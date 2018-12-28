Зачем нужны 2 главных конкурса красоты — «Мисс мира» и «Мисс Вселенная»?

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8 декабря мы узнали, кто в этом году был признан самой красивой девушкой в мире, а 17 декабря — в целой Вселенной. Но зачем вот уже больше 60 лет на нашей планете выбирают не одну, а двух разных королев красоты? Чем отличаются конкурсы «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» и есть ли в них больший смысл, чем просто оценивание внешних данных девушек?

Мы в AdMe.ru долго путались в особенностях двух самых престижных конкурсов красоты, пока наконец не решили разобраться в этом вопросе. Оказывается, отличия между «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» есть, а их значение для общественности часто недооценивается, хотя они тесно связаны с благотворительностью.

История конкурсов

Оба конкурса появились почти в одно и то же время: «Мисс мира» — в 1951 году в Великобритании, а «Мисс Вселенная» — в 1952 году в США. Британский конкурс был основан простым рекламным агентом Эриком Морли, которому дали задание привлечь общественный интерес к сети лондонских ночных танцевальных клубов. И Эрик решил провести всемирный конкурс красоты. Предприятие имело огромный успех, вскоре Эрик стал владельцем очень прибыльного бизнеса, где на сегодняшний день занято около 15 тыс. человек. После смерти Эрика дело перешло к его супруге Джулии, так что «Мисс мира» — это семейный бизнес.

Конкурс «Мисс Вселенная» был создан в США прежде всего для рекламы купальников: в течение месяца претендентки демонстрировали пляжную моду. С середины 90-х до 2015 года конкурс принадлежал Дональду Трампу. В 2015-м Трамп продал «Мисс Вселенная» из-за скандала: он баллотировался в президенты и резко высказался о мигрантах из Латинской Америки, из-за чего Мексика и Панама отказались присылать участниц и транслировать конкурс. Сейчас «Мисс Вселенная» принадлежит продюсерскому агентству.

Требования к конкурсанткам

Первое фото: Кэрол Кроуфорд, мисс мира — 1963, ее рост — 160 см. Ей разрешили участвовать, так как она была первой представительницей Ямайки на конкурсе. Второе фото: Амелия Вега, мисс Вселенная — 2003, ее рост — 185 см.

Одно из главных отличий — рост участниц. В «Мисс мира» могут попасть только девушки не ниже 172 см, а вот «Мисс Вселенная» считается не модельным конкурсом, официальных ограничений по росту нет. Самая первая победительница этого конкурса, финка Арми Куусела, была ростом всего 165 см. Однако в последние годы среди победительниц нет девушек ниже 170 см.

В «Мисс мира» могут попасть только девушки не ниже 172 см, а вот «Мисс Вселенная» считается не модельным конкурсом, официальных ограничений по росту нет. Самая первая победительница этого конкурса, финка Арми Куусела, была ростом всего 165 см. Однако в последние годы среди победительниц нет девушек ниже 170 см. Участницы обоих конкурсов не должны состоять в браке и иметь детей на момент проведения конкурса, а победительницы — и после него во время действия контракта. Также важно отсутствие судимостей, откровенных фото- и видеоматериалов.

Возраст участниц — от 17 до 27 лет для конкурса «Мисс мира», от 18 до 27 лет для «Мисс Вселенная».

В «Мисс мира» попадают только победительницы национальных конкурсов красоты, а вот в «Мисс Вселенная» может попасть любая девушка с яркой внешностью, подходящая под требования конкурса. Например, в 2004 году Австралию представляла Дженнифер Хоукинс, отобранная модельным агентством.

Взнос за участие в обоих конкурсах для страны, отправляющей на конкурс свою представительницу, составляет несколько тысяч долларов, не считая расходов на наряды, услуги стилистов, визажистов и т. п.

Для участия в «Мисс мира» необходимо знание хотя бы еще одного языка кроме родного. В целом на любом из конкурсов важно суметь продемонстрировать не только красивую внешность, но и свои таланты, высокий интеллект, хорошие манеры. Повышает шансы на победу участие в гуманитарной и благотворительной деятельности.

Как проходят конкурсы

Участницы конкурса «Мисс Вселенная — 2015» на ужине — презентации ресторана итальянской кухни, постоянного спонсора конкурса.

Спортивные соревнования на 60-м конкурсе «Мисс мира» в Шотландии, 2011 год.

Помимо красивых дефиле, которые обычно транслируют по ТВ, девушки во время конкурса принимают участие в рекламных фотосессиях, благотворительных акциях, знакомятся с достопримечательностями страны, где проходит конкурс. Важные составляющие состязаний — видеоролик, где каждая участница рассказывает о себе, и ответы на вопросы жюри.

Важные составляющие состязаний — видеоролик, где каждая участница рассказывает о себе, и ответы на вопросы жюри. В конкурс «Мисс мира» помимо прочего входят спортивные соревнования, шоу талантов, смотр национальных костюмов, конкурс «Лучшая топ-модель», конкурс «Лучший мультимедийный проект», «Лучший благотворительный проект».

Оба конкурса изначально славились знаменитыми дефиле в вечерних платьях и купальниках, но на «Мисс мира» с 2015 года отказались от выхода в купальниках. Руководство обосновало это тем, что жюри важнее оценить личностные качества участниц, чем их тела.

