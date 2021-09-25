10 персонажей из мира «Гарри Поттера», которые далеко не так однозначны, какими кажутся на первый взгляд

Многие считают историю о мальчике, который выжил, сказкой для детей. Возможно, первые части саги таковыми и являются. Но чем ближе к концу эпопеи, тем больше становится понятно, что мир в «Гарри Поттере» не делится на черное и белое. И персонажи, придуманные Роулинг, — неоднозначны и многогранны.

Мы в AdMe.ru считаем, что если герой противоречивый, то он естественнее вписывается в канву повествования. Ведь в жизни не бывает однозначно добрых или злых людей. И такая живость и правдоподобность хорошо видна на примере 10 персонажей поттерианы.

Альбус Дамблдор

Директор Хогвартса, возможно, самый загадочный персонаж в этой истории. Он всем представлялся мудрым, добрым и проницательным человеком с легкой чудинкой. Но в седьмой части саги светлый образ Дамблдора рушится из-за новых подробностей его жизни, узнав о которых читатели вслед за Гарри задаются вопросом: «А точно ли мы знали его?» В финале истории, когда Снегг делится своими воспоминаниями, мы узнаем, что все это время великий волшебник манипулировал Гарри, чтобы тот в нужный момент стал именно тем, кто победит Волан-де-Морта. И то, как он был готов использовать Поттера для достижения «высшего блага», говорит о том, что он часто воспринимал других людей как пешек в своей игре. Его самоуверенность и скрытность сыграли с ним злую шутку: не сделав определенных ошибок, он мог бы остаться жив. Но нельзя отрицать, что, возможно, именно благодаря великому плану Дамблдора Гарри в конце концов победил, ведь это была война, а в ней всегда есть жертвы. Так кто же такой Альбус Дамблдор? Справедливый гений или жестокий манипулятор? У каждого свой ответ на этот вопрос.

Сириус Блэк

Когда мы впервые слышим историю мистера Блэка из его уст, то понимаем, что он волевой, сильный духом человек. Ведь суметь выбраться из Азкабана — это поступок на грани фантастики в мире волшебников. Правда, месть в качестве мотивации — не самое доброе намерение Сириуса. Позже мы узнаем о Блэке еще больше: в молодости он был одаренным магом, хулиганом и авантюристом. Он храбрый и принципиальный: уходит из семьи, так как не поддерживает темные взгляды матери по отношению к нечистокровным волшебникам. Однако вскоре становится ясно, что Сириус также импульсивен и мстителен и до сих пор не забыл школьные ссоры со Снеггом. А отсутствие возможности помогать Ордену Феникса больше, чем просто обсуждением дальнейших планов, делает Блэка склонным к неоправданному риску. Он даже пытается подбить на авантюру золотую троицу и ведет себя инфантильно и необдуманно. Скорее всего, долгое пребывание в Азкабане не дало Сириусу возможности по-настоящему повзрослеть, и он психологически так и остался юным и бесшабашным. Кто знает, возможно, если бы герой остался жив, то он смог бы переосмыслить себя и стать более рассудительным.

Невилл Долгопупс

Вплоть до пятой части саги Невилл проявляет себя как неуклюжий, рассеянный, неуверенный в себе мальчик, который часто оказывается предметом насмешек Снегга. Сам он считает себя почти сквибом (человеком без способностей к магии) и постоянно кем-то ведом: сначала бабушкой, потом ему часто помогает Гермиона. Лишь на пятом курсе случайно становится известна трагедия юноши, которую он хранил в тайне все четыре года: его родители находятся на постоянном лечении в больнице св. Мунго. И когда происходит массовый побег Пожирателей смерти из Азкабана, Невилл начинает меняться. Ведь именно Пожиратели смерти в ответе за то состояние, в котором находятся его родители. Долгопупс становится более собранным, целеустремленным и прилагает большие усилия для изучения заклинаний во время занятий Отряда Дамблдора. Он проявляет несвойственную себе стойкость и героизм во время приключений в Отделе тайн. Все эти события приводят к тому, что на седьмом курсе Невилл сам организовывает студенческое сопротивление нынешнему ужасному режиму управления школой. А во время битвы за Хогвартс поражает мечом Гриффиндора Нагайну — один из крестражей Темного лорда. Долгопупс — отличный пример того, что человек создает себя сам и сам выбирает, каким ему быть, — нужен лишь правильный стимул.

