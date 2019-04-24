10 особенностей французских школ, которые удивят российских родителей

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По результатам исследования удовлетворенности жизнью 15-летние французы заняли 6-е место среди 35 стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), опередив США и Великобританию. Почему же ученики во Франции часто улыбаются и всем довольны? Все дело в организации учебного процесса, питания и досуга.

Мы в AdMe.ru составили список того, что удивило нас во французских школах.

Школьные обеды во Франции состоят из изысканных блюд и длятся 2 часа

Школьное питание планируется на 2 месяца вперед и ни разу не повторяется в течение этого срока. Обеды состоят из нескольких блюд и включают свежий хлеб, сыры, мясо, рыбу, сезонные фрукты и овощи.

Если есть грейпфруты или клубника, к ним обязательно предложат сахар в пакетике. К редиске полагается кусочек сливочного масла, а к рыбе — долька лимона. Потребление сахара строго регламентируется, а единственным напитком, который предлагается учащимся в столовой, является вода.

Некоторые французские студенты не посещают школу по средам

Но прежде чем вы выйдете на улицы в знак протеста, стоит отметить: они учатся по субботам. В течение многих лет среда во французских школах была выходным днем. Однако в 2014 году во Франции ввели новый режим обучения.

Теперь среда — обязательный учебный день в публичных (государственных) школах. Католические и частные учебные заведения имеют возможность выбора. Некоторые так и оставили среду выходным днем.

Раз в году ученики перемещаются между классами и меняют учителей

Школы во Франции практикуют ежегодную ротацию: педагоги и параллельные классы перемешиваются. В теории это помогает избежать возникновения обособленных групп среди студентов и любимчиков у преподавателей. Интересно, что в России борьба с внешкольными отношениями более щадящая. Если у ребенка проблемы со сверстниками или педагогом, он просто переводится в другой класс или школу без принудительной ротации для всех.

Комната отдыха для учителей и никаких учительских

La Salle de Profs — комната отдыха для учителей с компьютерами, необходимой техникой, столами, кушетками и кофейным автоматом. Преподаватели приходят сюда до и после занятий, чтобы пообщаться в непринужденной обстановке, отдохнуть и поработать в комфортных условиях. Такие релаксы — залог хорошего настроения и работоспособности педагогов.

La vie scolaire — французский взгляд на школьный досуг

La vie scolaire переводится как «школьная жизнь». Это отделы во французских школах, состоящие из 3 девушек и 3 парней в возрасте от 21 до 35 лет. Задача ребят — полностью снять все организационные вопросы с учителей. La vie scolaire встречают возле школы, дежурят в столовой, отслеживают посещаемость, играют с детьми во дворе, разрешают конфликтные ситуации между учениками и многое другое. Студенты во Франции редко сталкиваются с притеснениями, и в этом заслуга отделов школьной жизни.

Школьный день — дольше, перемены — длиннее, досуг — активнее

Школьный день во французских школах начинается в 8:30, а заканчивается в среднем в 16:00. Это не так долго, если учесть, что перемена на обед длится 2 часа. Кроме того, есть еще 2 перерыва по 15–20 минут и несколько коротких.

На больших переменах ученикам запрещается находиться в стенах школы. Дети выходят в школьный двор, играют в пинг-понг или с мячом, общаются между собой или с La vie scolaire, просто дышат свежим воздухом. Кстати, мобильные гаджеты во французских школах под запретом. За неповиновение их могут изъять на 24 часа.

Ученики не носят сменной обуви и школьной формы

Школьная форма и сменная обувь не приняты во французских школах. Раздевалки нет, ученики носят верхнюю одежду с собой. Зато есть шкафчики с замками, в которых можно хранить учебники и форму для физкультуры. Хотя все ходят в уличной обуви и одежде, везде царит чистота. Уборщицы убирают коридоры во время уроков и практически не встречаются с детьми.

Языковой барьер — не проблема для французских учителей

Во французских школах можно наблюдать удивительную картину, когда ученик-иностранец и учитель не понимают друг друга. Однако никто не суетится, не бьет тревогу, не вызывает родителей. И никаких вкрадчивых предложений о дополнительных платных занятиях. Учителя используют иностранные разговорники, пантомиму и даже картинки. Это выглядит забавно, все много смеются. Такие дети занимаются французским языком с учителями из Ассоциации помощи в учебе прямо в школе, в часы, предназначенные для индивидуальных занятий. Стоимость помощи в освоении французского — € 5 в год.

Ученикам целенаправленно прививают любовь к спорту

Как таковых нормативов физического воспитания во французских школах нет. Главное — спортивный досуг на больших переменах. Детей обязывают во время перерывов выходить на улицу и двигаться. Некоторые приносят в школу свои ракетки для пинг-понга и мячи, другие берут спортивный инвентарь у La vie scolaire.

На уроках физкультуры детей учат играть в настольный теннис, гандбол, бадминтон, футбол. В течение года устраиваются соревнования по разным спортивным играм между школами, в которых принимают участие все классы.

20-балльная система оценок поддерживает стремление ребенка к творчеству

Во Франции принята 20-балльная система оценок. 10 баллов — это «хорошо», 17 — «отлично». Чтобы получить оценку выше 17, нужно приложить усилия, высказать оригинальную мысль, найти нетривиальное решение. При 5-балльной системе усилия ребенка трудно оценить. Оценку 5 получает и тот, кто старался изо всех сил, и тот, кто просто сделал, как требует учитель. Это подавляет в ребенке тягу к творчеству и кажется несправедливым. Также 20-балльная система помогает учителю избежать искушения повысить оценку любимчикам.

А как вы считаете, в чем причина счастья французских школьников? И что нужно сделать, чтобы российские дети могли посоперничать с французами в этом рейтинге?