10+ российских знаменитостей, у которых все в порядке с чувством юмора

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Сегодня у каждого известного человека, будь то актер, музыкант или телеведущий, есть хотя бы один аккаунт в социальных сетях. Многие звезды активно их ведут, загружая гигабайты красивых фотографий, а вот остроумными комментариями могут похвастаться далеко не все. Но, судя по всему, у отечественных популярных персон такой проблемы нет и в помине.

Мы в AdMe.ru изучили профили российских знаменитостей в твиттере и инстаграме и нашли 15 самых искрометных шуток, отпущенных звездами первой величины.

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А каких отечественных знаменитостей с чувством юмора знаете вы?

Фото на превью nagiev.universal / instagram

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