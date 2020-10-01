AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

10+ отечественных звезд, для которых посмеяться над собой — плевое дело

2--1
950

На экранах телевизоров, компьютеров и планшетов знаменитости нередко кажутся нам высокомерными и пафосными. Их эмоции порой выглядят наигранными, а слова — заученными. Но стоит пролистать соцсети, как это ощущение пропадает. И оказывается, что звезды могут быть непосредственными, откровенными и даже дурашливыми. А некоторые из них могут отмочить такие шутки, что хоть стой, хоть падай.

Мы в AdMe.ru любим людей с хорошим чувством юмора. И вот доказательства, что у некоторых звезд с этим никаких проблем.

1.

© meladzevalerian / instagram

2.

© urgantcom / instagram

3.

© nagiev.universal / instagram

4.

© DmitryMalikov / twitter

5.

© arthurpirozhkov / instagram

6.

© meladzevalerian / instagram

7.

© m_galustyan / instagram

8.

© samburskaya / instagram

9.

© evgeny_kulik / instagram

10.

© urgantcom / instagram

11.

© urgantcom / instagram

12.

13.

© nikolaibaskov / instagram

14.

15.

© DmitryMalikov / twitter

16.

© nagiev.universal / instagram

17.

© elkasinger / twitter

18.

© annakhilkevich / instagram

19.

© elkasinger / instagram

20.

© prigozhin_iosif / instagram

21.

22.

© _agentgirl_ / instagram

23.

© _agentgirl_ / instagram

24.

© arthurpirozhkov / instagram

25.

© nagiev.universal / instagram, © Гудбай, Америка / Кинокомпания Большое Кино

Социальные сети каких знаменитостей вы любите просматривать? Почему?

Фото на превью nagiev.universal / instagram
2--1
950