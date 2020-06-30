10 особенностей зарубежных школ, которые выводят их в мировые лидеры. А нам до сих пор кажутся перегибом

Мир меняется так быстро, что подстроиться под него бывает нелегко. И если отдельно взятому человеку в силу разных причин сделать это бывает проще (ведь согласитесь, найти в интернете хороший курс и научиться чему-то новому — задача вполне выполнимая), то тяжелая и неповоротливая система образования вряд ли может быть такой гибкой. И все же у некоторых стран это получается. Они вводят новые предметы, и в их школах дети учатся тому, что действительно пригодится им в жизни.

Недавно AdMe.ru наткнулся на свежий рейтинг систем образования разных государств и очень им заинтересовался. Мы решили разобраться, какие особенности школ в этих странах делают их лучшими в мире. И нам кажется, многим из них можно поаплодировать стоя.

Финляндия отказалась от изучения привычных нам предметов и полностью перевернула традиционный подход к обучению

Это сложно представить, но, возможно, скоро школы разных стран откажутся от изучения физики, математики или географии в чистом виде, как сейчас это сделала Финляндия. Смысл в том, чтобы вместо привычных уроков ввести междисциплинарные модули, которые позволяют детям научиться анализировать вещи и события с разных сторон. Например, Вторая мировая война может изучаться с точки зрения истории, математики и географии. Есть в финских школах и очень необычный модуль — работа в кафе. Он позволяет школьникам получить знания из области экономики и английского языка и, что очень важно, развивать умение общаться. Но это, конечно же, не все особенности финской школы. Вот как подход к обучению описывает один из родителей:

<p>«В первый же день в школе нам выдали большую тетрадь А4 в клетку для занятий, маленький блокнотик для сообщений учителя родителям, для расписания и т. д., ластик и карандаш. Все бесплатно. До школы нам минут 5 на машине, 20 минут на велосипеде, 40 минут быстрым шагом — где-то 2 км. Поэтому нам положено бесплатное такси от школы до дома (я долго не верила своим ушам, переспрашивала раз 20: „Положено? Бесплатно?“). Такси-микроавтобус забирает утром ребенка от дома, довозит до школы и после уроков возвращает обратно. Учительница выходит и контролирует, чтобы ребенок не потерялся и не сел в другую машину».</p> NadiInc / Pikabu

В Дании дети очень рано понимают, чего они хотят от жизни

Еще в младшей школе маленьких датчан учат, что главное — не запомнить как можно больше информации, а научиться работать в группе и находить несколько решений поставленной задачи, используя творческий подход. А поступая в среднюю школу, каждый ребенок сдает тест, который и помогает понять, как можно продолжать свое образование дальше. Ученики с хорошими результатами теста выбирают гимназии, в которых на высоком уровне изучают точные науки и иностранные языки. Другие дети либо идут в профессиональные школы, где можно получить практические навыки в металлообработке или механике, либо выбирают бизнес-школы, в которых преподают бухгалтерский учет или разработку программного обеспечения. Еще один вариант — эфтерсколь. В них, наряду с традиционными предметами, можно изучать спорт или театральное искусство.

<p>«Образование в Дании бесплатное (хотя вам, возможно, придется купить несколько книг в университете). После школы можно продолжать учиться, получая при этом деньги, и большинство людей так и делает. Ученикам гимназий и студентам университетов платят что-то вроде стипендии. Сумма варьируется в зависимости от того, сколько вам лет, есть ли у вас дети или живете ли вы со своими родителями. Такие вещи, как, например, проезд, оплачиваются школой».</p> Rune Eskesen / Quora

В школах Южной Кореи каждые 10 лет что-то меняется. Неизменным остается только одно

Школьную программу в Южной Корее разрабатывает правительство, и каждые 10 лет ее полностью пересматривают. Сейчас действует редакция 2015 года, основным приоритетом в которой названо развитие творческого потенциала учеников. В начальной школе, кроме обязательных корейского языка, математики и этики, есть курсы «хорошая жизнь», «мудрая жизнь» и «счастливая жизнь». В их рамках дети по сути учатся учиться и творчески подходить к выполнению самых разных задач. Неизменным же, несмотря на все нововведения, остается одно: школьники должны много и усиленно учиться, чтобы сдать сложные экзамены.

