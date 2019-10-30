10 опасных красоток эпохи гангстеров, которые сводили с ума мужчин и вызывали зависть у женщин

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Красивые женщины во все времена вызывали повышенный интерес со стороны окружающих. Сейчас мы наблюдаем за ними на экранах телевизоров, в интернете или журналах. Без проблем находим информацию об их личной жизни и даже любим почитать слухи. На красоток прошлых веков мы можем смотреть только на картинах известных художников или на черно-белых фотографиях. Но их жизнь была не менее, а иногда и более увлекательной, местами даже опасной.

Мы в AdMe.ru поискали информацию о роковых красотках эпохи гангстеров и даже немного им позавидовали.

1. Лилиан Рассел

Девушка, вызывавшая восторг у всей Америки и Европы на рубеже XIX и XX веков. Американская артистка пользовалась невероятной популярностью и считалась первой красавицей мира. Однажды голос Лилиан услышал известный импресарио Тони Пастор. Он был настолько поражен красотой девушки и ее пением, что немедленно пригласил играть в свой театр на Бродвее. В мгновение ока девушка стала самой известной певицей Нью-Йорка. При этом красавица отличалась довольно пухлыми формами. Ее вес превышал 90 кг, но ее это абсолютно не волновало и она не считала нужным как-то с этим бороться или скрывать. Да и красота в то время измерялась совсем иными параметрами. Про Лилиан ходило много анекдотов: о ее страсти к еде и о том, как она могла за один присест съесть 5 десертов. Но ничто не помешало ей окружить себя толпой поклонников, среди которых были миллионеры, и стать секс-символом эпохи модерна.

2. Уоллис Симпсон

Женщина, которая стоит дороже, чем Британская империя. Дважды была в браке, но покорила сердце самого короля Британии Эдуарда VII, которому пришлось отречься от престола, чтобы жениться на американке Уоллис: будучи главой государства, он не имел права взять в жены разведенную женщину. Король был настолько влюблен в девушку, что ни ее браки, ни различные слухи вокруг ее персоны не заставили его отказаться от жизни с ней. Родственники короля несколько месяцев молчали о его романе с Уоллис Симпсон, но в итоге поставили перед выбором: либо она, либо трон. Он сделал свой выбор и ни разу не пожалел о своем решении. Уоллис Симпсон нелья было назвать красавицей, однако она была умной женщиной с магическим шармом, отличной собеседницей и с легкостью поддерживала любую беседу. Мужчины восхищались ей и потакали всем ее желаниям, а она умело манипулировала ими. Уоллис до сих пор остается одной из икон стиля XX века. На ее похоронах разрыдалась сама Елизавета II, которая до этого, став королевой, запретила паре появляться в Виндзорском замке и сделала все возможное, чтобы об этой скандальной истории забыли.

2. Клео де Мерод

Французская танцовщица, которая была невероятно популярной в конце XIX — начале XX века. В свое время сводила с ума весь Париж. О ней ходило множество слухов, и до сих пор неизвестно, что из ее биографии правда, а что всего лишь вымысел завистников. Однако всю жизнь Клео да Мерод боролась с репутацией куртизанки. Ее красота сводила с ума известных и великих мужчин того времени, за нее боролся король Бельгии Леопольд II, Дега и Климт писали ее портреты. Она с удовольствием позировала для модных журналов и стала одной из первых всемирно известных фотомоделей. А увлечение этой женщиной королем Бельгии не прошло для Парижа бесследно: когда король решил преподнести Франции ценный подарок, именно Клео подсказала ему, на что потратить деньги. Таким образом в 1900 году в Париже появилось первое метро.