Зато с каждым годом все более красочным на обоих состязаниях выглядит дефиле в национальных костюмах. Каждая участница стремится наиболее ярко и полно отобразить какой-нибудь символ родной страны в своем образе, и многие наряды просто поражают воображение.

На «Мисс Вселенная» помимо главной короны есть еще 3 номинации: «Лучший национальный костюм», «Мисс фотогеничность» и «Мисс конгениальность». В «Мисс мира» также выбирают не только победительницу, но и 6 «континентальных королев красоты» — по одной самой красивой девушке из Азии, Африки, Европы, обеих Америк, Карибских островов и Океании.

Призы и обязательства победительницы

Дизайн короны, которую надевает победительница, в обоих конкурсах многократно менялся. В «Мисс мира» корона последнего образца, с синими и бирюзовыми камнями, используется с 1972 года и давно стала символом именно этого конкурса. Интересно, что первую победительницу конкурса «Мисс Вселенная» в 1952 году короновали венчальной короной царей Романовых. В следующие годы на этом соревновании появлялись разные короны, но самой удачной и символичной является бриллиантовая корона в виде хвоста птицы феникс.

Победительница конкурса «Мисс Вселенная» год проживает в шикарных апартаментах в Нью-Йорке, ей платят зарплату, оплачивают услуги врачей, косметологов, стилистов, тренеров. Она также посещает актерские курсы и получает большое количество призов от спонсоров конкурса, например косметику, обувь, одежду.

Основным местом пребывания «Мисс мира» на год после конкурса становится Лондон. Информация о призах не разглашается, по словам мисс мира — 2013 Меган Янг, победительница может заработать гонорары в течение года, если успешно соберет деньги на благотворительные инициативы.

Обе победительницы на год заключают контракты с организаторами конкурсов, согласно которым им нужно выполнять немало обязательств. Жизнь королевы красоты практически расписана на год вперед — это и продвижение брендов спонсоров конкурса, и занятия благотворительностью, и посещение различных культурных мероприятий и телешоу. За несоблюдение условий контракта победительницу могут лишить титула, как это произошло с Оксаной Федоровой, мисс Вселенная — 2002. Тогда корона передается девушке, занявшей 2-е место.

Мисс Вселенная — 2002 Оксана Федорова позирует с представителем племени масаи во время ее визита в Кению с целью привлечения внимания общественности к проблемам СПИДа в Кении.

Мисс Вселенная — 2017 Деми-Лей Нель-Петерс во время посещения больницы в Мексике.

Важны не столько призы, сколько возможности, которые дает победа в престижном международном конкурсе. Можно сделать головокружительную карьеру модели или актрисы. Яркие примеры звезд, которым победа в конкурсе красоты помогла прийти к мировой славе, — Айшвария Рай (мисс мира — 1994), Приянка Чопра (мисс мира — 2000).

Любопытные факты

Представительница Испании Анхела Понс на конкурсе «Мисс Вселенная — 2018».

Оба конкурса вынуждены вносить существенные изменения в свой регламент, чтобы соответствовать новым реалиям. Из-за большого влияния феминисток жюри конкурса «Мисс Вселенная» в этом году состояло исключительно из женщин. Кроме того, впервые в этом конкурсе приняла участие девушка-трансгендер. Представительнице Испании Анхеле Понс букмекеры прочили победу, но она не прошла в финал.

На конкурсе «Мисс мира — 2000» представительницу Индии Приянку Чопру спросили, какую ныне живущую женщину она считает самой успешной. Девушка ответила, что восхищается матерью Терезой. Но она упустила из виду, что мать Тереза умерла в 1997 году. Несмотря на этот ляп в ответе, Приянка все равно выиграла титул.

В 2015 году титул «Мисс Вселенная» изначально получила представительница Колумбии Ариадна Гутьеррес. Девушка радостно позировала журналистам в короне, когда ведущий конкурса — американский комик Стив Харви — объявил, что он допустил ошибку, невнимательно прочитав карточку, и на самом деле корону получает филиппинка Пиа Вуртцбах. Была ли это случайная ошибка или неожиданный пиар-ход, остается только гадать.

Хэлли Берри во время репетиции финала конкурса «Мисс мира — 1986».

Таблоиды насчитали 7 раз, когда участницы конкурса «Мисс мира» снимались в фильмах о Джеймсе Бонде. Самой известной из них является, несомненно, актриса Хэлли Берри. Хотя в свое время на конкурсе она стала лишь 6-й. На фото она просто примеряет корону на репетиции.

В «Мисс Вселенная» чаще всего побеждали американки — 8 раз. За ними следуют венесуэлки — 7 раз. А вот в конкурсе «Мисс мира» у Венесуэлы и Индии самое большое число побед — 6 раз у каждой страны.

Победительницы-2018

67-й конкурс «Мисс Вселенная», проходивший в Таиланде, собрал 94 участницы. Корону получила 24-летняя Катриона Грей из Филиппин. Это 4-я победа Филиппин на конкурсе. Катриона — известная у себя на родине телеведущая, модель и актриса, также она занимается помощью бедным. В 68-м конкурсе «Мисс мира», проходившем в китайском городе Санья, участвовали 118 претенденток. Победила 26-летняя Ванесса Понс из Мексики. Она стала первой мексиканкой, выигравшей титул «Мисс мира». На данный момент она является самой «возрастной» мисс мира (26 лет 276 дней на момент коронации). Ванесса работает моделью, а кроме того, участвует в благотворительной деятельности.

А как вы относитесь к конкурсам красоты?