10 пар знаменитостей, которым, похоже, достались одинаковые гены

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Все мы по своей природе уникальны. В то же время, согласно одной научной теории, где-то на земле проживает человек, похожий на вас как две капли воды. Вы можете даже не догадываться о его существовании, если, конечно, не являетесь знаменитостью, ведь публичным людям гораздо проще найти своего двойника.

Мы в AdMe.ru поражены сходством звезд, которые не приходятся друг другу даже дальними родственниками, но при этом их очень легко перепутать. Поиграем в игру «Найдите 10 отличий»?

1. Синди Кроуфорд и королева Испании Летисия

2. Энн Хэтэуэй и Кристен Риттер

3. Аманда Пит и Лейк Белл

4. Патрик Уилсон и Уилл Арнетт

5. Розалин Санчес и Николь Шерзингер

6. Лив Шрайбер и Джейсон Бейтман

7. Хелен Хант и Лили Собески

8. Кэти Перри и Тейлор Шиллинг

9. Кристен Стюарт и Тереза Палмер

10. Хилари Суэнк и Мисси Перегрим

А вы путаете этих знаменитостей? Какие еще звезды, на ваш взгляд, смахивают на близнецов?

Фото на превью PacificCoastNews / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS

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