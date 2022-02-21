10+ пар продуктов и вещей, которые мы путаем с завидным упорством

Некоторые люди в разговоре иногда могут упомянуть что-то одно, а потом выясняется, что речь шла немного о другом. Банальный пример: Арктика и Антарктика — тот случай, когда и слова созвучны, и понятия по содержанию (покрытые льдом территории) схожи. Поэтому перепутать их легче легкого, если не помнить о разнице. Или, к примеру, если в магазине на упаковках продуктов указана вся информация и отличить нужный товар от ненужного не составит труда, то без упаковок задача усложняется. Например, если разлить по стаканам ряженку и снежок, то вряд ли каждый сможет разобраться, что есть что. Но стоит лишь узнать о различиях во вкусе и цвете, и все становится очевидным.

У нас в AdMe.ru поиск отличий между чем-то похожим вызывает нешуточный интерес. Поэтому мы бросили себе вызов найти отличия и не запутаться в названиях продуктов и вещей и теперь запомним их наверняка.

Варенье, джем, конфитюр и повидло



Мы точно знаем, что все перечисленное — это сладкие массы из плодов и ягод, а иногда и из цветов, шишек и орехов. И отличаются они прежде всего способом приготовления и консистенцией. Варенье — сваренные целиком в сахарном сиропе плоды, из-за чего масса имеет неоднородную консистенцию (жидкий сироп и кусочки ингредиентов). Джем — сладкая желеобразная масса мажущейся консистенции, ингредиенты которой должны распадаться в процессе приготовления, то есть быть нарезанными или размятыми. Конфитюр — в отличие от джема, эта фруктово-ягодная желеобразная масса должна быть прочной консистенции, а также допускается использование протертых плодов. Повидло — густая, однородная, протертая мажущаяся ягодная или плодовая масса (чаще яблочная или сливовая), которую уваривают на протяжении нескольких часов.

Бетон и цемент

Часто можно слышать, как люди используют слова «цемент» и «бетон», имея в виду одно и то же, но это не совсем так. Здесь все просто: основные ингредиенты бетона, помимо заполнителей, — это цемент (сухой порошок) и вода. То есть цемент — это составляющая бетона. Запомнить можно с помощью такой ассоциации: представьте, что цемент — это мука (тот же сухой порошок), а печенье (готовое изделие) — бетон.

Соус и подливка

Помните, как в школьной столовой на раздаче предлагали подливку к чему-нибудь? Так вот, самое время разобраться, что же это такое. Если соус — это собирательное понятие для любой жидкой приправы к блюду, то подливка — это, можно сказать, один из видов соуса, который содержит в себе собственные соки мяса или овощей, выделяющиеся во время приготовления блюда, иногда с добавлением загустителя (мука, крахмал).

Бальзам и масло для губ

Оба эти средства нужны, чтобы поддерживать губы увлажненными и устранять сухость. Но если бальзам (чаще всего с вазелином в качестве основного ингредиента) можно использовать ежедневно как защиту от внешнего воздействия, увлажнения и блеска губ, то масло для губ — это средство с более густой формулой, которое предполагает серьезное восстановление покрова губ благодаря маслам и витаминам в составе, интенсивное увлажнение и запечатывание этого эффекта.

Мята и мелисса

Многие на даче в гостях у бабушки с самого детства бегали срывать листики этих растений для чая, но еще в детстве вызывало затруднение определить, что есть что. Так вот, мята имеет более резкий ментоловый аромат и продолговато-овальные заостренные листья. Мелисса же обладает сладковато-цитрусовым, лимонным ароматом (из-за чего ее даже называют лимонной мятой) и крупными яйцевидными, опушенными по краю листьями.

Термальная вода и мист для лица

Эти продукты весьма похожи: оба необходимо побрызгать на лицо для определенного эффекта. Отличие кроется в результате. Термальная вода используется для того, чтобы освежить кожу, и поскольку она содержит минералы, то хорошо подойдет для сухой или склонной к раздражению кожи. Мист для лица же содержит в составе увлажняющие и смягчающие ингредиенты, поэтому он хорошо подходит как для того, чтобы освежить и увлажнить кожу, так и для того, чтобы подготовить ее к макияжу и даже закрепить его.

Погода и климат

Если с погодой мы сталкиваемся каждый день, когда проверяем показатели температуры перед тем, как выйти на улицу, то с климатом — не так часто. А разница в том, что погода — это совокупность краткосрочных явлений, которые проявляются каждый день в нашей атмосфере (температура, скорость ветра, атмосферное давление, влажность), в то время как климат описывает и отслеживает изменения всех этих явлений (погоды) в течение длительного времени в определенной области.

Травы и специи

Казалось бы, между этими двумя понятиями есть очевидная разница, но вряд ли каждый сможет рассказать, чем же они отличаются. А разница в том, из какой части растения они происходят. Травами называют зеленую лиственную часть растения, а специи получают из корня, стебля, семян, плодов, цветов или коры растения. Например, немногие знают, что кориандр и кинза — это одно и то же растение под названием «кориандр посевной» (или овощной), просто кинза — это устоявшееся народное название его зелени (травы), а кориандром все привыкли называть именно специю, которой являются семена.

Снежок и ряженка

Оба эти продукта — кисломолочные напитки, а отличаются они технологией приготовления. Снежок готовят на основе закваски и цельного пастеризованного коровьего молока. Полученную массу выдерживают при температуре 85 °С в течение 10 минут и в процессе приготовления могут добавлять фруктовые сиропы или сахар. Ряженка же готовится из коровьего топленого молока молочнокислым брожением в течение 3–6 часов и имеет характерный кремовый цвет.

Алмаз и бриллиант

Нет ничего страшного в том, чтобы называть одно другим, но все-таки в ювелирном магазине лучше обращаться к консультанту за помощью в подборе кольца с бриллиантами, потому что вряд ли вы найдете там кольцо с алмазами. Ведь алмаз — это минерал, добываемый на месторождениях, а бриллиант — его обработанная ограненная производная.

Брокколи и цветная капуста

На вид эти две овощные культуры действительно отличаются, но не каждый точно помнит, что есть что. Итак, брокколи — разновидность капусты огородной с соцветиями зеленого цвета (та часть, которую мы едим), ближайший родственник и генетический предшественник цветной капусты. Она же, в свою очередь, — один из сортов капусты огородной, чаще всего белого цвета (но бывает и фиолетовой, желтоватой и светло-зеленой). Кстати, свое название (cauliflower на англ.) она получила от итальянского cavolfiore, что означает «цветок капусты». Все потому, что едим мы именно соцветия — иначе говоря, цветы капусты, а не сами листья, как, например, у белокочанной капусты. Поэтому в названии капусты слово «цветная» не от слова «цвет», а от слова «цветок».

Каперсы и корнишоны

Каперсами в кулинарии называют нераспустившиеся цветочные бутоны растений семейства каперсовых (также в готовке используют созревшие плоды растения «каперсы колючие»). Имеют богатый пикантный вкус. Каперсами зачастую ошибочно называют корнишоны — мелкоплодные огурцы, снятые до полного созревания для маринования.

Клюква и брусника

Обе ягоды имеют красновато-буроватый цвет, поэтому попробуем различать их по другим признакам. Клюква имеет более крупные ягоды, их размер может превышать размер ягод брусники в 2 раза, а по форме они очень похожи на миниатюрную версию граната. У ягод брусники есть немного вогнутый край, а еще они слаще и менее кислые.

Удон и соба

Это виды лапши, традиционно использующиеся в японской кухне. Удон — светлая лапша из пшеничной муки, а соба — лапша серо-коричневого цвета из гречневой муки.