10 ошибок в весенних образах, из-за которых мы превращаемся в простушек. А могли бы выглядеть как леди

Весна — переходный период. В это время года бывает сложно подобрать подходящий наряд, который будет одновременно удобным и гармоничным. Поэтому мы часто совершаем одни и те же ошибки. Например, бросаемся из крайности в крайность, пытаясь либо побыстрее раздеться до футболок с шортами, либо, наоборот, до последнего выхаживая в зимней верхней одежде.

Мы в AdMe.ru решили разобрать типичные ошибки в весенних образах и подобрать более стильную и комфортную замену привычным вещам.

Одеваемся по-летнему

Обычно, как только температура воздуха повышается, мы сбрасываем с себя как можно больше одежды и довольно рано начинаем носить футболки или короткие брюки. Однако в регионах, которые не могут похвастаться тропическим климатом, погода бывает обманчива и холод может вернуться внезапно. Весной лучше менять не тип одежды, а ткани, из которых она сделана. Например, замените плотную шерсть на дышащие смеси хлопка и льна, покупайте куртки без утепляющих подкладок и т. д.

Максимально утепляемся

Другая крайность в выборе весеннего образа — из осторожности одеваться в слишком большое количество вещей. Однако надевать, например, под плащ рубашку одновременно с джемпером излишне. Слои одежды удерживают тепло, поэтому даже в вещах из тонких тканей можно вспотеть. Количество одежды весной нужно контролировать в соответствии с погодными условиями, снимая или надевая дополнительные вещи по необходимости. Джемпер, джинсовую куртку и другие подобные предметы можно взять с собой, а не облачаться в них сразу.

Завязываем кофты и рубашки на талии

Весной погода часто переменчива. Поэтому, к примеру, прохладным утром мы можем накинуть кофту или рубашку поверх футболки, а жарким днем снять ее и повязать вокруг талии. Такой своеобразный аксессуар также служит акцентом для нейтральных комплектов из черных брюк и светлой футболки. Однако тем самым бедра визуально расширяются, а фигура становится неуклюжей. Лучше использовать кофты и рубашки по назначению. Либо можно, как и в предыдущем случае, брать их с собой и надевать или снимать в зависимости от погоды.

Носим вещи с рукавами 3/4

Неполный рукав имеет недостатки и с практической, и с эстетической точки зрения. Во-первых, в любую погоду он будет плох, так как при низких температурах в такой одежде будет холодно, а при высоких — жарко. Во-вторых, рукава 3/4 визуально укорачивают руки и привлекают излишнее внимание к предплечьям и запястьям. Эксперты предлагают альтернативные варианты, к примеру закатать длинные рукава.

Облачаемся в меха и пуховики

Шубы, пальто и куртки с меховыми элементами, а также пуховики выглядят по-зимнему тепло, а потому неуместны весной. В это время года лучше приобретать более легкую верхнюю одежду: плащи, макинтоши (представляют собой дождевики из прорезиненной ткани), стеганые и кожаные куртки, твидовые пиджаки, жакеты из денима и т. п.

Разбавляем образ шляпой или резиновыми сапогами

С наступлением тепла есть соблазн надеть на себя вычурные летние вещи и аксессуары: резиновые сапоги, шляпу и прочее. Согласитесь, со стороны это выглядит забавно. Эксперты все же советуют избегать таких элементов в образе и отдавать предпочтение более универсальным вещам. Если вы хотите выделиться из толпы, обратите внимание на светлые и яркие цвета. Подходящие для весны оттенки — белый, светло-розовый, синий, мятно-зеленый, лавандовый. Попробуйте сочетать классическую одежду с яркой, например однотонный костюм и рубашка с цветочным узором.

Подбираем неподходящую модель плаща

У плаща много разных моделей, и важно выбрать фасон, выделяющий достоинства вашей фигуры. Так, рукав должен заканчиваться между запястьем и костяшками большого пальца. Плащ может облегать тело, но так, чтобы он свободно надевался поверх другой одежды. Плечевой шов должен располагаться по краю плеч, пояс — на талии или чуть выше. В выборе длины плаща необходимо учитывать свои индивидуальные параметры, а также одежду, которую вы планируете под него носить. Короткий тренч подходит людям небольшого роста и отлично смотрится с брюками и джинсами. Выбирайте длину чуть ниже или чуть выше самой широкой части бедра, чтобы эта модель плаща визуально удлиняла ноги.

Тренч средней длины универсален, подойдет под брюки, джинсы, короткие платья и юбки. Его длина должна быть чуть выше или чуть ниже колена, но не по коленку, чтобы не обрезать линию ноги. Длинный тренч подойдет почти всем, главное, чтобы его длина не доходила до самой широкой части голени. Эта модель хороша с длинными брюками и платьями.

Носим обувь на высоком каблуке каждый день

Тонкий каблук высотой более 7 см считается уместным исключительно для вечерних выходов в свет. Нарушение этого правила является моветоном в мире моды. В обычный будний день можно носить любую другую обувь — как на плоской подошве, так и на небольшом устойчивом каблуке.

Делаем ставку на анималистичный принт

С анималистичным принтом всегда есть опасность переусердствовать и надеть слишком много вещей с таким рисунком. К тому же весной и летом «звериный» орнамент в целом создает впечатление согревающей одежды, будто сделанной из шкуры животных, поэтому выглядит тяжеловато. Лучше оставить такие принты для зимы. Весной же эксперты предлагают обратить внимание на цветочные мотивы.

Красим ногти в холодные и черные оттенки

Лак для ногтей холодного или черного оттенка не очень хорош для весны. Выбирайте лаки, которые популярны именно в этом сезоне. Весной 2022 года модны кварцевый розовый (нежный полупрозрачный оттенок) и зеленый цвет; принт «зебра»; французский маникюр с необычным кончиком ногтя, например металлический розовый цвет или волнистая форма. Также помните, что даже самый модный маникюр должен сочетаться с вашим цветом кожи и нарядом.