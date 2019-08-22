10 особенностей российского воспитания, способных вызвать восторг и ужас у иностранцев

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Национальность, пожалуй, любого человека легко вычислить по его детским воспоминаниям. Испанец расскажет о зажигательных вечеринках в компании родителей, француз — о походах в ресторан буквально с младенчества, а уроженец Скандинавии — о пикниках на природе.

У жителей постсоветского пространства есть целый пласт воспоминаний из детства, которые разительно отличаются от того, к чему привыкли иностранцы. Мы в AdMe.ru постарались выделить основные принципы воспитания детей в России, которые удивляют граждан других государств. Иногда приятно, иногда не очень.

1. Защита детей от вредной информации

В России психику детей охраняют законом. Любой шокирующий контент маркируется отметкой 18+ ну или хотя бы 12+. Родители тоже стараются оберегать малышей от жестокости и рассказывают им только добрые сказки. А вот в Германии более уважительно относятся к фольклорному наследию, поэтому читают труды братьев Гримм без адаптации. В том числе и малышам на ночь. Немецкие дети, в отличие от российских, знают, что Гензель и Гретель на самом деле не просто заблудились — в лес их отвели родители, которые не хотели кормить лишние рты.

2. Все лучшее — детям

Этот слоган пришел к нам из советского прошлого. Он был придуман в 20-е годы и призывал максимально вкладываться в новое поколение — из него должен был выйти советский человек. После войны лозунг обрел дополнительный смысл: дать детям то, чего родители были лишены в свое время. Так остается и по сей день. Пока российские мамы и папы покупают своим малышам лучшую одежду, дорогих кукол и машинки в специализированных магазинах, нидерландские родители обходятся секонд-хендами и игровыми залами, где можно взять игрушки напрокат. А в Германии и Англии вообще взяли курс на отказ от игрушек. Немецкие детские сады предлагают детям занять себя в условиях практически пустого помещения, а садик в Бристоле в качестве игрушек использует самый настоящий хлам — картонные коробки и старые чайники.

3. Все время матери посвящено малышу

В России один из самых длинных декретных отпусков в мире — он длится от 140 до 194 дней (при многоплодной беременности). Кроме того, женщина может уйти в отпуск по уходу за ребенком до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. В нашей стране принято уделять детям все свое время, а если и прибегать к чьей-то помощи, то только бабушек. Для француженок это странно. Они стараются вернуться к привычному образу жизни как можно раньше. Уже через 3 месяца после родов они выходят на работу, а вечер в компании подруги предпочтут вечеру в компании малыша. Похожая ситуация и в Великобритании: здесь рождение ребенка не повод оставить социально активную жизнь. Даже если этот ребенок — наследник престола. А в Испании детей — даже самых маленьких — принято брать с собой в бары и ночные клубы.

4. Папа меньше участвует в воспитании малыша

В большинстве случаев в России ребенка, особенно совсем маленького, воспитывает только мама. Папа считается добытчиком и помогает в основном в каких-то бытовых вещах. А вот в Скандинавских странах это покажется странным. Там отцы часто уходят в декретный отпуск, а в Швеции несколько недель отпуска по уходу за ребенком выделены специально для пап — если они по каким-то причинам их не используют, эти дни просто сгорают, но не «переходят» мамам.

5. Обнаженка на пляже

В России часто можно встретить на пляже маленьких детей, бегающих без одежды. В США такое вызовет шок — американец может воспринять это как растление малолетних. В Штатах даже младенцы одеты в купальные костюмы. А маленьким девочкам под короткие юбочки надевают шорты.

6. Раннее развитие

В России ребенок приходит в 1-й класс, уже умея читать и писать. Родители соревнуются, чей малыш раньше скажет первое слово, расскажет стишок, освоит буквы. Для немцев это удивительно. Они не гонятся за ранним развитием ребенка. Их дети идут в школу в 6 лет и, как правило, к этому времени не умеют читать. Не понимают стремления дать малышу как можно больше знаний в раннем возрасте и финны. В их детсадах не обучают читать и писать, зато в игровой форме воспитанников учат приобретать новые навыки и знания.

7. Жесткие меры воспитания

Российские родители могут прикрикнуть на расшалившегося малыша, наказать его отказом от долгожданной покупки или путешествия или даже шлепнуть. В большинстве европейских стран бить детей законодательно запрещено. Первой соответствующий закон еще 40 лет назад приняла Швеция. В некоторых государствах, например во Франции, на детей даже запрещено повышать голос. И это не просто строчка в законе — в Европе наказания пытаются заменять беседой. Максимальное терпение к шалящим малышам проявляют и в Японии — там до 5 лет ребенку вообще не принято в чем-либо отказывать.

8. Жалость к детям

При своей строгости российские родители часто не могут вынести детских слез и допускают множество послаблений: разрешают иногда прогулять, бросить надоевшие дополнительные занятия, а уж сделать за уставшего малыша домашку — обычное дело. В Китае жалость к детям вызовет недоумение. Они с пеленок воспитывают лидеров и не делают для них никаких послаблений. Учеба в школе длится целый день, пока родители на работе, многие еще и успевают посещать кружки, похвала очень редка. Похожая ситуация и в Корее: учеба занимает весь день ребенка и у малышей часто не остается времени на игры и общение друг с другом.

9. Много внимания уделяется еде

В России особое отношение к еде. Голод, с которым столкнулось не одно поколение в годы революции и Великой Отечественной войны, до сих пор остается в памяти, поэтому бабушки да и мамы зачастую стремятся накормить своих малышей до отвала. При этом еда обязательно должна быть полезной: на завтрак ребенок должен есть кашу, на обед — суп. В Германии к приему пищи относятся куда проще. В садиках на завтрак детям часто предлагают бутерброды, шокируя родителей, эмигрировавших с постсоветского пространства. Не особо заморачиваются на питании детей и в Нидерландах: хлеб с сыром на обед в голландском садике — это нормальное явление.

10. Укутывание детей

В России очень ценят тепло. В отечественных роддомах тропические температуры, чтобы новорожденные не замерзли, педиатры советуют надевать на младенцев чепчик, а на улицах даже летом детей часто одевают в несколько слоев одежды, а еще обязателен головной убор. Казалось бы, все дело в том, что Россия — северная страна, но в Британии, которая тоже славится капризным климатом, дети бегают по улице в шортах даже в холодную и дождливую погоду. В северной Финляндии нормально в +10 °С ходить в босоножках, а в дождливых и ветреных Нидерландах — гулять без шапки.