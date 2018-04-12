10 ошибок в строении человеческого тела, которые создают нам немало проблем

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Человек устроен очень разумно. Но эволюция не создает совершенство, а только производит функции, считает антрополог из Принстонского университета Алан Манн. На фоне огромного количества слаженно работающих органов в нашем теле есть и недоработки. Впрочем, большинство из них связаны с непростым процессом эволюции.

Мы в AdMe.ru собрали 10 самых очевидных ошибок в строении человеческого тела и, ознакомившись с исследованием геронтологов из США, а также «Дефектной ведомостью человеческого организма» Чипа Роу, представили, как можно было бы исправить ситуацию.

1. Мы не можем дышать и глотать одновременно

Пища, которую мы глотаем, и воздух, который мы вдыхаем, проходят в наш организм через один и тот же путь. Трахея и пищевод пересекаются. Чтобы избежать попадания еды в трахею, специальный орган — надгортанник — рефлекторно закрывает отверстие гортани, когда вы глотаете. Но иногда он работает недостаточно быстро. Если вы разговариваете и смеетесь во время еды, пища может соскользнуть и попасть в дыхательные пути. Порой это приводит к летальному исходу. Кстати, младенцы могут глотать и дышать одновременно, но со временем теряют эту удивительную способность. Как было бы лучше? Взять, например, китов. Их гортань находится в дыхательном отверстии на самом верху головы. Если мы переместим гортань в нос, то сможем иметь две независимые трубки. Ложка дегтя: мы разучимся говорить.

2. У нас только один ряд зубов, и даже при этом есть несколько лишних

У вас есть только один набор зубов, который должен прослужить вам всю жизнь. Но, по статистике, мало кто может сохранить его в полном составе аж до старости. А ведь зубы не обновляются. Более того, зубы мудрости вообще бесполезны. Они были нужны нашим предкам с их более длинной челюстной костью и без проблем помещались во рту. Сейчас эти зубы никак не помогают нам в процессе разжевывания пищи — они такой же рудимент, как и копчик. Как было бы лучше? В зависимости от вида у акулы в пасти могут находиться от 4 до 28 рядов зубов, и потеря нескольких из них совсем не критична. Но, чтобы разместить больше зубов, рот человека тоже должен быть больше.

3. Сетчатка в наших глазах расположена наизнанку

Клетки фоторецепторов в сетчатке глаза похожи на микрофоны, повернутые назад. Такое размещение заставляет свет проходить по всей длине каждой клетки, а также через кровь и ткани, чтобы достичь хрусталика. В силу несовершенства такой конструкции сетчатка склонна к отслоению от поддерживающих ее тканей — это одна из главных причин слепоты. По этой же причине у нас есть слепое пятно — область, нечувствительная к свету. Как было бы лучше? У многих представителей животного мира структура глаза устроена иначе. К примеру, в сетчатке кальмаров и осьминогов фоторецепторные клетки повернуты к источнику света, что делает устройство их глаз куда «логичнее», чем у человека. Так что стоит взять с них пример — просто перевернуть сетчатку.

4. Незащищенный живот

Весь организм, даже лицо и кисти, способны выдерживать большие нагрузки и противостоять серьезным ударам. К примеру, мозг защищен прочным черепом. И только брюшная полость, наполненная жизненно важными органами, прикрыта лишь тонким слоем мышц. Поэтому человеку достаточно неудачно упасть, чтобы повредить внутренние органы. Как было бы лучше? Наше тело можно сравнить с замком, который окружен толстыми стенами, но посередине есть мост, прикрытый забором из досок. Для предотвращения грыж и улучшения защиты органов брюшной полости неплохо было бы увеличить количество ребер.

5. Наш позвоночник не должен быть прямым

Все, что люди носят выше поясницы, создает давление на позвоночник, в результате чего тот искривляется и создается дополнительная нагрузка на все внутренние органы. Отсюда — хроническая усталость и боли в спине. Даже при активном образе жизни позвоночник со временем «изнашивается» от нагрузок. Чтобы держать тело и голову в прямом положении, позвоночник должен быть не прямым, а изогнутым вперед, то есть иметь ярко выраженную S-образную форму. Но проблема в том, что есть очень много побочных эффектов от таких искривлений, например повышенное давление на внутренние органы и сосуды, их сдавливание и смещение. Как было бы лучше? Брюс Латимер из Университета Кейза в Кливленде считает, что идеальный позвоночник у собак: от крестца и до шеи идет одна сплошная дуга. Есть только одна загвоздка: чтобы держать вес головы и не заваливаться вперед, нам пришлось бы снова встать на четвереньки.

