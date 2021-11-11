10 персонажей, мнение о которых можно поменять, если копнуть глубже

Зрители сопереживают обаятельным и харизматичным героям. И чем сложнее характер и история персонажа, тем он притягательнее. Неоднозначность протагониста делает его более естественным, живым и чем-то похожим на каждого из нас. Поэтому мы часто закрываем глаза на мелкие детали и можем не замечать, что положительный герой на самом деле неидеален, а поведение отрицательного можно оправдать.

Мы в AdMe.ru немного углубились в мотивы известных персонажей и поняли, что все они не так однозначны, как могло показаться на первый взгляд.

Воланд, «Мастер и Маргарита»

Воланд — глава темных сил. Однако, несмотря на зловещий ореол, Булгаков представил его скорее справедливым, чем отрицательным персонажем. Воланд приехал в Москву, чтобы судить. По ходу сюжета ни один невиновный не пострадал от его деяний. В нем притягательны и его «немецкая» внешность, и меткие замечания, и поступки. Воланд мудр и, хотя читатель ожидает от него действий во имя зла, скорее воздает остальным героям по заслугам. Он карает проворовавшихся жителей столицы, предупреждает негодяев об их несчастной судьбе и выполняет все желания Маргариты. Он работает над самыми большими проблемами Москвы того времени: жадностью граждан, доносительством и пресмыкательством.

Голлум, серия фильмов «Властелин колец»

Голлум больше похож на сломленного персонажа, чем на злодея. Кольцо сделало его безумным, и он страдает от этого. Моменты, когда Голлум остается один и ведет свои шизофренические дискуссии с самим собой — добрый Голлум и злой Голлум, — это самые грустные сцены трилогии. И, как говорил Гэндальф, у него была действительно важная роль, которую он исполнил в самом конце саги, ведь Фродо ни за что не выбросил бы кольцо добровольно.

Изма, «Похождения императора»

Если посмотреть на Изму с другой точки зрения, то она может показаться не такой уж злодейкой. Сюжет мультфильма наталкивает зрителя на мысль о том, что главный отрицательный герой — это сам император. А Изма в качестве его советницы все время исполняла свои обязанности. Причем, если задуматься, весьма хорошо, так как недовольных жителей было мало и само государство процветало. И вот после стольких лет работы и демонстрации качеств отличного стратега Куско без причины ее увольняет. Многие бы на ее месте обозлились. Не до такой степени, как Изма, конечно, но отомстить такому работодателю захотели бы точно.

Дейви Джонс, серия фильмов «Пираты Карибского моря»

У капитана «Летучего Голландца» есть своя причина для проявления такой жестокости. Да, раньше он тоже был пиратом, но вряд ли таким кровожадным, как в обличье человека-осьминога. А все из-за предательства его возлюбленной Калипсо, которая обманула его и прокляла. Она поручила Джонсу переправлять на тот свет души людей, погибших в море, для чего наделила капитана и его команду бессмертием. Но когда он перестал выполнять поручение, проклятье вступило в силу — пираты превратились в чудовищ. Джонс соглашался на условия Калипсо только из-за любви и уже позже ожесточился, хотя был по-прежнему сентиментален.

Аид, «Геркулес»

Аид желал власти и свержения других богов с Олимпа просто потому, что его сослали в подземный мир. Вряд ли он сам этого хотел. Харизматичному злодею с огоньком на голове было обидно, что его выбрали как самого подходящего кандидата на роль властителя мертвых. Аида сделали изгоем, и семья не интересовалась им, лишь бы работу хорошо исполнял. Конечно же, после такой несправедливости ему захотелось отомстить, невзирая на последствия.

Хела, «Тор: Рагнарек»

Один потратил столетия на то, чтобы сделать из Хелы палача. Он сам наделил ее властью над Подземным миром и использовал ее силы для уничтожения цивилизаций, а затем отвернулся от нее и заточил в тюрьму. А ведь Хела — своего рода принцесса и имеет такое же право на трон, как и Тор. Да, она творила ужасные вещи, но ведь именно Один сделал ее такой. Это ее суть, противиться которой она не могла. На самом деле она просто хотела продолжать делать то, что делала всегда.

Клаус, «Дневники вампира»

В самом начале своей истории Клаус был нежным, заботливым и добрым юношей. Но отчим, которого он считал своим отцом, ненавидел его, постоянно избивал и издевался над ним. А позже его брат Элайджа сделал так, чтобы девушка, которую Клаус любил, разбила ему сердце. Скорее всего, из-за всех этих нападок, презрения и предательства со стороны своей семьи Никлаус и стал таким жестоким и бесчеловечным. Просто чтобы соответствовать ожиданиям родственников и быть сильным и кровожадным. Хотя в глубине души он остался все тем же ранимым и добрым парнем.

Моргана, «Мерлин»

Моргана, как и Клаус, сначала была добрым, сопереживающим и готовым помочь персонажем. Позже выяснилось, что девушка обладает магическим даром, но при этом является подопечной короля, который уничтожает магов. Ей было страшно, так как она не понимала, как контролировать свои способности и не быть пойманной. Она страдала от одиночества, потому что ей не с кем было обсудить свои проблемы, попросить совета, никто не мог ее понять и принять с ее даром. И если бы Мерлин, который также умел колдовать, поддержал Моргану, рассказал бы ей все, то девушка могла бы остаться на стороне добра. Но он решил сохранить свой секрет и, возможно, тем самым создал себе будущего врага. Если бы друзья просто поддержали ее и приняли ее магические способности, она могла бы использовать свои силы во благо. И получилось, что это они превратили Моргану в злодейку.

Агент Смит, «Матрица»

В «Матрице» много знаковых персонажей, таких как Нео и Тринити, но одним из самых важных, безусловно, является агент Смит. Многие фанаты считают его главным антагонистом. Но на самом деле он никогда не был злым по своей воле, ведь он всего лишь программа, и таковым его сделала Матрица. Смит — неотъемлемая часть системы, часть кода, выполняющая определенную задачу — устранять любые аномалии, присутствующие в Матрице. Одной из таких аномалий был мистер Андерсон, он же Нео. Пробуждение Нео нарушило баланс Матрицы, поэтому, как и было запрограммировано, агент Смит должен был устранить его. С этой точки зрения агент Смит просто выполнял свою работу, а не был воплощением зла.

Дейенерис, «Игра престолов»

Дейенерис вначале была наивной, испуганной девушкой, которая всю жизнь прожила в изгнании и была продана старшим братом в жены жестокому воину. В результате преодоления многих препятствий она стала сильнее, собрала армию и отправилась покорять города и освобождать рабов. Казалось бы, она творила добро, пытаясь сделать мир лучше и справедливее. Но такой идеалистичный подход оказался в корне неверным. Ее методы правления в лучшем случае сомнительны, а в худшем откровенно разрушительны. Дейенерис решила уничтожить рабство, но не учла систему торговли и социально-культурный уклад рабовладельческих городов. Она не дала ничего взамен разрушенного, да и ей было плевать: она не собиралась дальше править в Миэрине и Юнкае. Ее главная цель — Железный трон. Хороший лидер должен помогать своему народу и направлять его, и благие намерения не оправдание некомпетентности. Инфантильное отношение к управлению, стратегии и тактике, игнорирование мнения советников — все это привело к тому, что Дейенерис стала диктатором, который хочет лишь исполнения своих желаний.