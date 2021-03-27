10 особенностей жизни китаянок, от которых иностранцам становится неловко

«Женщины держат полнеба»: в 1995 году гендерное равенство стало официальной государственной политикой Китая. Это изменило традиционный уклад. Раньше женщины учились только кулинарии и шитью, теперь они могут получать высшее образование, строить карьеру, распоряжаться хозяйством, ухаживать за собой и отдыхать.

Мы в AdMe.ru заинтересовались, как уживается гендерная политика с традициями Поднебесной. И посмотрели, как сегодня живет и пользуется новыми возможностями обычная китайская женщина.

1. Главная роль в семье теперь принадлежит женщине

Роль женщины в китайской семье постепенно меняется, и этот процесс еще не завершился. С одной стороны, до сих пор сильны традиции, по которым дочери и жены по сути являются прислугой и занимаются только домашними делами. С другой стороны, у женщин появилась возможность следить за своим здоровьем (в том числе репродуктивным), участвовать в принятии важных семейных решений. Особенно эта трансформация заметна в крупных городах, где семейной жизнью часто руководит женщина. Мужчины спокойно занимаются домашними делами: закупают продукты, следят за домом и детьми. При этом их все устраивает.

2. Китаянки много готовят сами, но только если живут в провинции

По сравнению с другими странами, в Китае на приготовление пищи тратят гораздо больше времени, в среднем 2–3 часа в день. Социально-экономический рост в стране постепенно меняет образ жизни людей: в крупных городах все чаще едят вне дома. Но в сельских семьях по-прежнему сильна традиция разделения обязанностей, и за приготовление еды для многочисленных домочадцев отвечает женщина.

3. Свадьба только с одобрения родителей

Китайские молодожены на протяжении многих столетий прислушиваются к мнению старших. Конечно, сейчас семей, где родители выбирают жениха для своей дочери вслепую, остается все меньше. Сами молодые китаянки не идут на поводу у чувств, а выбирают спутника жизни очень тщательно. От состояния и перспектив жениха зависит, получит ли он одобрение родителей девушки. Это важно.

4. Китаянки много занимаются с детьми, чтобы получить место в детском саду

Общий принцип заключается в том, что детям, посещавшим хороший детский сад, легче получить место в престижной начальной школе. Поэтому места в детских садах нарасхват. Иногда, чтобы попасть в группу, ребенку приходится проходить вступительные испытания (проверку координации, вербального развития, умения считать и распознавать формы). Эти процедуры носят формальный характер, потому что в большинстве случаев все решают связи. И если их нет, женщине приходится увольняться и сидеть с детьми самой.

5. Китайцев штрафуют, если они не заботятся о родителях

Связь между детьми и родителями, как правило, очень сильная. Даже достигнув совершеннолетия, дети чаще всего остаются в родительском доме. На государство пенсионеры не полагаются, они рассчитывают на поддержку младшего поколения. Уход за престарелыми родителями для китайцев — это не просто моральный долг. Они обязаны это делать по закону, и тех, кто нарушает это правило, штрафуют. И так как в большинстве семей за дом и все, что в нем происходит, отвечает женщина, то на ее плечи ложится забота еще и о пожилых родственниках.

6. Китаянок ни капли не смущает, если к ним прижимаются в общественном транспорте

Китаянки не поймут нас, если мы скажем, что кто-то «вторгся в наше личное пространство». Расстояние, которое два человека оставляют между собой, определяется их культурным происхождением. В Китае это пространство может быть настолько мало, что возникает физический контакт. И это нормально. Объяснением тому, что в Китае в транспорте толкаются, громко разговаривают или близко стоят к соседу в очереди, является не только высокая плотность населения, но и традиционная жизнь в общинах, где «личное пространство» не имело значения. Некоторые западные люди испытывают неловкость, когда видят молодых китайских женщин, идущих рядом, держась за руки, но здесь это норма — безобидное приятельское поведение.

7. Китаянки никогда не станут одеваться лаконично — это для них слишком скучно

Вместо того чтобы перенимать «скучную» моду у европейцев, китайцы создают свои тенденции. Местные дизайнеры вдохновляются традиционной культурой и успешно выходят на международный рынок. Китайские женщины находятся в постоянном поиске, на это указывает огромное множество модных направлений в Поднебесной. Игра с силуэтом и яркие акценты — очень популярные направления в Китае и Японии. Монохромные белые наряды, лавандовые оттенки, расклешенные брюки захватили городские улицы. Очень ценится изюминка в образе: например, на пике популярности сейчас прозрачные рукава из тонкой ткани и крупные яркие аксессуары.

8. Уходовая косметика — основа китайского макияжа

Мы прекрасно знаем, что если к кому и стоит прислушиваться в вопросах действенного ухода за кожей, так это к женщинам Востока. Эссенции, улиточные кремы, гидрогелевые патчи и прочие средства уже давно красуются на наших полочках с уходовой косметикой. Помимо современных секретов красоты, китаянки чтут традиционные. Они по-прежнему используют травы и корни в качестве лекарственных и косметических средств. Китаянки начинают свой день со стакана горячей воды — так они поддерживают баланс в организме. Традиционно китаянки уделяют особое внимание цвету лица. Средства с осветляющим действием — базовые в азиатском уходе. Загар здесь не просто не в моде, с ним борются. В солнечную погоду девушки используют для защиты зонты, средства с SPF — обязательный элемент их утренних сборов.

9. Привычка прикрывать рот — трогательный привет из прошлого

Многие азиатские женщины (китаянки в том числе) прикрывают рот, когда смеются. Традиционно женщина, которая смеялась громко и с открытым ртом, считалась невоспитанной. Демонстрация зубов считалась дурным тоном. Современные китаянки также прикрывают рот, когда смеются, как это делали их мамы и бабушки.

10. Дети — серьезный повод уважать китаянку

Традиционно считалось, что любая женщина обязательно должна иметь детей. Такое мнение сохраняется в Китае и сегодня. Ребенок предпочтительно должен быть мужского пола. Ведь с сыновьями родители могут поделиться опытом и быть уверенными, что о них позаботятся в будущем. Несмотря на то, что в современном Китае эти функции выполняют и дочери, до сих пор сильно традиционное восприятие семьи китайцами и соответствующее отношение к девочкам.