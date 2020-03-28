10+ российских знаменитостей, у которых все в порядке с чувством юмора

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Сегодня у каждого известного человека, будь то актер, музыкант или телеведущий, есть хотя бы один аккаунт в социальных сетях. Многие звезды активно их ведут, загружая гигабайты красивых фотографий, а вот остроумными комментариями могут похвастаться далеко не все. Но, судя по всему, у отечественных популярных персон такой проблемы нет и в помине.