3. Каролина Отеро

Французская певица и танцовщица родом из Испании. Но больше всего она была известна своей красотой и невероятным женским обаянием. Вошла в историю под именами Королева Парижа и Прекрасная Отеро — именно так называли ее современники. Слыла самой известной куртизанкой своего века. Портреты Каролины писали многие художники, также о ней издано немало книг в разных странах, модные фотографы того времени снимали ее для почтовых открыток, о ней снимали фильмы. По Отеро сходили с ума сотни мужчин, некоторые даже стрелялись на дуэли. Ходили слухи, что шестеро мужчин, которым не удалось добиться взаимности, покончили жизнь самоубийством. А среди ее поклонников было шестеро монархов — Леопольд Бельгийский, принц Уэльский, Альфонс Испанский, Альберт Монакский, кайзер Вильгельм и даже император Николай II, вместе с которыми ей удалось невозможное — отпраздновать свой день рождения в 1898 году. «Коронованные особы обычно не отличаются щедростью, но я всех их научила дарить», — говорила Каролина, получавшая великолепные подарки: драгоценности, замки, виллы, яхты. По слухам, японский император подарил ей целый остров. Сама Отеро страдала от игромании. В казино она оставляла огромные суммы, и ей даже пришлось продать свое имущество. Однажды она проиграла $ 40 млн. Если же денег не хватало, она платила подаренными ей ранее драгоценностями. На склоне лет Каролина Отеро осталась без всяких средств к существованию. Умерла в возрасте 96 лет — без мужа, без детей и без гроша за душой.

4. Лина Кавальери

Оперная певица из Италии, чье имя 100 лет было на слуху у всей Европы. Стала популярной благодаря своей необычной красоте, а не пению. К тому же говорили, что ее голос весьма посредственный. Слыла также одной из самых красивых женщин мира. На ее выступления приходили, чтобы полюбоваться ее невероятной красотой. Владельцы самых роскошных ресторанов боролись за то, чтобы Лина пела у них. Помимо певческой карьеры, Кавальери снималась для рекламы, журналов и открыток. Ее фото имели бешеную популярность и огромный коммерческий успех. Имя девушки было известно по всему миру. На ее популярности зарабатывались огромные деньги. Открытки и журналы с ее изображениями продавались миллионными тиражами. Кавальери пользовалась огромным успехом у мужчин, ходили слухи, что ей 840 раз предлагали выйти замуж. Она сама осознавала свою крастоту: «Я чувствовала себя красивее других женщин, более чем другие, неотразимой чаровницей, неприступной сиреной. На балах именно я была королевой, я была той, которую пожирали жадными взглядами».

6. Хелен Анна Хелд

Певица, актриса и модель родом из Польши. Еще одна красавица XIX века, чья красота и кокетливость свели с ума немало мужчин. Была звездой бродвейского шоу-мюзикла Флоренза Зигфелда. Толпы поклонников Анны Хелд были готовы на что угодно, только бы попасть на ее выступление. Миниатюрная девушка, чья талия была всего 45 см (поговаривают, что ей пришлось удалить ребра ради такого эффекта), пела игривые песни в соблазнительных костюмах. Ее кокетливые глаза просто завораживали зрителей. Девушка была популярна практически во всем мире. И хотя многие критиковали миниатюрную брюнетку, публика ее боготворила. Зигфелд использовал множество хитростей для поддержания популярности девушки. Он даже подговорил молочника подать на него в суд якобы за неуплату: так весь мир узнал, что Анна Хелд принимает молочные ванны и даже дает интервью, сидя в них. Каждый день в газетах появлялись новости о ней и фото.

7. Эвелин Несбит

Одна из самых востребованных моделей своего времени. Украшала обложки таких журналов, как Harper’s Bazaar, Ladies’ Home Journal, Cosmopolitan, Woman’s Home Companion, Vanity Fair.

Фотографии девушки использовали косметические бренды и прочие компании, ее лицо можно было увидеть на открытках, карманных зеркальцах, табачных картах, сувенирах. Эвелин Несбит была первой моделью, позирующей для календарей Prudential Life Insurance, Swift, Coca-Cola и других корпораций. Сам Альфонс Муха писал ее портреты. Эвелин также была одной из «девушек Гибсона» и участвовала в создании художником Чарльзом Дана Гибсоном первого в истории стандарта женской красоты. В жизни девушки было все: нищета, богатство, власть, высшее общество, ревность, убийство, ажиотаж в прессе и забвение. Ее имя связано с одним из крупнейших скандалов в Америке в начале XX века. Ее супруг, миллионер и повеса Гарри Тоу, в приступе ревности убил ее бывшего любовника в ресторане Нью-Йорка на глазах у множества людей. Газеты окрестили это происшествие убийством века. Эвелин развелась и продолжала работать: играла в мюзиклах, развивала карьеру фотомодели. Неожиданно она занялась скульптурой. До конца своих дней она не бросала это занятие и даже преподавала скульптуру.

