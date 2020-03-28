10+ российских знаменитостей, у которых все в порядке с чувством юмора
Сегодня у каждого известного человека, будь то актер, музыкант или телеведущий, есть хотя бы один аккаунт в социальных сетях. Многие звезды активно их ведут, загружая гигабайты красивых фотографий, а вот остроумными комментариями могут похвастаться далеко не все. Но, судя по всему, у отечественных популярных персон такой проблемы нет и в помине.
Мы в AdMe.ru изучили профили российских знаменитостей в твиттере и инстаграме и нашли 15 самых искрометных шуток, отпущенных звездами первой величины.
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А каких отечественных знаменитостей с чувством юмора знаете вы?
Фото на превью nagiev.universal / instagram