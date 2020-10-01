10+ отечественных звезд, для которых посмеяться над собой — плевое дело

На экранах телевизоров, компьютеров и планшетов знаменитости нередко кажутся нам высокомерными и пафосными. Их эмоции порой выглядят наигранными, а слова — заученными. Но стоит пролистать соцсети, как это ощущение пропадает. И оказывается, что звезды могут быть непосредственными, откровенными и даже дурашливыми. А некоторые из них могут отмочить такие шутки, что хоть стой, хоть падай.