<p>«В Корее давление на детей, связанное с поступлением в университет, просто огромное. Ученикам младших и средних классов, конечно, полегче, но жизнь старшеклассника выглядит примерно так. В 6:30 утра — подъем и завтрак. В 8:00 нужно быть в школе, и желательно не опаздывать, чтобы не было проблем. Сначала проходит что-то вроде классного часа, а в 8:30 начинаются уроки. С 12:20 и до 13:30 — перерыв. В это время можно поесть, посмотреть аниме или погонять в футбол. Некоторые пропускают обед и просто спят. Занятия длятся до 16:20, после этого — 10-минутный перерыв и полчаса на уборку класса (ее делают сами ученики), а потом — еще один дополнительный урок. Предмет можно выбрать самостоятельно. После ужина, с 19:00 до 23:00, — подготовка к итоговому экзамену. Это все происходит в классе, уйти домой нельзя. После 23:00 можно пойти в библиотеку. В постель я обычно заползал в 2 часа ночи, а в 6:30 утра все начиналось заново».</p> Phillip Yoon / Quora

Школьники из Гонконга любят читать и в совершенстве знают минимум еще один язык. Без этого приходится нелегко

В первом классе малыши узнают, как отличить хорошее от плохого, принимать свою национальную идентичность и других людей, даже если они отличаются от остальных. Детей учат китайскому и английскому языкам (а во многих еще и диалекту путунхуа). А еще с раннего детства школьникам прививают интерес к чтению. Системы образования Гонконга и уже описанной Южной Кореи схожи. Детям в этих странах приходится напряженно учиться, потому что экзамены в старших классах сложные, подготовка к ним начинается с самого детства. И конечно, легче она дается тем, кто любит читать и способен получать информацию не только на родном языке, но и на английском.

<p>«Ходить в школу в Гонконге — непростая работа. Уже с первого класса дети таскают тяжелые сумки, а старшеклассники после долгого дня в школе должны еще учиться, чтобы подготовиться к экзаменам. Многие из них возвращаются домой только к ужину, а то и после него».</p> Bon Cheung / Quora

В Норвегии уверены: важны не только знания и отличные оценки

Кроме обязательных норвежского языка, математики, естественных наук, религии и этики, у детей с первого класса есть курс «еда и здоровье». Детей учат выбирать полезную еду и помогают развить привычку правильно питаться. Помогает в этом программа «Маленькие шаги — большие перемены», которая объясняет: каждое маленькое улучшение, которое мы делаем сегодня, помогает нам получить заметный прогресс в будущем. Ученики старшей школы выбирают профили, ориентируясь на свои интересы. Это могут быть общеобразовательные предметы, искусство или спорт, или же профессиональные программы. Среди них, например, здравоохранение и социальная помощь, СМИ, сервис и транспорт, пищевая промышленность и ресторанный бизнес.

<p>«В школе детям преподают уроки окружающей среды. Именно на них детям объясняют, как правильно одеваться в соответствии с прогнозом погоды. Например, если на улице —10 градусов, нужно быть одетым как капуста — многослойно. А вообще детей с детсада учат дружить с погодой и самим определять, как одеваться в зависимости от времени года. То есть не мама выдает носки-флиску-куртку-шапку, а ребенок сам знает, когда надеть резиновые сапоги, а когда — теплый пуховик».</p> mentjens / Pikabu

В Словении можно стать опытным специалистом в своем деле уже в 18 лет

После реформ образования в Словении тоже перешли на раннее изучение иностранных языков, и теперь уроки английского у детей начинаются уже в 1-м классе. Представители национальных меньшинств изучают еще венгерский или итальянский. В 7-м классе у школьников появляются предметы по выбору. Два нужно изучить обязательно, а вот необходимость браться за третий остается на усмотрение ученика. На выбор предлагаются астрономия, информатика, изобразительное искусство и другие — всего около 40 предметов.

