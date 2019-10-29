10 пар знаменитостей, которым, похоже, достались одинаковые гены
Все мы по своей природе уникальны. В то же время, согласно одной научной теории, где-то на земле проживает человек, похожий на вас как две капли воды. Вы можете даже не догадываться о его существовании, если, конечно, не являетесь знаменитостью, ведь публичным людям гораздо проще найти своего двойника.
Мы в AdMe.ru поражены сходством звезд, которые не приходятся друг другу даже дальними родственниками, но при этом их очень легко перепутать. Поиграем в игру «Найдите 10 отличий»?
1. Синди Кроуфорд и королева Испании Летисия
2. Энн Хэтэуэй и Кристен Риттер
3. Аманда Пит и Лейк Белл
4. Патрик Уилсон и Уилл Арнетт
5. Розалин Санчес и Николь Шерзингер
6. Лив Шрайбер и Джейсон Бейтман
7. Хелен Хант и Лили Собески
8. Кэти Перри и Тейлор Шиллинг
© Xavier Collin / Image Press Agency / BWP Media / East News © Jordan Strauss / Invision / AP / East News
9. Кристен Стюарт и Тереза Палмер
10. Хилари Суэнк и Мисси Перегрим
А вы путаете этих знаменитостей? Какие еще звезды, на ваш взгляд, смахивают на близнецов?
Фото на превью PacificCoastNews / EAST NEWS, AFP / EAST NEWS