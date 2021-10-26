10 особенностей японского быта, которые доказывают, что японцы — настоящие чистюли

Тайны Страны восходящего солнца всегда манили простых обывателей. И дело не только в культурных особенностях Японии, но и в ежедневных привычках. Японцы считаются очень чистоплотной нацией. И это обусловлено жизненной необходимостью, ведь климат в Японии достаточно влажный. Жители стараются следить не просто за чистотой собственного дома или вещей, но и уделяют внимание общественным нуждам.

Мы в редакции AdMe.ru с головой окунулись в современный быт жителей Японии и нашли несколько привычек, которые так и хочется позаимствовать.

1. Перед примеркой одежды нужно надеть маску

Мы привыкли, что во время примерки обуви в магазине дают подследники, чтобы не мерить обувь на голую ногу. Японцы в плане гигиены во время похода по магазинам ушли еще дальше. Чтобы примерить одежду в магазине, нужно надеть на голову такую штуку — специальную маску. Кстати, если задуматься, такой подход имеет смысл. Ведь с его помощью можно избежать следов от косметики, которые часто остаются на водолазках и свитерах в магазинах.

2. Почти все фрукты японцы едят очищенными

Если вы хотите удивить японца, съешьте при нем яблоко, персик или даже виноград вместе со шкуркой. Так у нас едят все, а в Японии, сложно поверить, почти все фрукты, прежде чем съесть, очищают. И этому есть объяснение: во время выращивания на фрукты распыляют химикаты.

Японцы никогда не едят яблоко в чистом виде, они всегда чистят его и нарезают дольками. На вас будут смотреть как на чудака, если вы просто возьмете яблоко и начнете есть кожуру и все такое. © KyotoGaijin / Reddit

3. В магазинах не принято отдавать деньги прямо в руки

В последнее время мы расплачиваемся за покупки все больше безналичным способом. Но если платим банкнотами или монетами, то спокойно отдаем их «из рук в руки». В Японии так не принято: деньги не дают прямо в руки, а кладут в специальный лоток, из которого потом их забирают.

4. В японских туалетах сложно найти бумажные полотенца

В Японии во многих общественных туалетах нет мыла, бумажных полотенец и сушилок. У многих есть только холодная вода. Я не могу говорить о личных гигиенических привычках всех жителей страны, но иногда просто невозможно вымыть руки так хорошо, как хотелось бы. © Charles Halverson / Quora

В общественных туалетах Японии редко встретишь бумажные полотенца, которые обычно используем мы. Оказывается, многие жители этой страны привыкли носить с собой индивидуальные платочки, которыми можно вытереть руки. В остальном про общественные туалеты в Японии можно сказать только одно: они и правда очень чистые и функциональные. Здесь есть раковины с дозаторами воды и мыла, которые реагируют на датчики, и нет необходимости прикасаться к крану. А в ресторанах вам и вовсе подадут ошибори — влажные полотенца, чтобы очистить руки перед приемом пищи.

5. Матрасы после сна необходимо сушить

Жители Японии в основном пользуются футонами. Это традиционная постельная принадлежность в виде хлопчатобумажного матраса. Предполагается, что на ночь его нужно раскладывать, а днем убирать. Но перед тем, как убирать влажный футон в шкаф, японцы просушивают его на открытом солнце. Сушка футонов — часть повседневной жизни Японии.

6. Водители такси обязаны соблюдать чистоту

Согласитесь, мы часто привыкли видеть недостаточно чистый салон такси или грязные машины в дождливую погоду. В Японии машины такси выглядят иначе. Водители такси перед началом смены проверяют свои автомобили на предмет чистоты. Недопустимы даже малейшие пятна. Транспортным средствам, которые не соответствуют стандартам чистоты, не разрешается выезжать из гаража. Водители должны тщательно удалять любые загрязнения. Кстати, многие водители такси носят белые перчатки.

На самом деле цель белых перчаток — показать клиенту, что внутри такси чисто. Если водитель пренебрегает своими обязанностями и не убирает внутри автомобиля, перчатки будут окрашены в серый цвет. © Pankratov Mikhail / Quora

7. Для ленивых есть специальная футболка, которой можно протирать очки и смартфоны

Японцы известны своей изобретательностью. Неудивительно, что ими была придумана футболка, которой можно протирать очки или смартфоны. По дизайну это обычная футболка, но со специальными полосками из микрофибры, которая так хорошо очищает поверхности.

8. Настенные обои тоже бывают антибактериальными

В Японии были изобретены специальные обои с антибактериальным эффектом. Антивирусный компонент, нанесенный на поверхность обоев, разрушает вирус, и даже после многократного протирания водой эффект сохраняется.

9. Японский маникюр помогает улучшить состояние ногтей

Как настоящие любители чистоты, маникюр японцы обычно предпочитают без чего бы то ни было лишнего. Если у нас маникюр — это обязательно цветное покрытие или дизайн, то в Японии эту процедуру делают прежде всего для поддержания здоровья ногтей, а нее ради внешнего вида. Суть такого маникюра в том, чтобы обработать ногти и увлажнить их с помощью масел. В японском маникюре не используются химические вещества. Кстати, в Японии маникюр пользуется популярностью и у мужчин.

10. Продукты нельзя трогать дважды

Те, кто уже давно живет в Японии, отмечают, что существует такое необычное, но вполне логичное правило. Есть продукция, которая хранится в так называемых тепловых шкафах или подогреваемых витринах. Если попросить продавца достать вам пирожок с капустой, а он по ошибке достанет с мясом, то продукт нельзя вернуть обратно. Только выбросить. Даже учитывая, что продавец делал это в перчатках.