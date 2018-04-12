10 ошибок в строении человеческого тела, которые создают нам немало проблем
Человек устроен очень разумно. Но эволюция не создает совершенство, а только производит функции, считает антрополог из Принстонского университета Алан Манн. На фоне огромного количества слаженно работающих органов в нашем теле есть и недоработки. Впрочем, большинство из них связаны с непростым процессом эволюции.
Мы в AdMe.ru собрали 10 самых очевидных ошибок в строении человеческого тела и, ознакомившись с исследованием геронтологов из США, а также «Дефектной ведомостью человеческого организма» Чипа Роу, представили, как можно было бы исправить ситуацию.
1. Мы не можем дышать и глотать одновременно
Пища, которую мы глотаем, и воздух, который мы вдыхаем, проходят в наш организм через один и тот же путь. Трахея и пищевод пересекаются. Чтобы избежать попадания еды в трахею, специальный орган — надгортанник — рефлекторно закрывает отверстие гортани, когда вы глотаете. Но иногда он работает недостаточно быстро. Если вы разговариваете и смеетесь во время еды, пища может соскользнуть и попасть в дыхательные пути. Порой это приводит к летальному исходу.
Кстати, младенцы могут глотать и дышать одновременно, но со временем теряют эту удивительную способность.
- Как было бы лучше? Взять, например, китов. Их гортань находится в дыхательном отверстии на самом верху головы. Если мы переместим гортань в нос, то сможем иметь две независимые трубки. Ложка дегтя: мы разучимся говорить.
2. У нас только один ряд зубов, и даже при этом есть несколько лишних
У вас есть только один набор зубов, который должен прослужить вам всю жизнь. Но, по статистике, мало кто может сохранить его в полном составе аж до старости. А ведь зубы не обновляются.
Более того, зубы мудрости вообще бесполезны. Они были нужны нашим предкам с их более длинной челюстной костью и без проблем помещались во рту. Сейчас эти зубы никак не помогают нам в процессе разжевывания пищи — они такой же рудимент, как и копчик.
- Как было бы лучше? В зависимости от вида у акулы в пасти могут находиться от 4 до 28 рядов зубов, и потеря нескольких из них совсем не критична. Но, чтобы разместить больше зубов, рот человека тоже должен быть больше.
3. Сетчатка в наших глазах расположена наизнанку
Клетки фоторецепторов в сетчатке глаза похожи на микрофоны, повернутые назад. Такое размещение заставляет свет проходить по всей длине каждой клетки, а также через кровь и ткани, чтобы достичь хрусталика.
В силу несовершенства такой конструкции сетчатка склонна к отслоению от поддерживающих ее тканей — это одна из главных причин слепоты. По этой же причине у нас есть слепое пятно — область, нечувствительная к свету.
- Как было бы лучше? У многих представителей животного мира структура глаза устроена иначе. К примеру, в сетчатке кальмаров и осьминогов фоторецепторные клетки повернуты к источнику света, что делает устройство их глаз куда «логичнее», чем у человека. Так что стоит взять с них пример — просто перевернуть сетчатку.
4. Незащищенный живот
Весь организм, даже лицо и кисти, способны выдерживать большие нагрузки и противостоять серьезным ударам. К примеру, мозг защищен прочным черепом. И только брюшная полость, наполненная жизненно важными органами, прикрыта лишь тонким слоем мышц. Поэтому человеку достаточно неудачно упасть, чтобы повредить внутренние органы.
- Как было бы лучше? Наше тело можно сравнить с замком, который окружен толстыми стенами, но посередине есть мост, прикрытый забором из досок. Для предотвращения грыж и улучшения защиты органов брюшной полости неплохо было бы увеличить количество ребер.
5. Наш позвоночник не должен быть прямым
Все, что люди носят выше поясницы, создает давление на позвоночник, в результате чего тот искривляется и создается дополнительная нагрузка на все внутренние органы. Отсюда — хроническая усталость и боли в спине. Даже при активном образе жизни позвоночник со временем «изнашивается» от нагрузок.
Чтобы держать тело и голову в прямом положении, позвоночник должен быть не прямым, а изогнутым вперед, то есть иметь ярко выраженную S-образную форму. Но проблема в том, что есть очень много побочных эффектов от таких искривлений, например повышенное давление на внутренние органы и сосуды, их сдавливание и смещение.
