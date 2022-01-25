10 парадоксальных фактов о Кубе, которые идут вразрез со всем, что мы знали о ней раньше

У большинства из нас Куба ассоциируется с кокосовыми пальмами, пестрыми домиками и свободолюбивым духом. Казалось бы, что еще нужно для привлечения туристов небольшому острову в Карибском бассейне. Но эта экзотическая страна может предложить гораздо больше.

Мы в AdMe.ru изучили особенности жизни на Кубе, и некоторые из них оставили нас в легком культурном шоке. А вот другие — запали в самое сердце.

Куба состоит из 4 000 островов

Для большинства из нас Куба — это тропическое государство, расположившееся на острове где-то в Карибском бассейне. Но в действительности территория Кубы занимает не один, а более 4 000 средних и маленьких островов. Некоторые из них славятся своими достопримечательностями не меньше главного острова Исла-Гранде и в то же время не так сильно заполнены туристами.

Кубинский балет не хуже русского

Для большинства иностранцев танцевальная сцена острова свободы всегда была связана с сальсой и румбой. Но посвященные знают: Куба по-настоящему славится сильнейшей балетной труппой. Все началось в 1948 году, когда знаменитая балерина Алисия Алонсо основала Национальный балет Кубы. Она поставила совершенно новые версии классических произведений, таких как «Жизель», «Лебединое озеро» и «Коппелия», и уже очень скоро ее программа была знаменита во всем мире. Сейчас про кубинский балет говорят, что он сочетает в себе и технику, и страстную и энергичную натуру — в противовес техничному европейскому балету и душевному русскому.

Кубинский тростниковый сахар не похож на тот, что продается в наших магазинах

Хотя коричневый сахар производят в большинстве стран мира, принято считать, что настоящий качественный подсластитель из тростника можно найти только в государствах Латинской Америки, в том числе на Кубе. В отличие от коричневого сахара, который представлен на полках магазинов у нас, кубинский гораздо более влажный и рыхлый. К тому же он обладает ярко выраженным вкусом, который ему придает патока.

На Кубе почти нет интернета

Многие слышали байки о том, что на Кубе нет интернета. Парадокс, но это одновременно и правда, и ложь. На сегодняшний день на Острове Свободы один из самых низких показателей подключения к сети в Западном полушарии. Там не встретишь мобильного 4G или бесплатного Wi-Fi в кафе, к чему мы давно привыкли. И даже в престижном отеле с туриста, вероятно, попросят плату за доступ к интернету.

На Кубе нельзя купить Coca-Cola

В мире существует всего 2 страны, в которых вы не найдете на полках магазинов Coca-Cola (по крайней мере, официально), и одна из них Куба. На Острове свободы знаменитый напиток не продается аж с 1962 года. Но местные жители уже давно научились обходиться собственным производством. На Кубе популярны газировки TuKola и TropiCola.

Лучше не называть папайю папайей

Куба — рай для любителей экзотических фруктов. Практически круглый год в стране можно найти спелые манго, ананасы, кокосы и папайи. Правда, в случае с последним плодом стоит быть осторожными. Для местных слово «папайя» звучит непристойно. Чтобы не оказаться в неловкой ситуации, лучше его избегать.

На Кубе запрещена реклама

По приезде на Кубу одним из первых бросается в глаза отсутствие рекламы. Ее нет ни на улицах, ни на телевидении, ни в интернете. Местные компании сообщают о себе вывесками, а дальше информация расходится с помощью сарафанного радио.

На Кубе все еще в ходу продуктовые карточки

На Кубе действует система «Ла либрета», благодаря которой каждый гражданин за символическую плату (меньше $ 2 в месяц) получает продуктовую карточку. По ней можно приобрести рис, курицу, яйца и другое продовольствие всего за 12 % от реальной стоимости.

В большинстве жилых домов нет стекол

Кубинская архитектура яркая и красочная. Острова государства сплошь застроены компактными разноцветными домиками с контрастными балконами и массивными ставнями. Как ни удивительно, за последними нет стекол. В большинстве жилых домов на Кубе их заменяют жалюзи или москитные сетки. Так местные жители одновременно экономят на застеклении и кондиционере.

Говядина — это деликатес

В продуктовых магазинах Кубы вы вряд ли увидите говядину. Деликатес подают только в государственных отелях и ресторанах — заведениях, где в основном трапезничают обеспеченные туристы. Редкий продукт можно найти на местных рынках, правда, и туда в основном наведываются только хозяева бизнеса.

Водители обязаны подбирать автостопщиков

Поскольку очень немногие кубинцы владеют автомобилями или пользуются такси, на острове поощряется автостоп. В крупных городах и поселках даже организованы специальные остановки, где местные собираются в ожидании тех, кто их подберет. Автомобили, которые можно узнать по белым, синим или коричневыми номерным знакам, обязаны подбирать автостопщиков. В дневное время за соблюдением этого закона следит особый контроль.