10 особенностей зарубежных школ, которые выводят их в мировые лидеры. А нам до сих пор кажутся перегибом
Мир меняется так быстро, что подстроиться под него бывает нелегко. И если отдельно взятому человеку в силу разных причин сделать это бывает проще (ведь согласитесь, найти в интернете хороший курс и научиться чему-то новому — задача вполне выполнимая), то тяжелая и неповоротливая система образования вряд ли может быть такой гибкой. И все же у некоторых стран это получается. Они вводят новые предметы, и в их школах дети учатся тому, что действительно пригодится им в жизни.
Недавно AdMe.ru наткнулся на свежий рейтинг систем образования разных государств и очень им заинтересовался. Мы решили разобраться, какие особенности школ в этих странах делают их лучшими в мире. И нам кажется, многим из них можно поаплодировать стоя.
Финляндия отказалась от изучения привычных нам предметов и полностью перевернула традиционный подход к обучению
Это сложно представить, но, возможно, скоро школы разных стран откажутся от изучения физики, математики или географии в чистом виде, как сейчас это сделала Финляндия. Смысл в том, чтобы вместо привычных уроков ввести междисциплинарные модули, которые позволяют детям научиться анализировать вещи и события с разных сторон. Например, Вторая мировая война может изучаться с точки зрения истории, математики и географии.
Есть в финских школах и очень необычный модуль — работа в кафе. Он позволяет школьникам получить знания из области экономики и английского языка и, что очень важно, развивать умение общаться.
Но это, конечно же, не все особенности финской школы. Вот как подход к обучению описывает один из родителей:
В Дании дети очень рано понимают, чего они хотят от жизни
Еще в младшей школе маленьких датчан учат, что главное — не запомнить как можно больше информации, а научиться работать в группе и находить несколько решений поставленной задачи, используя творческий подход. А поступая в среднюю школу, каждый ребенок сдает тест, который и помогает понять, как можно продолжать свое образование дальше.
Ученики с хорошими результатами теста выбирают гимназии, в которых на высоком уровне изучают точные науки и иностранные языки. Другие дети либо идут в профессиональные школы, где можно получить практические навыки в металлообработке или механике, либо выбирают бизнес-школы, в которых преподают бухгалтерский учет или разработку программного обеспечения.
Еще один вариант — эфтерсколь. В них, наряду с традиционными предметами, можно изучать спорт или театральное искусство.
В школах Южной Кореи каждые 10 лет что-то меняется. Неизменным остается только одно
Школьную программу в Южной Корее разрабатывает правительство, и каждые 10 лет ее полностью пересматривают. Сейчас действует редакция 2015 года, основным приоритетом в которой названо развитие творческого потенциала учеников.
В начальной школе, кроме обязательных корейского языка, математики и этики, есть курсы «хорошая жизнь», «мудрая жизнь» и «счастливая жизнь». В их рамках дети по сути учатся учиться и творчески подходить к выполнению самых разных задач.
Неизменным же, несмотря на все нововведения, остается одно: школьники должны много и усиленно учиться, чтобы сдать сложные экзамены.
Школьники из Гонконга любят читать и в совершенстве знают минимум еще один язык. Без этого приходится нелегко
В первом классе малыши узнают, как отличить хорошее от плохого, принимать свою национальную идентичность и других людей, даже если они отличаются от остальных. Детей учат китайскому и английскому языкам (а во многих еще и диалекту путунхуа). А еще с раннего детства школьникам прививают интерес к чтению.
Системы образования Гонконга и уже описанной Южной Кореи схожи. Детям в этих странах приходится напряженно учиться, потому что экзамены в старших классах сложные, подготовка к ним начинается с самого детства. И конечно, легче она дается тем, кто любит читать и способен получать информацию не только на родном языке, но и на английском.
В Норвегии уверены: важны не только знания и отличные оценки
Кроме обязательных норвежского языка, математики, естественных наук, религии и этики, у детей с первого класса есть курс «еда и здоровье». Детей учат выбирать полезную еду и помогают развить привычку правильно питаться. Помогает в этом программа «Маленькие шаги — большие перемены», которая объясняет: каждое маленькое улучшение, которое мы делаем сегодня, помогает нам получить заметный прогресс в будущем.
Ученики старшей школы выбирают профили, ориентируясь на свои интересы. Это могут быть общеобразовательные предметы, искусство или спорт, или же профессиональные программы. Среди них, например, здравоохранение и социальная помощь, СМИ, сервис и транспорт, пищевая промышленность и ресторанный бизнес.
В Словении можно стать опытным специалистом в своем деле уже в 18 лет
После реформ образования в Словении тоже перешли на раннее изучение иностранных языков, и теперь уроки английского у детей начинаются уже в 1-м классе. Представители национальных меньшинств изучают еще венгерский или итальянский.
В 7-м классе у школьников появляются предметы по выбору. Два нужно изучить обязательно, а вот необходимость браться за третий остается на усмотрение ученика. На выбор предлагаются астрономия, информатика, изобразительное искусство и другие — всего около 40 предметов.
В Израиле отказались от углубленного изучения всего на свете и сконцентрировались на том, что действительно важно
Каждый год министерство образования предлагает одну тему, которая изучается в младшей школе углубленно. Это могут быть демократические ценности, иммиграция или иврит.
После того как дети переходят в среднюю школу, они могут продолжить изучать широкий профиль гуманитарных или естественных наук, чтобы позже поступить в университет, а могут выбрать технологическую, сельскохозяйственную или военную школу. После окончания образовательной школы можно получить не только аттестат зрелости, но и профессиональный диплом, например, бухгалтера, механика или графического дизайнера.
Швеция дает свободу выбора уже в 1-м классе и не напрягает с домашкой
16 предметов изучаются в шведской начальной школе обязательно, но ученикам с самого начала разрешают выбирать, чему еще они хотели бы учиться. Можно записаться на один урок из списка дополнительных и уделить ему все свое время и силы, а можно подобрать сразу несколько интересных. Школы при этом гарантируют своим ученикам широкий выбор предметов.
В британских школах можно попробовать десятки новых занятий и получить психологическую поддержку, если что-то пошло не так
Британские независимые школы признаны одними из лучших в мире. Они не только дают хорошие академические знания, но и помогают детям развивать их интересы, касающиеся учебы или физической активности. В них можно записаться, например, в секцию парусного спорта, скалолазания или гольфа.
Во многих британских школах дети в любой момент могут обратиться к консультанту, с которым можно поговорить, когда нужна психологическая поддержка.
В Польше в школьном расписании мирно соседствуют 2 противоположности
Польские дети начинают изучать иностранные языки с начальных классов. И если в 1-м классе это, как правило, английский, позже нужно будет выбрать еще один. С 1-го класса есть уроки компьютерной грамотности, а вместе с тем этики и религии. Последние 2 предмета на самом деле не обязательны, и можно или выбрать один из них, или отказаться от изучения обоих.
Как вы считаете, что стоит изменить в системе образования той страны, где вы сейчас живете, и почему?