10+ персонажей из книжек нашего детства, которых на самом деле звали совершенно по-другому

Многие из нас в детстве буквально до дыр зачитали книжки Корнея Чуковского, Аркадия Гайдара и прочих писателей. И тогда никого особенно не смущали имена их персонажей — Чук и Гек, Алька или Мурочка. Зато с возрастом становится все любопытнее, почему этих детей звали именно так.

Мы в AdMe.ru примерили на себя роли исследователей-лингвистов и обнаружили, что кое-какие привычные нам уменьшительно-ласкательные имена в XX веке звучали совершенно по-иному. А из бонуса станет ясно, что подобные прозвища доставались не только детям, но и взрослым.

Чук и Гек

В детстве мы все читали рассказ «Чук и Гек». Кто бы знал, что в 1939 году при первой публикации его главных героев звали Володя и Сережа, а сам рассказ Аркадия Гайдара носил название «Телеграмма». Как же из этих имен получились Чук и Гек? В случае с Сергеем портал gramota.ru предлагает уменьшительно-ласкательные имена Гуля, Гуша, Сергуня и Сергейка. Возможно, при сокращении Сергейки и вышло имя Гек. А из нашего дворового детства мы помним, что имя Владимир успешно сокращается до «Вовчик» и вполне вероятно, что именно его последний слог и дал начало имени Чук. Кстати, в 2021 году завершились съемки новой версии «Чука и Гека» с Юлией Снигирь и Владимиром Вдовиченковым в роли мамы и папы. Как вам такие воплощения героев Гайдара?

Волька

В годы, когда писатель Лазарь Лагин создавал повесть-сказку «Старик Хоттабыч», Волькой спокойно могли называть Владимира. У этого имени какое-то неимоверное количество уменьшительно-ласкательных вариантов, которые в наши дни уже даже и не используются. Это и Ладя, и Вадя, и Вава, и Вовуся, и, конечно же, Воля (он же Волька). Получается, что Волька ибн Алеша, который обнаружил кувшин с заточённым в нем джинном, на самом деле самый обычный Владимир Алексеевич.

Карик

В книге Яна Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали» брат и сестра уменьшаются в размерах и отправляются исследовать загадочный мир растений и насекомых. И если в случае с Валей все понятно — это явно Валентина, то имя Карик не входит в число общеупотребительных. Но создатели фильма, снятого по мотивам этой сказочной повести, решили, что полное имя Карика — Оскар. Оно звучит только в экранизации, а в книге не употребляется.

Мура

Мура туфельку снимала,

В огороде закопала:

— Расти, туфелька моя,

Расти, маленькая! Отрывки из этого стихотворения про чудо-дерево многие из нас до сих пор помнят наизусть. А его героиня — Мура, или Мурочка, на самом деле Мария Корнеевна Чуковская. Это младшая дочка знаменитого детского писателя Корнея Чуковского. Кстати, именно она дала имя собаке Авве из «Айболита»: маленькая Мурочка говорила, что песики лают именно так: «ав-ав», и называла их «авами». Судьба этой девочки, к сожалению, оказалась грустной. Она заболела и ушла из жизни всего в 11 лет.

Тата

У внучек Корнея Чуковского тоже были домашние прозвища. Например, одну из них звали Татой. — Про то, что меня зовут Наталья, я узнала, только когда пошла в школу. Строчку «И даже у маленькой Татки когда-нибудь будут внучатки» Корней Иванович вставил в свое позднее стихотворение «Моим праправнукам», то есть моим внукам. Мы с сестрой «фигурируем» и в «Бибигоне», который он сочинял еще до войны, — рассказывает Наталья Костюкова (Чуковская). Имя той самой второй сестры в семье Чуковских запросто сократили до Люши. А когда она выросла, то стала известна как литературовед Елена Чуковская.

Алька

В повести Аркадия Гайдара «Военная тайна» девушка по имени Натка едет в лагерь работать пионервожатой. В поезде она знакомится с 6-летним мальчиком Алькой, который позже рассказывает ей знаменитую сказку про Мальчиша-Кибальчиша. С Наткой вроде бы все ясно — это Наталья. А вот Алькой, или Алей, в то время могли называть Альберта или Александра. Точно известно только то, что прототипом Альки стал сын Гайдара. Правда, звали его совсем по-другому — Тимуром.

Леля и Минька

Наверняка вы до сих пор не забыли рассказы Михаила Зощенко про непоседливых брата и сестру Лелю и Миньку. По этим историям были сняты мультики «Тюк!» и «Золотые слова», а в 2020 году вышел фильм «Про Лелю и Миньку». Минька — это уменьшительное от «Михаил», а вот Лелей с равным успехом могли называть и Елену и Ольгу. Но вот любопытный факт: родителей автора звали Михаил Иванович и Елена Осиповна. Совпадение? Не думаем.

Тотоша и Кокоша

У Крокодила в сказках Корнея Чуковского было трое детей. Но в мультфильмах чаще всего показывали парочку по имени Тотоша и Кокоша, причем и того и другого изображали как мальчиков. Но, во-первых, кроме них, в оригинале была еще и девочка Лелеша, а во-вторых, Тотоша, кажется, был не пареньком, а юной барышней. Теперь давайте разберемся с именами. Кокоша — явно уменьшительное от Николая, к которому раньше спокойно могли обращаться «Кока» (именно так звали старшего сына Корнея Ивановича). А Тотоша и Лелеша были названы в честь двух сестренок Виктории и Елены из семьи, с которой дружили Чуковские. Про то, что Елена может превратиться в Лелю, мы уже говорили чуть выше, а насчет Виктории все просто: один из уменьшительно-ласкательных вариантов ее имени как раз будет Тоша.

Бобка и Котька

В рассказах Николая Носова тоже появляются герои с непривычными для нас именами. Например, в «Заплатке» мальчик Бобка сначала порвал штаны, а потом изо всех сил старался их починить. Другой персонаж — Котька Чижов — из рассказа «На горке» был отъявленным лентяем. Но если обратиться к словарям, то Бобка быстро превращается в Бориса, а загадочный Котька становится Константином.

Бонус: Ляля и Муля

Возможно, колоритную героиню Фаины Раневской в фильме «Подкидыш» звали Ольгой или Еленой. А вот как на самом деле звучало имя ее супруга, увы, неизвестно. Как вариант, Муля было всего лишь его домашнее прозвище, призванное подчеркнуть мягкость и бесхребетность персонажа, который хвостиком ходил за своей властной женой.