10 ошибок в макияже, которые большинство из нас допускает зимой

7

42

18.6k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Холодное время года — настоящее испытание не только для нашей кожи, но и для декоративной косметики, которую мы используем. Зимний макияж должен быть настолько стойким, чтобы перенести снежную бурю, но при этом таким нежным, чтобы не навредить и без того измученной непогодой коже.

AdMe.ru решил взглянуть на самые распространенные ошибки зимнего макияжа и узнать, как их избежать.

Ошибка № 1: Тот же тональный крем, что и летом

Самая распространенная ошибка зимнего макияжа — использование того же тонального средства, что и летом. Если только вы не посещаете солярий круглый год и не выбираетесь каждые пару месяцев в жаркие страны, то зимой ваша кожа становится светлее на один или два оттенка. Соответственно, и базовый тон должен быть более светлым. Также зимой стоит отдавать предпочтение тональным средствам более плотной текстуры и желательно с увлажняющим эффектом. Заведите два любимых тона — летний и зимний — и смешивайте их в межсезонье, чтобы успевать за изменениями цвета кожи.

Ошибка № 2: Отказ от солнцезащитного крема

Пасмурное небо зимой заставляет многих женщин отложить в сторону солнцезащитный крем. Но дело в том, что зимой солнце не перестает вредить коже и вызывать ее преждевременное старение. Так что в городских условиях желательно использовать крем хотя бы с минимальным показателем SPF — 15–20. А вот если вы отправляетесь на горнолыжный курорт, то солнцезащитный крем — ваш must have, и индекс защиты должен быть повыше, как и летом в городе, в пределах 30–50.

Ошибка № 3: Матовая помада

Зимой губы часто пересушиваются и растрескиваются, а матовая помада только усугубляет этот процесс. Так что в зимние месяцы лучше отдать предпочтение продуктам кремовой текстуры, которые будут питать и защищать губы. Хорошо, если они еще и содержат витамин Е. Если вы все же хотите изредка пользоваться матовой помадой, перед ее нанесением увлажните губы качественным бальзамом.

Ошибка № 4: Блеск для губ

Еще одно покрытие, которое входит в зимний стоп-лист, — блеск для губ. Эффект от его применения сравним с облизыванием губ на морозе: на несколько секунд становится легче, но последствия в виде растрескивания не заставят себя ждать. Хорошей альтернативой блеску послужит гигиеническая помада, аккуратно нанесенная поверх основного тона, или увлажняющая помада.

Ошибка № 5: Матирующий тональный крем или пудра на «голое» лицо

Тональный крем с матирующим эффектом — главный помощник в борьбе против жирного блеска, но при этом он подсушивает кожу, что зимой совершенно некстати. То же касается и пудры, положенной на кожу без дополнительной базы (исключение составляют разве что рассыпчатые пудры). Так что зимой лучше отдать предпочтение кремовым текстурам с увлажняющим эффектом, а пудру если и наносить, то только поверх основного тона.

Ошибка № 6: Бронзер и румяна насыщенных оттенков

Для бронзера действует то же правило, что и для тонального крема: не стоит продолжать пользоваться тем же оттенком зимой, что и летом. Более того, зимой заметно меняется освещение, так что бронзер будет смотреться на коже слишком резко и неуместно. Замените его на румяна более нежных оттенков или остановитесь на самом светлом золотистом варианте, если хочется сиять и на холоде.

Ошибка № 7: Розовые и сиреневые помады

Зимой можно позволить себе более яркий и плотный макияж, нежели летом. А вот любимые нежные оттенки розовых и сиреневых помад лучше отложить до теплого времени года. Во-первых, эти тона очень плохо смотрятся, если вы замерзли (особенно сиреневый), на фоне покрасневшего лица. Во-вторых, зимой наш гардероб чаще состоит из темных вещей, к которым лучше подойдут насыщенные, а не нежные оттенки.

Ошибка № 8: Гелевая подводка на нижнем веке и обычная тушь

Риск — зимой дело отнюдь не благородное. В любой момент можно попасть в метель, оказаться на жутком холоде или даже под дождем. Так что водостойкий макияж — скорее необходимость, чем прихоть. Гелевая подводка на нижнем веке потечет сразу же, как только ваши глаза заслезятся от холода, а обычная тушь в мгновение склеится от попавших на нее снежинок.

Ошибка № 9: Подводка для глаз голубых и сиреневых тонов

Зима у многих ассоциируется с голубыми тонами, но использовать их для макияжа глаз не рекомендуется. Кожа становится более бледной, что синие оттенки только подчеркивают, а глаза частенько слезятся и краснеют от холода. В сочетании с голубыми и сиреневыми подводками это создает болезненный вид.

Ошибка № 10: Нанесение помады на неподготовленные губы

В холодное время года губы требуют особого ухода. Если летом достаточно нанести немного бальзама, то зимой перед покрытием губ помадой их необходимо подготовить: аккуратно очистить губы от шелушащейся кожи круговыми движениями зубной щеткой (можно добавить на нее немного соли или сахара) или специальным скрабом для губ;

легкими массажными движениями нанести на губы увлажняющий лосьон или крем, остатки удалить ватным диском;

смазать губы питательным бальзамом, подождать, пока он впитается. После этой простой процедуры помада на губах будет смотреться и держаться безупречно.