8. Дейзи Феллоуз

Дейзи Феллоуз родилась в 1890 году в обеспеченной семье наследницы Исаака Зингера, изобретателя знаменитой швейной машинки и владельца огромного состояния. Она была выдающимся светским деятелем во Франции, слыла иконой стиля довоенного Парижа, популярной светской львицей и считалась самой изящной женщиной своей эпохи. Первым мужем Дейзи стал Жан Мари Анатоль Амедей, принц де Бройле. Семейного счастья в этом союзе не было, Дейзи любила блистать на светских вечерах, супруг же предпочитал заниматься своими делами. Уже через полтора года после смерти супруга от гриппа (хотя ходят слухи, что он покончил жизнь самоубийством из-за многочисленных разговоров вокруг его личной жизни) Дейзи вышла замуж во второй раз — за банкира Реджинальда Феллоуза. Дейзи терпеть не могла заурядность и часто насмехалась над окружающими женщинами. Могла явиться на скачки без шляпы, что делало Феллоуз королевой вечера, а все остальные казались при этом слишком нарядными и нелепыми. Ей нравилось носить смелые наряды, а коллекция ее драгоценностей была самой шикарной в свете. Только лучшие ювелиры работали по заказам Дейзи. Дейзи Феллоуз скончалась в 1962 году в возрасте 72 лет. Ее помнят как самую смелую модницу XX века, а о ее славе напоминают лишь ее драгоценности, ставшие предметом мечтаний многих коллекционеров.

9. Мися Серт

Незаурядная личность, которая олицетворяла собой всю парижскую богему 1920-х годов. Муза художников и писателей своего времени, она имела головокружительные романы и дружбу с выдающимися людьми. Виртуозная пианистка и просто роскошная женщина с безупречным вкусом. Ее друзья-художники, среди которых были Пабло Пикассо и Ренуар, запечатлили Мисю в своих портретах — их до сих пор можно увидеть в музеях мира. Писатели списывали с нее героинь своих романов, поэты посвящали ей стихи. Мися стала профессиональной пианисткой, а ее первый концерт в Париже имел невероятный успех. Она трижды была замужем (первый раз в 15 лет), и все 3 брака оказались выгодны для нее. Девушка владела модным салоном, была подругой и покровительницей художников, поэтов, и композиторов. Близкой подругой Миси была Габриэль Шанель, которая шила для нее довольно противоречивые для того времени наряды. Подруги много времени проводили вместе. Мися Серт пережила немецкую оккупацию и скончалась в 1950 году в одиночестве. В последний путь ее провожала верная подруга Коко.

10. Ирина Юсупова

Княгиня Ирина Юсупова и князь Феликс Юсупов.

Среди знаменитых женщин 1920-х годов Ирина Юсупова была более высокого происхождения, чем остальные: девушка являлась племянницей последнего русского царя Николая II, внучкой Александра III. Ее супруг — князь Феликс Юсупов, граф Сумароков-Эльстон — был одним из богатейших аристократов России. Князь любил облачаться в женскую одежду, чем вызывал скандалы вокруг своего имени, да и вообще отличался сомнительными моральными принципами. Свадьба была роскошная, на нее съехалась вся императорская семья и весь высший свет Петербурга. Ирина говорила, что полюбила мужа не за красоту и богатство; она верила, что любовь спасет его от порочных наклонностей. К слову, эта свадьба была последним торжественным бракосочетанием в династии Романовых. Супруги жили счастливой жизнью. Их чувства были взаимны, благодаря чему утихли слухи вокруг имени Феликса. Феликс баловал жену: говорят, у нее была целая комната для туфель, где хранились тысячи пар экземпляров от лучших мастеров Европы. Автомобили тогда были большой редкостью, а у молодых Юсуповых их было несколько. После Октябрьской революции супруги покинули Россию. Юсуповы были в наиболее выгодном положении, чем многие эмигранты. Им чудом удалось вывезти с собой фамильные драгоценности, которые они затем продали, однако не так выгодно, как хотели: слишком многие эмигранты в спешке распродавали свое золото и бриллианты, в связи с чем цены на ювелирные изделия были предельно низкими. Супруги прожили в мире и согласии более полувека. Феликс любил и уважал свою жену до самой своей смерти, Ирина также не замечала никого, кроме мужа. Феликс Юсупов умер в 1967 году. Ирина пережила его на 3 года и всегда говорила, что жить без него ей не по силам.