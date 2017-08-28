10 мифов о первой помощи, которые могут привести к плохим последствиям

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В чрезвычайной ситуации, когда важно оказать помощь как можно быстрее, первое, что мы вспоминаем, — это рекомендации знакомых и близких. Но даже самые популярные советы иногда способны привести к печальным последствиям. AdMe.ru собрал 10 основных ошибок при оказании первой помощи, чтобы вы не растерялись в нужное время и смогли помочь пострадавшему, а не навредить.

1. Прикладываете лед к синяку

Почему неправильно: Лед помогает убрать гематому. Но не накладывайте холодный компресс непосредственно на кожу, иначе получите обморожение. Как правильно: Создайте барьер между кожей и льдом из ткани. Приложите холод на 20 минут, а затем уберите лед с поврежденной поверхности на 20 минут, повторите эту процедуру несколько раз.

2. Растираете больного алкоголем и уксусом при высокой температуре

Почему неправильно: Уксус и алкоголь всасываются в кровь. Растирание спиртом добавит к болезни отравление алкоголем, а уксусом — отравление кислотой. Особенно это опасно для детей. Как правильно: При высокой температуре поможет обильное питье и прохладный воздух в комнате (16–18 градусов). При этих условиях организм справится с температурой до 39 градусов самостоятельно.

3. Поднимаете человека, который потерял сознание

Почему неправильно: Если кто-то потерял сознание, то не старайтесь его поднять или поливать холодной водой: это только усилит спазм. А после не давайте кофе или энергетических напитков с целью поднять давление, так как кофеин приводит к обезвоживанию и только ухудшит ситуацию. Как правильно: Поднимите ноги пострадавшего вверх, расстегните сдавливающие части одежды и не позволяйте ему вставать сразу после того, как очнется.

4. Используете кефир и сметану как первое средство от ожогов

Почему неправильно: Вы почувствуете облегчение от такой процедуры только из-за прикосновения холодного продукта к горячему очагу поражения. Опасность народного рецепта в том, что продукт высыхает, образуя пленку, которая нарушает теплообменные процессы (тепло поступает внутрь раны и поражает более глубокие слои кожи). Как правильно: Подержите пораженное место в прохладной воде минут 15. И никогда не прокалывайте ожоговый волдырь: так вы снимаете защитный слой и оставляете рану открытой для любых инфекций, из-за которых в большинстве случаев образуется нагноение.

5. Пытаетесь самостоятельно вправить вывих

Почему неправильно: Нельзя вправлять самостоятельно то, что похоже на вывих, — это часто приводит к дополнительным травмам. Как правильно: Поврежденную конечность необходимо обездвижить, а пострадавшего отвезти в травмпункт. Конечность нельзя выпрямлять насильственно, ее прибинтовывают в удобном для пострадавшего положении (должно быть обездвижено не только место возможного перелома, но и два ближайших сустава).

6. Применяете тепло при растяжении

Почему неправильно: Ошибочно мнение, что при растяжении мышцам поможет теплая ткань. Тепло повышает приток крови, что приводит к еще большему отеку. Как правильно: Используйте холод в первые дни после получения травмы. Он уменьшит воспаление тканей, снимет боль. В течение 48 часов обеспечьте полное отсутствие нагрузки на поврежденное место.

7. Вызываете искусственную рвоту в любых случаях отравления

Почему неправильно: При отравлениях обычно советуют вызывать у пострадавшего рвоту. Однако этого категорически нельзя делать при подозрении на отравление кислотой, щелочью и другими едкими веществами. Как правильно: Немедленно вызывайте скорую помощь. Если же вы уверены, что рвота оправданна, то не используйте марганцовку, соду, молоко и т. д. Все, что нужно, — это много теплой воды.

8. Помогаете убрать соринку из глаза

Почему неправильно: В этом случае есть большой риск неправильного движения руки, которое может привести к травмам и даже лишить зрения. Как правильно: Закройте пострадавший глаз марлевой повязкой и немедленно обратитесь к врачу. Только если в глаз попало химическое вещество, необходимо сразу промыть его водой.

9. Извлекаете предметы из ран

Почему неправильно: Можно достать занозу из пальца или небольшой стеклянный осколок из руки, но никогда не извлекайте предметы из серьезной раны. Врачи придерживают посторонние вещи на месте, пока пострадавший не окажется в операционной. В противном случае нечем будет остановить кровотечение, которое откроется после извлечения предмета и восполнить кровопотерю. Как правильно: Как бы страшно ни выглядел человек с ножом в ноге или с огромным осколком в груди, лучше отвезите его в ближайшую больницу, а не помогайте ему самостоятельно избавиться от инородного тела.

10. Наносите мазь на рану

Почему неправильно: Рана быстрее заживет на воздухе, мазь же создаст нежелательную влагу. Как правильно: Очистите рану под прохладной водой с мылом и накройте чистой сухой повязкой.