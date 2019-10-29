10 пар знаменитостей, которым, похоже, достались одинаковые гены

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Все мы по своей природе уникальны. В то же время, согласно одной научной теории, где-то на земле проживает человек, похожий на вас как две капли воды. Вы можете даже не догадываться о его существовании, если, конечно, не являетесь знаменитостью, ведь публичным людям гораздо проще найти своего двойника.