- Как было бы лучше? Брюс Латимер из Университета Кейза в Кливленде считает, что идеальный позвоночник у собак: от крестца и до шеи идет одна сплошная дуга. Есть только одна загвоздка: чтобы держать вес головы и не заваливаться вперед, нам пришлось бы снова встать на четвереньки.
6. А ноги устроены слишком сложно
В человеческой ноге целых 26 костей (30, если считать от бедра). Это нужно было нашим предкам, которые передвигались по деревьям. Человек стал ходить по земле, но в ногах при этом остались подвижные части и связки, которые практически не участвуют в процессе ходьбы. Вследствие этого мы имеем такие неприятности, как растяжения, вывихи и переломы.
- Как было бы лучше? Более удобно и «эффективно» устроена нога у страуса: лодыжки и кости голени у него соединены, пальца только два, и те тоже участвуют в процессе передвижения. Также можно повернуть назад коленную чашечку, ведь она очень часто страдает при падениях или ударах.
7. У нас недостаточно хорошо развита регенерация
При потере человеком первой фаланги кончика пальца до определенного уровня недостающая часть восстановится в течение 3 месяцев. Изначально считалось, что это возможно только у детей, но ученый Р. Б. Боргенс доказал, что это явление наблюдается и у взрослых. Однако отрастить целый орган или конечность мы не можем вследствие повышения сложности наших организмов.
- Как было бы лучше? Регенерировать поврежденные конечности лучше всего могут тритоны. Они способны восстанавливать хрусталик глаза, конечности, хвост и даже часть нижней челюсти с новыми зубами. Нам бы такая способность точно не помешала.
8. Ученые все еще до конца не определились, зачем нам аппендикс
Многих вопрос «А зачем человеку нужен аппендикс?» ставит в замешательство. И в то же время от 5 до 10 % людей сталкивались с воспалением аппендикса — аппендицитом, когда нужно срочное хирургическое вмешательство.
Чарльз Дарвин считал аппендикс рудиментом, доставшимся нам по наследству от предков. У них он использовался для определенных процессов, способствующих усваиванию пищи.
- Как было бы лучше? На первый взгляд кажется, что человеку лучше было бы рождаться и вовсе без аппендикса. Но он является иммунным и защитным органом (пусть и не самым очевидным) и доказывает, что лишних «запчастей» в человеческом организме не бывает.
9. Женщинам действительно тяжело рожать
Роды во все времена были болезненным, а когда-то и опасным процессом. Дело в том, что у женщин довольно узкий родовой канал. Помимо неприятных ощущений это повышает риск родовых травм. Такая особенность строения женского родового канала сформировалась из-за быстрого эволюционного развития человека.
- Как было бы лучше? Брюс Латимер уверен, что через 10 тысяч или даже через тысячу лет ни одна женщина в развитом мире не станет рожать естественным образом. В клинике будут соединять сперматозоид и яйцеклетку, а потом родители будут просто приходить и забирать ребенка.
10. При делении клеток возникают ошибки
Профессор Брайан Сайкс считает, что Y-хромосомы, которые определяют мужской пол, через 125 тыс. лет исчезнут. Дело в том, что, в отличие от других хромосом, они не могут себя восстанавливать. «В каждом новом поколении 1 % мужчин будет иметь мутацию, которая сократит его способность к оплодотворению на 10 %», — считает ученый.
Стоит иметь в виду тот факт, что с ростом потребления алкоголя, загрязнения окружающей среды и постоянным стрессом исчезновение Y-хромосом может ускориться.
Как было бы лучше? Спасать мужчин. Очень надеемся, что развитие науки не допустит такого печального хода событий. Задача по спасению Y-хромосомы должна стать приоритетной для ученых.
Исследователи добавляют к этому списку многофункциональность гениталий, неспособность к биосинтезу витамина С и даже то, что жизненно важные репродуктивные органы мужчины находятся снаружи и потому весьма уязвимы.
Бонус: вот так, по мнению ученых, должен выглядеть человек будущего
Как видим, этот человек выглядит весьма необычно, но именно такая комплекция, как считают ученые-геронтологи, помогла бы ему избежать многих проблем со здоровьем. Однако каждое изменение имеет свои побочные эффекты: к примеру, лишние ребра лишат нас гибкости и подвижности, а соединение костей в ногах сделает невозможной игру в футбол.
Как вы считаете, человек будущего сможет выглядеть так, как это представляют ученые? И если бы можно было что-то изменить в структуре собственного тела, что бы вы хотели исправить?