Перси Уизли

С первой книги Перси представляется нам этаким ботаником и ревнителем всевозможных правил. Он прилежен, старателен, исполнителен и любит давать советы. Этот Уизли амбициознее всех членов своей семьи и стал старостой своего факультета, а потом и старостой школы. Еще во время учебы он поставил себе цель: сделать карьеру в Министерстве магии. Добившись ее, Перси постепенно начинает возводить позицию Министерства в абсолют и становится мальчиком на побегушках у своих высокопоставленных коллег. Честолюбие Уизли превращается в подхалимаж, и он отодвигает чувство собственного достоинства в сторону, лишь бы достигнуть высот в карьере. Доходит до того, что Перси решает разорвать все связи с семьей, пытается настроить Рона против Гарри и проявляет неуважение к отцу. Но когда Министерство захватывает Волан-де-Морт, у бывшего старосты будто открываются глаза. И когда должна была начаться битва за Хогвартс, министерский чиновник вместо того, чтобы безоговорочно принять сторону начальства, бросается на защиту замка, рискнув всем. Перси ослеп от желания стать значимым, добиться цели и вырваться из нищеты. И наделал много ошибок, но главное, что он переосмыслил свою мечту и понял, что семья для него все же важнее.

Ксенофилиус Лавгуд

С этим персонажем нас знакомят поверхностно: мы знаем лишь, что отец Полумны — чудаковатый редактор журнала и приверженец странных теорий. Однако до седьмой книги Ксенофилиус позиционирует себя как тот, кто поддерживает Поттера и верит ему. Но позже данный герой ставит перед читателями философский вопрос: «А как бы я поступил, если бы был на его месте?» Ведь Лавгуд, совершая предательство по отношению к Гарри, надеется на спасение своей единственной и любимой дочери, которая в плену у Пожирателей смерти. Что важнее: спасти свою семью или пожертвовать ею в попытке спасти мир, который мы знаем? У каждого свой ответ на этот вопрос.

Северус Снегг

Снегг, возможно, самый неоднозначный персонаж поттерианы. С первого знакомства с данным героем и до конца всей истории мы будем воспринимать его как злодея. Несправедливый и злой учитель будто любит издеваться над учениками, в частности над Гарри, Невиллом и Гермионой. И золотая троица постоянно подозревала профессора зельеварения в приверженности Темному лорду. И нельзя сказать, что то, что мы узнаем в конце истории, полностью оправдывает все его поступки. Да, Северус любил маму Гарри, да, он ради нее перешел на сторону Дамблдора, исполнял все его приказы и подвергал себя риску быть уличенным в шпионаже. Но Снегг также создал много темных заклинаний, он искал власти и признания под крылом Волан-де-Морта. И то, что он перешел на светлую сторону, могло быть на самом деле из-за эгоизма. Ему не было особого дела до Гарри и Джеймса, когда он заключал сделку с Дамблдором. Он согласился помочь победить Темного лорда не во имя будущего магов, а ради мести за Лили. Она одна была важна для него все эти годы. Так что до конца не понятно, каким же был на самом деле Северус Снегг.

Римус Люпин

У Люпина была нелегкая судьба, с детства он страдал от ликантропии, и это сильно повлияло на его жизнь. Если в юношестве он получил поддержку от Дамблдора и преданность друзей, то во взрослом возрасте Римуса отказывались принимать в обществе с его «маленькой мохнатой проблемкой». И, несмотря на все тяготы, он оставался добрым и мудрым. Люпин на какое-то время заменил Гарри отца, и его наставления позитивно повлияли на Поттера. Римус самоотверженно помогал Ордену Феникса и был предан Дамблдору. Но что в отрочестве, что будучи взрослым, он боялся сталкиваться с последствиями своих поступков.