<p>«У нас есть система профессиональных средних школ. Это значит, что вместо изучения общеобразовательной программы можно получить профессию машиниста, повара, официанта, причем сразу с опытом работы. И это в 18–19 лет».</p> Patrik Gubeljak / Quora

В Израиле отказались от углубленного изучения всего на свете и сконцентрировались на том, что действительно важно

Каждый год министерство образования предлагает одну тему, которая изучается в младшей школе углубленно. Это могут быть демократические ценности, иммиграция или иврит. После того как дети переходят в среднюю школу, они могут продолжить изучать широкий профиль гуманитарных или естественных наук, чтобы позже поступить в университет, а могут выбрать технологическую, сельскохозяйственную или военную школу. После окончания образовательной школы можно получить не только аттестат зрелости, но и профессиональный диплом, например, бухгалтера, механика или графического дизайнера.

<p>«Многие ученики не учат в старшей школе физику, химию или биологию. Эти предметы не являются обязательными. Но основы всех этих наук дети изучают в средней школе и, конечно же, знакомы с законами физики, химическими реакциями и строением клеток. В израильских школах не вызывают к доске. Все контрольные и экзамены письменные».</p> bamberl / Pikabu

Швеция дает свободу выбора уже в 1-м классе и не напрягает с домашкой

16 предметов изучаются в шведской начальной школе обязательно, но ученикам с самого начала разрешают выбирать, чему еще они хотели бы учиться. Можно записаться на один урок из списка дополнительных и уделить ему все свое время и силы, а можно подобрать сразу несколько интересных. Школы при этом гарантируют своим ученикам широкий выбор предметов.

<p>«В Швеции учеников совсем не обязывают делать домашку, задают ее довольно редко (например, пару раз в неделю). Но вот что шведские учителя любят, так это заваливать всевозможными эссе, рефератами и докладами. Таблицу умножения, может, и не выучите, зато сочинения будете писать на автопилоте».</p> SeaSill / Pikabu

В британских школах можно попробовать десятки новых занятий и получить психологическую поддержку, если что-то пошло не так

Британские независимые школы признаны одними из лучших в мире. Они не только дают хорошие академические знания, но и помогают детям развивать их интересы, касающиеся учебы или физической активности. В них можно записаться, например, в секцию парусного спорта, скалолазания или гольфа. Во многих британских школах дети в любой момент могут обратиться к консультанту, с которым можно поговорить, когда нужна психологическая поддержка.

<p>«Сын учится в Великобритании, и в нашей школе более 30 секций! Выбор просто огромный: танцы, театр, IT, различные спортивные секции, языки, тренажерный зал, видеоклуб, музыка... Я всего и не вспомню сейчас. Ну и, естественно, они все бесплатные. Британский подход к образованию ему нравится. Многие занятия здесь практические. Например, по географии для изучения скорости течения реки они классом выезжали на природу и вычисляли все на практике».</p> SweetSummer / Pikabu

В Польше в школьном расписании мирно соседствуют 2 противоположности

Польские дети начинают изучать иностранные языки с начальных классов. И если в 1-м классе это, как правило, английский, позже нужно будет выбрать еще один. С 1-го класса есть уроки компьютерной грамотности, а вместе с тем этики и религии. Последние 2 предмета на самом деле не обязательны, и можно или выбрать один из них, или отказаться от изучения обоих.

<p>«Мы переехали в Польшу из Беларуси почти год назад, и сейчас мой сын заканчивает 2-й класс. Учиться ему нравится, говорит, что здесь уроки более интересные. Я и сама это замечаю, когда помогаю ему делать домашние задания. Например, задачки по математике бывают сформулированы без странностей, к которым мы привыкли с детства („Саша купил 12 арбузов, а Егор — еще 24“). Здесь детей учат считать купюры и монетки, рассказывают о стране, ее обычаях и о том, как устроены простые и сложные вещи вокруг нас. Еще сын как-то с классом ездил в приют для животных, а однажды к детям приходили медицинские работники и рассказывали им, как помочь человеку, которому вдруг стало плохо на улице».</p> Iryna Sidarava / AdMe

Как вы считаете, что стоит изменить в системе образования той страны, где вы сейчас живете, и почему?