10+ особенностей жизни на Гавайях, которые никак не вяжутся с тем, что нам показывают в кино

Затерянные в Тихом океане Гавайские острова у многих ассоциируются с 2 словами — «райский отдых». В фильмах нам показывают, что приезжим прямо в аэропорту надевают на шею венки из цветов, а островитяне целыми днями отдыхают на пляже и пьют сок прямо из кокосов.

Мы в AdMe.ru тоже считали Гавайи царством вечного веселья, но копнули глубже и поняли, что жизнь там совсем не сахар. Зато природа действительно красивая, а порой еще и крайне позитивная. Что это значит, вы поймете в конце статьи. А пока что алоха, друзья!

Здешние пейзажи не совсем такие, как в туристических буклетах и наших мечтах

Еще в 80-х на островах действительно был рай: мало людей, прекрасные пляжи, теплый ветер свободы. Но когда на Гавайи хлынул поток туристов и искателей лучшей жизни, все пошло наперекосяк. Словно грибы после дождя, здесь появляются новые дома и отели, торговые центры и развлекательные заведения. Современная застройка многим кажется серой и угрюмой, а из-за вечных пробок быстро добраться в нужное место почти нереально.

Некогда пустынные пляжи заполнили толпы отдыхающих, а многие побережья никогда и не выглядели так, как показывают в кино. Гавайи — это вулканический архипелаг, поэтому местами берега покрыты лавой, черным песком и растениями, через которые не так-то просто пробраться к воде.

Никто не будет ждать вас в аэропорту с цветами

Вручать каждому туристу цветочный венок (он, кстати, называется леи) слишком затратно, да и правила поведения в аэропортах ужесточили. Встречать пассажиров с цветами наготове могут лишь некоторые компании, да и то руководство аэропорта может им это запретить. Если хочется получить венок по прилету, нужно договариваться об этом заранее. Говорят, данное удовольствие не из дешевых. Зато в ресторане есть шанс получить такое ожерелье бесплатно: сотрудники могут подарить его имениннику. Туристы воспринимают цветы как элемент развлекательной программы, но для гавайцев леи является очень важной и символичной вещью. Местные жители получают венок в честь важных событий и ни за что не станут носить его просто так.

Местные быстро вычисляют приезжих по одежде

Влажный жаркий климат приучил гавайцев одеваться легко и небрежно. Вы не увидите местную женщину на каблуках или мужчину в туфлях — так ходят только туристы. Островитяне носят резиновые шлепанцы или легкие сандалии. Даже в шикарный ресторан можно прийти в шортах и шлепанцах, и никто и глазом не моргнет. Гавайские рубашки здесь действительно в почете, их носят по поводу и без. Пестрая сорочка и слаксы — это уже полноценный деловой стиль.

«Правильные» рубашки для туристов продаются даже в отелях.

Еще местные жители не ходят по дому в тапочках, могут не обуваться перед выходом на улицу и, к примеру, пойти на кофе в Starbucks босиком. А почему бы и нет?

Ананас используют как лекарство

В плодах ананаса содержится фермент бромелайн, который снимает воспаление, улучшает свертываемость крови и расслабляет мышцы. Говорят, ананас даже уменьшает менструальные боли. Неудивительно, что на тропических островах его часто применяют в медицинских целях. По одной из версий, ананасы попали на Гавайи из Европы, куда их привез Колумб. Плоды оказались очень полезными (долгое время именно они спасали моряков от цинги), но жутко дорогими. Гавайские женщины ставили ананас на стол перед приходом желанных гостей, и так плод стал символом гостеприимства.

Уже долгое время гавайцы сами выращивают ананасы, и поэтому власти запретили ввозить на острова колибри. Оказывается, птички активно опыляют растения, из-за чего ухудшаются вкусовые качества плодов.

Гавайскую пиццу придумали не на Гавайях

Благодаря немецкому телеведущему Клеменсу Вильменроду еще в 50-х годах мир узнал о тосте с ветчиной, сыром, ломтиком ананаса и вишней посередине. Необычная закуска получила название «гавайский бутерброд», потому что ананас у всех ассоциировался с Гавайями, хотя, как мы уже знаем, растение на острова завезли. Ходят слухи, что бутерброд Вильменрода вдохновил ресторатора Сэма Панопулоса из Канады на создание гавайской пиццы. Кулинарное ноу-хау раскритиковал знаменитый шеф-повар Гордон Рамзи, да и в целом многие сочли ананас в пицце кощунством. Вам, кстати, нравится это сочетание?