6. А ноги устроены слишком сложно

В человеческой ноге целых 26 костей (30, если считать от бедра). Это нужно было нашим предкам, которые передвигались по деревьям. Человек стал ходить по земле, но в ногах при этом остались подвижные части и связки, которые практически не участвуют в процессе ходьбы. Вследствие этого мы имеем такие неприятности, как растяжения, вывихи и переломы. Как было бы лучше? Более удобно и «эффективно» устроена нога у страуса: лодыжки и кости голени у него соединены, пальца только два, и те тоже участвуют в процессе передвижения. Также можно повернуть назад коленную чашечку, ведь она очень часто страдает при падениях или ударах.

7. У нас недостаточно хорошо развита регенерация

При потере человеком первой фаланги кончика пальца до определенного уровня недостающая часть восстановится в течение 3 месяцев. Изначально считалось, что это возможно только у детей, но ученый Р. Б. Боргенс доказал, что это явление наблюдается и у взрослых. Однако отрастить целый орган или конечность мы не можем вследствие повышения сложности наших организмов. Как было бы лучше? Регенерировать поврежденные конечности лучше всего могут тритоны. Они способны восстанавливать хрусталик глаза, конечности, хвост и даже часть нижней челюсти с новыми зубами. Нам бы такая способность точно не помешала.

8. Ученые все еще до конца не определились, зачем нам аппендикс

Многих вопрос «А зачем человеку нужен аппендикс?» ставит в замешательство. И в то же время от 5 до 10 % людей сталкивались с воспалением аппендикса — аппендицитом, когда нужно срочное хирургическое вмешательство. Чарльз Дарвин считал аппендикс рудиментом, доставшимся нам по наследству от предков. У них он использовался для определенных процессов, способствующих усваиванию пищи. Как было бы лучше? На первый взгляд кажется, что человеку лучше было бы рождаться и вовсе без аппендикса. Но он является иммунным и защитным органом (пусть и не самым очевидным) и доказывает, что лишних «запчастей» в человеческом организме не бывает.

9. Женщинам действительно тяжело рожать

Роды во все времена были болезненным, а когда-то и опасным процессом. Дело в том, что у женщин довольно узкий родовой канал. Помимо неприятных ощущений это повышает риск родовых травм. Такая особенность строения женского родового канала сформировалась из-за быстрого эволюционного развития человека. Как было бы лучше? Брюс Латимер уверен, что через 10 тысяч или даже через тысячу лет ни одна женщина в развитом мире не станет рожать естественным образом. В клинике будут соединять сперматозоид и яйцеклетку, а потом родители будут просто приходить и забирать ребенка.

10. При делении клеток возникают ошибки

Профессор Брайан Сайкс считает, что Y-хромосомы, которые определяют мужской пол, через 125 тыс. лет исчезнут. Дело в том, что, в отличие от других хромосом, они не могут себя восстанавливать. «В каждом новом поколении 1 % мужчин будет иметь мутацию, которая сократит его способность к оплодотворению на 10 %», — считает ученый. Стоит иметь в виду тот факт, что с ростом потребления алкоголя, загрязнения окружающей среды и постоянным стрессом исчезновение Y-хромосом может ускориться. Как было бы лучше? Спасать мужчин. Очень надеемся, что развитие науки не допустит такого печального хода событий. Задача по спасению Y-хромосомы должна стать приоритетной для ученых.

Исследователи добавляют к этому списку многофункциональность гениталий, неспособность к биосинтезу витамина С и даже то, что жизненно важные репродуктивные органы мужчины находятся снаружи и потому весьма уязвимы.

Бонус: вот так, по мнению ученых, должен выглядеть человек будущего

Как видим, этот человек выглядит весьма необычно, но именно такая комплекция, как считают ученые-геронтологи, помогла бы ему избежать многих проблем со здоровьем. Однако каждое изменение имеет свои побочные эффекты: к примеру, лишние ребра лишат нас гибкости и подвижности, а соединение костей в ногах сделает невозможной игру в футбол.