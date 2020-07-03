10 пар знаменитых сестер, которые могут посоревноваться в красоте и успешности только друг с другом

Нередко близнецы делят на двоих не только черты лица, но и особенности характера и вкусы. Более того, даже разлученные в детстве порой выбирают схожие профессии и внешне почти одинаковых спутников жизни. Однако случается подобное и с обычными сестрами, у которых в генах заложена не только общая внешность, но и талант и стремление к успеху.

AdMe.ru обратил внимание на звездных сестер, не уступающих друг другу ни в чем.

Кейт и Пиппа Миддлтон

Младшая сестра герцогини Кембриджской Пиппа — журналист и общественный деятель. Она получила степень по английской литературе в Эдинбургском университете и длительное время писала статьи для разных британских газет. В своей стране она считается иконой стиля и ее наряды хвалят даже чаще, чем наряды Кейт. Пиппа пишет книги и, как и ее титулованная сестра, активно занимается благотворительностью.

Дженнифер и Линда Лопес

Как и старшая сестра, актриса и певица Дженнифер Лопес, Линда — человек публичный. Она ведет новостные передачи на радио и телевидении, а в 2001 году получила премию «Эмми» за одну из своих программ. Кроме того, Линда Лопес владеет продюсерской компанией, которая занимается созданием телевизионных фильмов и шоу.

Джиджи и Белла Хадид

Сестры Джиджи и Белла Хадид — одни из самых известных и высокооплачиваемых топ-моделей современности. Каждая из них сотрудничает с крупнейшими модными домами мира. Обе сестры принимали участие, пожалуй, в самом знаменитом модном шоу — Victoria’s Secret и неоднократно признавались специалистами фешен-индустрии лучшими моделями.

Кайли и Кендалл Дженнер

В 2019 году Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории — на момент, когда ее состояние достигло $ 1 млрд, девушке было всего 21. Такую сумму ей удалось заработать благодаря созданной ею в 2015 году косметической компании, первая коллекция которой была раскуплена после рекламы в инстаграме всего за полминуты. Старшая сестра Кайли Кендалл с 13 лет покоряет мир моды и участвует в показах и рекламных кампаниях ведущих модных брендов, причем настолько успешно, что последние несколько лет возглавляет список самых высокооплачиваемых моделей мира.

Кейт и Руни Мара

Обе сестры — и Кейт, и Руни — выбрали для себя актерскую карьеру. Руни стала известной после выхода американского ремейка «Девушки с татуировкой дракона», за работу в котором получила номинацию на «Оскар», а также благодаря роли в драме «Кэрол», принесшую ей «Золотой глобус». Старшая сестра Руни, Кейт, снимается в основном в телевизионных сериалах, а самой заметной ее ролью была Невидимая Леди в супергеройском фильме «Фантастическая четверка».

Дакота и Эль Фэннинг

Дакота Фэннинг впервые появилась на экране в 7 лет: она сыграла роль девочки, больной лейкемией, в одном из эпизодов знаменитой «Скорой помощи». Спустя 3 года ей досталась большая роль в триллере «Игра в прятки», где она снялась вместе с Робертом Де Ниро. А годом раньше Дакоте удалось поработать в «Мечтателе» с Куртом Расселом, который назвал ее лучшей партнершей за всю его актерскую карьеру. Эль начала сниматься в 3 года: в 2 картинах она сыграла персонажей своей сестры в более раннем возрасте. Сегодня на счету 21-летней актрисы уже более 50 работ, включая роль Екатерины II в сериале «Великая».

Пенелопа и Моника Крус

Обе сестры, внешнее сходство которых просто невероятно, не только актрисы, но и профессиональные танцовщицы. В родной Испании Моника больше известна как исполнительница фламенко, поскольку целых 7 лет она танцевала в знаменитой труппе Хоакина Кортеса. Несмотря на то что она не раз снималась в кино, настоящего успеха ей удалось добиться в дизайне одежды: вместе с сестрой Моника создала несколько коллекций для разных модных домов.

Ким и Хлои Кардашьян

Многочисленная семья Кардашьян и, пожалуй, самая известная ее представительница Ким стали известны благодаря реалити-шоу, которое выходит на телевидении с 2007 года. Популярность шоу открыла для сестер Кардашьян огромные возможности в бизнесе, поскольку все, что выходило под их фамилией, раскупалось практически сразу же. Обе сестры чрезвычайно популярны в инстаграме: количество подписчиков у Ким равно 177 млн, а у Хлои — 115 млн.

Вера и Таисса Фармига

Вера Фармига начинала свою карьеру как театральная актриса. Однако широкую известность ей принесли роль Нормы Бейтс в сериале «Мотель Бейтсов», снятом по мотивам хичкоковского «Психо», а также участие в нескольких триллерах (например, в фильме «Дитя тьмы»). Таисса не планировала становиться актрисой, однако в 2001 году старшая сестра уговорила ее сняться в своем режиссерском дебюте. В том же году Таисса снялась в 1-м сезоне «Американской истории ужасов», а спустя 2 года — и в 3-м.

Эмили и Зоуи Дешанель

Широкую известность старшей из сестер Дешанель Эмили принесла главная роль в сериале «Кости», выходившем на экраны в течение 12 лет. Кроме того, Эмили занимается и общественной деятельностью: она активно участвует в движении PETA, выступающем за права животных. Зоуи же не только снимается в кино, но и поет: младшая Дешанель выпустила несколько музыкальных альбомов.

Мэри-Кейт, Эшли и Элизабет Олсен

Близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен получили одну из главных ролей на двоих в телесериале «Полный дом» в возрасте 9 месяцев и снимались в нем вплоть до его окончания в течение 8 лет. Эта роль принесла им не только популярность — благодаря гонорару за съемки они стали владелицами собственной компании, прибыль от которой сделала их миллионерами. Однако во взрослом возрасте их кинокарьера не сложилась, и сегодня они занимаются дизайном одежды. А вот актерская карьера их младшей сестры набирает обороты: Элизабет играет роль Алой Ведьмы в кинематографической вселенной Marvel и снимается в драмах и комедиях.