Жить здесь очень дорого

Специалисты подсчитали: для комфортной жизни на Гавайях нужно зарабатывать $ 122 тыс. в год. Среднерыночная стоимость собственного жилья составляет почти $ 700 тыс., а $ 2,7 тыс. в месяц за аренду квартиры здесь никого не удивят. При этом очередь на съемное жилье огромная, и совсем не факт, что удастся заполучить приглянувшуюся квартиру. Гавайцы говорят, что договориться об аренде так же сложно, как пройти собеседование в солидную компанию. Большинство продуктов дорогие, потому что их доставляют с материка. Галлон (3,8 л) нормального молока стоит $ 8,9 (₽ 660), 1 кг куриного филе — почти $ 12,8 (₽ 950). Корма для животных покупать невыгодно — дешевле кормить тунцом. Обиднее всего, что из-за климата еда быстро портится.

А вот для богатых гастротуристов здесь настоящий рай

В местной кухне смешались гастрономические предпочтения выходцев из многих уголков мира. Когда на остров начали съезжаться рабочие из других регионов, каждый привозил что-то свое: китайские рисовые булочки, португальские пончики, пуэрториканские сладости из бананов. Чтобы утолить голод, рабочие накладывали в тарелки побольше разной еды. Эта традиция дошла до наших дней в виде больших наборов закусок на любой вкус. На Гавайях живет много приезжих из Азии, и потому азиатская кухня здесь в почете. Хотите попробовать изысканные японские, корейские или филиппинские блюда? Если есть много денег, это не проблема. И местные жители, и многие туристы любят пои. Это густое крахмалистое блюдо, которое традиционно готовят из толченого корня растения таро. Из-за широкой распространенности пои даже называют «картошкой Полинезии». Кстати, корень таро нередко заменяют сладким картофелем.

Змей на островах нет, зато насекомых — тьма

Несколько лет назад сюда специально завезли 4 змей, чтобы научить собак охотиться за пресмыкающимися, ведь ползучие гады могут попасть на Гавайи вместе с иностранными кораблями. Тем не менее в дикой природе змеи здесь не водятся. А вот с насекомыми просто беда. Муравьи и термиты по очереди атакуют дома, а из кустов в любой момент может выскочить тростниковый паук. Местные тараканы отлично летают, за что их в шутку называют Б-52, а гигантских многоножек встречал, наверное, каждый гаваец.

Помимо змей, на островах нет крупных хищников. Поэтому дикие куры чувствуют себя свободно и спокойно гуляют по улицам.

«Пожалуйста, не кормите курочек».

Нельзя поворачиваться спиной к океану

Спокойными пляжи выглядят только на картинках в интернете. В реальности же океан часто штормит. Гигантские волны, которые так хороши для серфинга, запросто могут унести за собой зазевавшихся отдыхающих. Поэтому местное суеверие — никогда не поворачиваться спиной к воде — имеет практический смысл. Чего на пляжах еще нельзя делать, так это приставать к животным. Некоторые здешние обитатели, например тюлень-монах, находятся на грани исчезновения и охраняются законом. Их лежбища ограждены желтыми лентами, заходить за которые строго запрещено. Трогать или преследовать морских черепах тоже нельзя — за такие действия можно схлопотать большой штраф. Власти острова призывают не беспокоить животных, которых и так осталось очень мало.

Местные жители очень ценят семью, но найти пару на Гавайях — квест повышенной сложности

Супруги Пол и Бренда, владельцы магазина антиквариата.

Семейные узы очень важны для гавайцев, но создать семью на островах не так-то просто. Постоянное население сравнительно небольшое, а туристы то и дело сменяют друг друга. Завести новые знакомства и тем более начать с кем-то встречаться в таких условиях тяжело. Ситуация усугубляется огромным количеством родственников, которых многие до встречи и в глаза не видели. Вот познакомишься с приятной девушкой, а окажется, что она твоя троюродная сестра. Спасают смешанные браки, которые на островах совсем не редкость. Здесь шутят, что все только и ждут, пока кто-нибудь разойдется, чтобы поскорее начать отношения с освободившимся кандидатом. А поссориться паре проще простого из-за круглосуточно работающего «кокосового радио»: скажи что-то хоть одной живой душе, и об этом узнают все Гавайи.

Райской жизнь на островах не назовешь, но концентрация природных чудес здесь зашкаливает

В сознании большинства людей Гавайи — это одни лишь песчаные пляжи да кокосовые пальмы. Но здесь есть еще горы, водопады, диковинные растения и грибы. Взгляните сами.

Это дерево никто не красил. Оно такое от природы.

К сожалению, из-за интенсивно расширяющихся городов и гор мусора, которые оставляют отдыхающие, природа островов сильно страдает. Поэтому мы хотели бы процитировать одного из местных жителей: «Туристы относятся к Гавайям как к Диснейленду. Но это наш дом, а не парк развлечений, построенный для чьего-то удовольствия».

Бонус: смайлик от гавайского вулкана

В 2016 году на острове Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа. И вот как выглядел кратер, когда его снимали с вертолета.

А вы могли предположить, что жизнь на Гавайях совсем не беззаботная? После прочтения этой статьи согласились бы навсегда улететь жить на острова?