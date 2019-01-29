10 особенностей в изучении языков мира, которые не перестают удивлять

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Существует теория: чтобы стать профессионалом в каком-либо деле, человеку необходимо потратить на него 10 000 часов практики. Если же ваша мечта — стать полиглотом, то столько времени будет даже многовато. Организация Foreign Service Institute провела исследование и выяснила, что на изучение самого сложного языка — японского — вам понадобится всего лишь 88 недель, или 2 200 академических часов.

Мы в AdMe.ru нашли подводные камни, с которыми вам придется столкнуться во время изучения иностранных языков.

Английский язык

На сегодняшний день этот язык стремительно набирает обороты: больше 600 млн человек в мире говорят на нем, а еще столько же его изучают. Знаете ли вы, что самое многозначное слово в английском — set. Оно имеет 44 основных значения для глагола, 17 значений для существительного, 7 значений для прилагательного и еще парочку сотен различных вариантов. При переводе этого коварного слова помните, что нужно быть особенно внимательным.

Испанский язык

Испанский язык мы можем полюбить уже за то, что почти все слова в нем произносятся так же, как и пишутся. Исключение составляют лишь слова иностранного происхождения, большинство которых заимствовано с английского языка. Считается, что эта изюминка испанского делает его достаточно легким для изучения.

Французский язык

Только на французском и английском языках говорят на всех континентах. Его можно выучить всего за 7 месяцев, или 600 академических часов. Помните, что французский язык имеет одну из самых сложных и нелогичных схем построения числительных. Например, число 70 звучит как «60 и 10», 80 — это «4 на 20», а 90 — «4 на 20 и 10».

Грузинский язык

Грузинский язык — один из самых сложных для изучения. Его грамматическое построение более запутанное, чем у большинства евроазиатских языков. У него есть свой алфавит, который признан культурным наследием ЮНЕСКО. Будьте внимательны, потому что в грузинском языке нет рода, поэтому о ком идет речь, становится понятно только из контекста.

Голландский язык

Более 21 млн человек знают голландский язык. Его структуру хорошо описывает шутливая пословица, согласно которой голландский язык появился, когда пьяный немец начал разговаривать на английском. И действительно, грамматика словно взята частями из этих двух языков. Поэтому, если вы знаете хотя бы один из них, голландский освоить будет проще простого.

Немецкий язык

В немецком языке много интересных выражений. Например, фраза: «Du hast Schwein» означает «У тебя есть свинья» и используется по отношению к человеку, которого считают счастливчиком. А вот если необходимо намекнуть кому-то, что он лезет не в свое дело, то в таких случаях немцы говорят просто «Das ist nicht dein Bier!», что переводится как «Это не твое пиво!». Просто, понятно и не обидно.

Индонезийский язык

На индонезийском языке разговаривают 200 млн человек, то есть все жители Индонезии. В нем очень много заимствований: из арабского, санскрита, голландского, английского, французского, даже греческого и итальянского. Нужно запастись терпением для изучения индонезийского.

Вьетнамский язык

Для того чтобы освоить вьетнамский язык, потребуется усердных 1 100 академических часов, или 11 месяцев. В нем существует 8 местоимений для первого лица в единственном числе, в то время как нам хватает одного слова «я». Употребление этих местоимений зависит от пола и социального положения вас и вашего собеседника.

Персидский язык

Персидский язык имеет второе название — фарси. Oн являeтcя гocударcтвeнным языкoм Ирана, Афганиcтана и Таджикиcтана. Сложность этого языка — фразеология. Привыкнуть к тому, что в обычном разговоре часто употребляются такие фразы, как, например, «да не знает боли твоя рука», — дело, конечно, непростое, но интересное.

Японский язык

Одним из самых сложных языков считается японский: для его изучения понадобится около 2 лет. А еще в нем нет буквы «л» — вместо нее используют «р». Также в этом языке есть различные способы обращения к кому-либо. Например, «сан» — это универсальное почтительное обращение, «сама» — максимальное почтение и уважение, а «сэмпай» используют при обращении младших к старшим.

А сколько иностранных языков знаете вы? Сколько вам времени понадобилось на их изучение?