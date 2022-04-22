10 особенностей внешности и характера мужчин, которые давно уже не заслуживают порицания

Жалуясь на то, что общество выдвигает слишком много требований к женщинам, мы порой не замечаем, что сами поступаем точно так же по отношению к мужчинам. Мы хотим, чтобы они непременно выглядели как Аполлон, за все брали ответственность на себя, прятали подальше свои чувства и эмоции. Но забываем, что мужчины — тоже живые люди со своими слабостями.

Мы в AdMe.ru решили раз и навсегда разобраться в мужских чертах и поступках, которые давно уже не являются пороками.

Имеют лишний вес

Стройные и мускулистые тела постоянно демонстрируются как атрибут успешного и желанного мужчины. Как следствие, представители сильного пола все чаще стесняются отсутствия накачанного пресса, подвергаются тревоге и даже расстройствам пищевого поведения. Однако идеальное тело — это результат не только многолетней дисциплины, диеты и физических упражнений, но и иногда фотошопа и хирургии. Мужское телосложение не должно иметь стандартов так же, как и женское. Ведь со стереотипами о физической красоте женщин мы боремся уже довольно продолжительное время, а для мужчин таких движений до сих пор нет.

Не всегда сохраняют густую шевелюру

Еще один вечно преследующий мужчин страх — боязнь потерять роскошную гриву. Однако лысина уже давно перестала быть недостатком. Многие знаменитости превращают эту особенность своей внешности в изюминку. Так, одних из самых привлекательных актеров — Брюса Уиллиса, Вина Дизеля, Джейсона Стейтема (на фото слева), Дуэйна Джонсона (на фото справа) и других — мы уже и не помним с волосами.

Порой не могут похвастаться растительностью на груди

Еще с древних времен волосы на груди у мужчин считались признаком мужественности, а их обладатели — эталоном. Более того, есть даже стереотип, что успех у девушек будет иметь именно тот, у кого больше волос на теле. Однако, во-первых, количество волос зависит от многих факторов: от этноса до выработки гормонов. А во-вторых, как показывают опросы, сколько женщин, столько и мнений. Кому-то нравятся волосы на груди у мужчин, кому-то — нет, а кому-то вообще все равно. Поэтому мужская красота уж точно не должна зависеть от густоты шевелюры на теле.

Отпускают дурацкие или пошлые шутки

Никто не обязан иметь отменное чувство юмора, и мужчины тоже. К тому же женщины тоже порой могут шутить двусмысленно и смеяться над подобными остротами. Например, юмор некоторых комиков уж точно не всегда пуританский, и это никак не зависит от пола. А вообще некоторые научные исследования подтверждают тот факт, что чаще всего в юморе мужчин интересуют скабрезные темы. Эти же исследования выявили, что мужчин с хорошим чувством юмора больше, чем женщин. Значит, двусмысленность не делает шутку менее смешной.

Уступают любимой женщине роль главы семьи

Порой мужчин, отдающих женщинам главенствующие позиции, даже называют слабохарактерными и не способными кулаком по столу стукнуть. Однако такие представления о модели межполовых отношений уже безнадежно устарели. Конечно, решительные мужчины всегда в почете. Но в XXI веке нет ничего постыдного в том, что муж и жена будут разделять все заботы поровну. Или если жена будет главой семьи, а мужчина возьмет на себя домашние дела, которые принято считать женской обязанностью. Главное — умение договариваться об этом внутри семьи, не обращая внимание на мнение посторонних.

Хотят проявлять нежность

В массовой культуре нам обычно показывают 2 типа мужчин. Первый — это мачо, у которого нет никаких чувств (любой герой боевика). Второй — задумчивый мужчина а-ля Хитклифф из «Грозового перевала», который привык сдерживать эмоции и чей гнев демонстрируется как признак страсти и привлекательности. Однако быть нежным и выражать эмоции привязанности и любви по отношению к женам, девушкам, родственникам, друзьям также абсолютно нормально для мужчины. В поп-культуре этот образ тоже встречается и, к счастью, ставится в пример. Так, Римус Люпин в серии фильмов о Гарри Поттере — именно такой мужчина. Вспомните, как он заботится о Гарри, как переживает за всех товарищей, рискующих жизнью ради победы над Темным Лордом, как чутко относится к своей жене Нимфадоре.

Любят следить за собой

Одно время было принято навешивать ярлык метросексуала на любого мужчину, хоть мало-мальски следящего за собой. Этот термин устарел еще в середине 2010-х. Сейчас быть модным, стильным и ухоженным — это уже не признак отсутствия мужественности. А использовать средства по уходу за кожей, делающие ее менее грубой и избавляющие от царапин, мозолей и трещин, абсолютно нормально.

Не разбираются в женских штучках

Есть мужчины, которые, к примеру, прекрасно разбираются в макияже и даже посвящают свою жизнь созданию косметики. Но многие мужчины не понимают всех тонкостей женских атрибутов красоты. По той простой причине, что не пользуются ими. Мужские средства по уходу за собой попросту другие. И мы точно так же можем не разбираться, к примеру, в средствах для бритья. А их тоже очень много, и каждое выполняет разные функции.

Уделяют большую часть времени и внимания работе

Часто мы принимаем здоровые амбиции и честолюбие своих возлюбленных за эгоизм. Ведь получается, что для них карьера важнее семьи. На самом деле для любого человека нормально уделять работе много внимания и добиваться карьерных высот. Конечно, надо уметь соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Но на разных этапах карьера может требовать разной степени затрат времени и энергии. Поэтому здесь уместнее говорить об умении обсуждать все с партнером, в том числе и работу.

Но имеют право не сразу реализоваться в карьере

Многие считают, что большую часть финансовой ответственности за семью несут мужчины. Однако они элементарно могут сталкиваться с трудностями в карьере и продолжительное время не иметь работы. К примеру, актер Сильвестр Сталлоне в 1970-х никак не мог получить достойную роль и перебивался случайными заработками. Он даже подумывал отказаться от карьеры актера. Причем в это время у него уже появилась жена и родился первый ребенок. Только с выходом фильма «Рокки» к Сталлоне наконец пришел успех. На тот момент ему было 30 лет. Сейчас для большинства людей — не только для мужчин — карьера все-таки чрезвычайно важна. Поэтому иногда стоит подождать, если у вашего спутника что-то не ладится в профессиональной жизни.