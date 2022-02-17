10 пар знаменитостей, чья любовь только крепнет с годами, и их фото тому подтверждение

Знаменитостей часто называют ветреными. И немудрено, ведь даже искренние чувства редко способны пройти проверку ненормированным графиком работы, частыми командировками и соблазнами славы. И все же встречаются те, кто остается верным своему партнеру даже в сложных обстоятельствах. А мы можем любоваться их преданностью, которая проявляется в таких, казалось бы, мелочах, как язык тела.

Мы в AdMe.ru пересмотрели фотографии знаменитых пар и убедились в том, что голливудские истории любви — это не сказки. В нашей подборке слева представлены фотографии звезд на заре их отношений, а справа — кадры, на которых они запечатлены сейчас.

Джастин и Хейли Бибер

Не секрет, что прикосновение — это гораздо больше, чем просто физическое действие. Чем чаще двум людям хочется касаться друг друга, тем сильнее их любовная связь. В начале романа Джастин и Хейли Бибер не показывали на публике свою близость. Возможно, отчасти из-за этого фанаты певца долгое время не были уверены в том, что у них развиваются отношения. Зато теперь влюбленные неразлучны и, не таясь, демонстрируют это.

Дэвид и Виктория Бекхэм

В начале отношений Виктория и Дэвид Бекхэм, казалось, больше заботились о личном имидже, чем о семейном счастье. Позируя на красных ковровых дорожках, они старались принять более выгодную позу и сделать выразительное лицо, забывая, что стоят перед объективами фотографов как пара. Теперь снимки Бекхэмов — эталон семейных портретов. Они умеют вместе посмеяться и позволяют себе проявлять нежные чувства.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Говорят, влюбленные смотрят не друг на друга, а в одном направлении. Но все же если пара, а особенно пара селебрити на красной ковровой дорожке, отодвигает суету вокруг на второй план, чтобы взглянуть в глаза друг другу, это говорит о многом. Венсан Кассель и Тина Кунаки как раз из тех, кто демонстрирует эту нежную привычку с самого начала романа. И если раньше Тина смущалась любоваться возлюбленным под объективами фотографов, прикрывая переживания смехом, то теперь она смотрит на Венсана смело и уверенно, показывая всю глубину своих чувств.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Объятья объятиям рознь. В зависимости от того, как именно два человека прикасаются друг к другу, это может быть знаком романтической близости, ощущения безопасности, эмоциональной поддержки, дружбы или любви. В начале романа Криштиану Роналду и Джорджина Родригес держались перед фотографами очень сдержанно, соблюдая дистанцию и едва прикасаясь ладонями к поясницам друг друга, что на языке тела говорит о дискомфорте в отношениях. Теперь же Джорджина как бы сообщает всему миру: «Он мой». А Роналду, судя по всему, совсем не против.

Джон Ледженд и Крисси Тайген

То, что пара держится за руки даже спустя много лет совместной жизни, говорит об эмоциональной близости. Причем чем теснее сплетены пальцы, тем вероятнее, что связь партнеров по-настоящему сердечная и искренняя. Джон Ледженд и Крисси Тайген вместе уже 10-й год, и, если верить языку тела, за это время их чувства стали только глубже.

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли

Практически нет никакой разницы, идти под руку или за руку. Но на психологическом уровне эти жесты свидетельствуют о разной глубине отношений. Эксперты по языку телодвижений отмечают, что пара, шествующая под ручку (как Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс на заре своих отношений), может вовсе не иметь романтической связи. Кроме того, этот жест с большой вероятностью свидетельствует о неравноправии в союзе: тот, кто подает руку, имеет больше власти и ведет спутника по-отечески. А взявшись за руки, партнеры показывают искреннюю привязанность и близость.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

История Дженнифер Лопес и Бена Аффлека не похожа на каноническую сказку. В начале 2000-х многие были уверены в том, что роман актеров не больше, чем грамотная пиар-стратегия. Фото, сделанные на красных дорожках (как, например, слева, в 2003 году) только подтверждали слова скептиков. Джен и Бен, хотя и стояли перед объективами фотографов вместе, казалось, позировали по отдельности. «Беннифер» образца 2.0 заметно продвинулись в этом отношении. В 2021 году они стали одной из самых обсуждаемых звездных пар. Теперь, появляясь на мероприятиях, знаменитости концентрируют внимание друг на друге. Они здесь и сейчас, и они вместе. Что еще нужно для счастливой любви?

Бейонсе и Джей-Зи

В семейной жизни Бейонсе и Джей-Зи было много взлетов и падений, но это не помешало им продолжить работать над отношениями и стать практически идеальной парой. На последних снимках знаменитости, которые вместе уже почти 20 лет, кажутся более близкими, чем когда-либо. Мы не смогли обойти вниманием то, как нежно Королева Би склоняет голову на плечо своего мужа на одной из последних фотографий. По мнению психологов, такой жест говорит о близости и доверии в их союзе.

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан — одна из самых прочных пар Голливуда: они вместе уже 17-й год. И все это время пламя их отношений, кажется, только разгорается. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить фотографии знаменитостей в начале их романа и сейчас. Во время своих первых совместных выходов Кидман и Урбан держались сдержанно, избегая публичного проявления чувств. Зато теперь супруги неизменно счастливо обнимаются, неприкрыто любуются друг другом и не стесняются поцелуев перед объективами камер.

Сара Джессика Паркер и Мэттью Бродерик

Если партнеры фотографируются друг с другом, расположившись на одной линии, это сигнализирует о том, что они — команда. А вот если один выступает вперед, оказываясь в центре кадра, можно судить о доминантных отношениях в паре. Брак Сары Джессики Паркер и Мэттью Бродерика не всегда был спокойным: знаменитости пережили историю публичной измены актера в 2008 году. Хотя они и сохраняли лицо перед камерами, судя по фото того периода, в паре не было гармонии: Бродерик был угнетен, а Паркер, напротив, заняла властную позицию. Прошли годы, и в отношениях актеров все встало на свои места.