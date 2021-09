10 персонажей из мира «Гарри Поттера», которые далеко не так однозначны, какими кажутся на первый взгляд

Альбус Дамблдор

Сириус Блэк

Невилл Долгопупс

Перси Уизли

Ксенофилиус Лавгуд

Северус Снегг

Римус Люпин

Гораций Слизнорт

Аргус Филч

Драко Малфой

,

Фото на превью Harry Potter and the Order of the Phoenix / Warner Bros. Pictures