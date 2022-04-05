10 персонажей книг, которых авторы сначала назвали совсем по-другому

Привычные нам имена известных литературных персонажей у всех на слуху и иногда даже становятся нарицательными. Но оказывается, что писатели не сразу остановились на знакомых нам вариантах и раздумывали, как именно назвать своих героев.

Мы в AdMe.ru полюбопытствовали, какие имена могли быть у любимых персонажей, если бы авторы не были вынуждены или просто не захотели их изменить. А в бонусе расскажем о тайне имени главной героини романа «Рассказ служанки», которую разгадывали читатели.

Анна Каренина — «Анна Каренина»

В первоначальных рукописях романа Лев Толстой называл свою героиню Татьяной Сергеевной Ставрович, и ее образ был немного другим. К тому же в первой версии произведения писатель иначе выстраивал сюжет. Героиня разводится, живет с возлюбленным, а муж умоляет ее вернуться. После ссоры с любимым человеком она уходит, оставив записку, а позже ее тело находят в Неве.

Алексей Каренин — «Анна Каренина»

Мужа Анны также звали иначе — Михаил Михайлович Ставрович. Когда писатель давал ему фамилию Каренин, возможно, он подразумевал, что она происходит от греческого слова «кареон» — «голова». То есть хотел подчеркнуть, что разум героя превалирует над чувствами.

Алексей Вронский — «Анна Каренина»

Возлюбленного Анны — блистательного Вронского — Толстой поначалу назвал Иваном Петровичем Балашевым. Позже он не раз изменял фамилию: герой был Удашевым, затем Гагиным.

Скарлетт О’ Хара — «Унесенные ветром»

Кто бы мог подумать, что яркую Скарлетт, которой так подходит ее имя, Маргарет Митчелл называла Пэнси. Имя, под которым мы знаем эту взбалмошную героиню, появилось уже перед выходом романа в печать. А само произведение могло называться «Завтра будет новый день».

Холли Голайтли — «Завтрак у Тиффани»

Своенравную кокетку, которую так талантливо сыграла Одри Хепберн, в книге сначала звали Конни Густафсон. Затем Трумен Капоте решил именовать ее Холли Голайтли. Литературные исследователи утверждали, что имя и фамилия «говорящие»: «„Голайтли“ отражает легкость, с которой она относится к миру, ее отсутствие привязанности к месту и, возможно, намекает на неразборчивость в связях. В то время как „Холли“ будет колоть, если вы подойдете слишком близко». Дело в том, что go с английского языка переводится как «пойти», «отправиться», lightly — «легко», «беспечно». А holly означает «падуб» — растение с острыми листьями. — Прим. AdMe.ru.

Татьяна Ларина — «Евгений Онегин»

Трудно представить, что романтичную пушкинскую Татьяну могли звать иначе. Однако сначала поэт называл ее Натальей. Интересно, что имя Татьяна стало популярным во многом благодаря роману, а до этого считалось простонародным и старомодным.

Шерлок Холмс — «Приключения Шерлока Холмса»

Знаменитого сыщика первоначально звали Шерринфорд Хоуп или Шерринфорд Холмс. По данным одних источников, Конан Дойл изменил имя персонажа по настоянию жены, а по данным других, потому что истории о герое с таким именем не принимали издательства.

Джон Ватсон — «Приключения Шерлока Холмса»

Доктор Уотсон, или Ватсон, тоже поменял имя. Он был Ормондом Сакером. Некоторые исследователи творчества Конан Дойла говорят о том, что, возможно, прототипом персонажа был знакомый писателя, доктор Джеймс Ватсон.

Воланд — «Мастер и Маргарита»

Булгаковского Воланда в ранних редакциях романа звали Теодором. В переводе с древнегреческого это имя означает «божий дар». Здесь имел место намек на связь Воланда и Иешуа.

Д’ Артаньян — «Три мушкетера»

Дюма назвал своего героя Натаниэлем, но это имя не понравилось издателям, и его пришлось убрать из рукописи. А прототипом бравого гасконца считают дворянина Шарля Ожье де Баца де Кастельмора, по материнской линии — графа д’Артаньяна. Ему действительно удалось сделать блестящую карьеру, хотя вряд ли он обладал умом и хитростью своего литературного близнеца.

Бонус: Джун Осборн / Фредова — «Рассказ служанки»

В оригинальном романе Маргарет Этвуд настоящее имя Фредовой не раскрывается, однако в сериале ей дали имя Джун. В книге женщины, которые готовятся стать служанками, шепчут свои имена по ночам: «Альма», «Джанин», «Долорес», «Мойра», «Джун». Позже мы узнаем обо всех из них, кроме Джун. Поэтому читатели предположили, что имя принадлежит Фредовой. Писательница отмечала, что у нее не было такой задумки, но имя так подходит, что она согласна с читателями.