не на Земле»

После успеха фильма «Район № 9» Джоди Фостер сказала, что является поклонницей фильмов Нила Бломкампа. Она надеялась поработать с режиссером. Во время съемок фильма «Элизиум — рай не на Земле» Бломкамп понял, что роль «плохого парня» — министра обороны спутника-станции для привилегированных граждан, изначально прописанного как министр Роудс, может измениться на «плохую девчонку» с именем Джессика Делакур, которую и сыграла Джоди Фостер.

Леонард Нимой в роли Спока, «Звездный путь»

Узнаваемого персонажа серии фильмов «Звездный путь» Спока могла сыграть женщина. Когда создатели только обдумывали образ первого офицера корабля «Энтерпрайз» в женском исполнении, персонажа звали Номер Один. Но студия все же решила отдать такую заметную роль мужчине, и персонажа стал играть Леонард Нимой.

Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера, «Звездные войны»

Когда Джордж Лукас находился на этапе поиска идей для космической саги «Звездные войны», он обдумывал образ одного из главных героев. И им могла быть девушка Старкиллер, которая влюбилась бы в Хана Соло. Но эта идея была отринута еще на раннем этапе создания истории, а героем стал Люк Скайуокер в исполнении Марка Хэмилла.

Тильда Суинтон в роли Древней, «Доктор Стрэндж»

Древний — наставник Доктора Стрэнджа и Верховный чародей — мужской персонаж во вселенной Marvel Comics. Однако кастинг на эту роль в фильме «Доктор Стрэндж» по мотивам комиксов прошла Тильда Суинтон, которая неоднократно воплощала разные образы на экране.

Грейс Джонс в роли Зулы, «Конан-разрушитель»

Зула — мужской персонаж из комиксов о Конане-варваре, дарфарский воин королевской крови и последний представитель своего племени, который неохотно обучался колдовству. В фильме 1984 года «Конан-разрушитель» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли Грейс Джонс сыграла женскую версию персонажа Зулы из комиксов.