Он не останавливал Джеймса и Сириуса, когда те издевались над Снеггом, так как боялся потерять друзей. Он не рассказал Альбусу, что Блэк — анимаг, потому что боялся лишиться доверия директора. И он хотел уйти от беременной Тонкс, потому что не хотел испытывать стыд из-за того, какой отец у его ребенка. Люпин — такой же человек, как и мы, со своими страхами и комплексами, но который готов их преодолевать.

Гораций Слизнорт

Когда мы вместе с Гарри знакомимся со Слизнортом, то нам он представляется как веселый, честолюбивый и немного трусоватый гедонист. Он эгоистичен, любит комфорт и «коллекционирует» выгодных и талантливых людей. Кажется, что Гораций заботится только о себе и своем благополучии, и ему было стыдно делиться важными воспоминаниями о крестражах. Также он не хотел принимать чью-либо сторону в грядущей борьбе в мире магов. Но за всем этим скрывается способное к любви и состраданию сердце. Например, к его любимой ученице — Лили, маме Гарри. И позже, во время битвы за Хогвартс, Слизнорт наконец перестает колебаться и выбирает одну из сторон, а не пытается уйти от конфликта. Гораций показал, что выходцы из Слизерина — не обязательно темные и жесткое маги.

Аргус Филч

Филч — этакий надзиратель в Хогвартсе, который следит за порядком и чистотой и не очень-то любит детей. Когда власть в школе переходит к Амбридж, Аргус становится ее правой рукой и восхищается всеми ее решениями. В общем, ворчливый, злой и неприятный старик, для которого важна лишь его кошка. Во второй части поттерианы мы узнаем, что Филч — сквиб, и, если задуматься, то это многое объясняет. Представьте, каково это: жить в среде магов, видеть волшебство и все, что с ним связано, но не иметь сил самому колдовать. Это позор для семьи волшебников и постоянные насмешки и неуважение со стороны других. И наш смотритель постоянно пребывает среди детей, которые, в отличие от него, могут пользоваться магией, что постоянно и делают — будто ему назло! А преподаватели его ни во что не ставят. У Аргуса есть только миссис Норрис — единственное существо, которое любит его таким, какой он есть — со способностями к магии или без. В мире волшебников Филч всегда хотел простого человеческого счастья, но из-за предубеждений магов у него его нет.

Драко Малфой

Драко с самого начала нам представляется как один из врагов Гарри, на пару со Снеггом. Он любит ябедничать, унижать слабых и кичиться своим достатком, положением в мире магов и особенно — отцом. Он подлизывается к Снеггу и считает Хогвартс далеко не самой лучшей школой, ведь ею управляет Дамблдор. Но если разобраться, то Малфой ведет себя так потому, что его так воспитали. Он вырос в атмосфере гордости за свой род, нетерпимости к маглорожденным и другим «неправильным» группам общества. Он сильно зависим от отца — многие его реплики начинаются со слов: «Вот мой отец сказал...» Создается впечатление, что собственного мнения у Драко нет, а правильно лишь то, что думает папа. Малфой — персонаж, который меняется в ходе истории, переосмысливает многое, растет над собой, становится более независимым. Когда приходит время выполнить волю Темного лорда и устранить Дамблдора, Драко не готов и не может этого сделать. Это претит его естеству, он не убийца и пошел на этот отчаянный шаг только ради спасения семьи. Позже он спасает и Гарри, не выдав его Беллатрисе. Увидев истинные деяния приспешников Волан-де-Морта, он понимает, что не хочет быть злым и жестоким. Драко становится думающим и анализирующим подростком — самим собой, а не тем, каким его воспитали.