10+ отечественных звезд, для которых посмеяться над собой — плевое дело
На экранах телевизоров, компьютеров и планшетов знаменитости нередко кажутся нам высокомерными и пафосными. Их эмоции порой выглядят наигранными, а слова — заученными. Но стоит пролистать соцсети, как это ощущение пропадает. И оказывается, что звезды могут быть непосредственными, откровенными и даже дурашливыми. А некоторые из них могут отмочить такие шутки, что хоть стой, хоть падай.
Мы в AdMe.ru любим людей с хорошим чувством юмора. И вот доказательства, что у некоторых звезд с этим никаких проблем.
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Социальные сети каких знаменитостей вы любите просматривать? Почему?
Фото на превью nagiev.universal / instagram