10 «олигархов» прошлого, по сравнению с которыми сегодняшние миллиардеры выглядят довольно скромно

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Иногда кажется, что сегодняшние миллиардеры вроде Билла Гейтса или Уоррена Баффетта — самые богатые люди из когда-либо живущих. Но даже если не брать в расчет исторических личностей, таких как Александр Македонский, Чингисхан, царь Соломон, многочисленные римские императоры или египетские фараоны, точные данные о несметных сокровищах которых давно утеряны, то накопления сегодняшних богачей бледнеют в сравнении с состояниями «олигархов» прошлого.

Опираясь на исследования, проведенные Business Insider и другими изданиями, которые подняли архивы и сделали поправку на инфляцию на протяжении столетий, AdMe.ru приглашает вас в путешествие в прошлое. Давайте познакомимся с 10 самыми богатыми людьми последнего тысячелетия и узнаем, как они приобрели состояние и что создали благодаря своим капиталам.

10. Корнелиус Вандербильт, $ 185 млрд

Корнелиус Вандербильт, один из самых знаменитых предпринимателей в истории Америки, разбогател благодаря строительству железных дорог и судоходных линий в 1800-х годах. В самые успешные годы богатство Корнелиуса Вандербильта достигало примерно $ 185 млрд; большая часть была накоплена во время расширения железнодорожной империи после гражданской войны.

9. Генри Форд, $ 199 млрд

Генри Форд — один из столпов американского бизнеса. Личный капитал предпринимателя составлял чуть менее $ 200 млрд. Форд не только основал свою корпорацию и прославился революционным подходом к автомобилестроению, но также был первопроходцем в промышленности и бизнесе: он установил более высокую заработную плату для своих служащих, чем это было принято в то время, и разработал концепцию сборочной линии, которая позволяла производить недорогие автомобили, в результате чего последние стали доступными для обычных людей.

8. Муаммар Каддафи, $ 200 млрд

Вряд ли найдется человек, не слышавший этого имени. Говорят, что Каддафи контролировал огромное состояние в $ 200 млрд, накопленное за 42 года своего правления в Ливии. Весьма противоречивый политик и правитель, Каддафи однако немало сделал для своей страны, в частности построил Великую рукотворную реку, обеспечившую водой пустынные районы и побережье Ливии. По оценкам экспертов, это был самый масштабный ирригационный проект за всю историю человечества, благодаря которому была налажена поставка 6,5 млн м³ питьевой воды в день. Каддафи был свергнут в 2011 году во время гражданской войны.

7. Вильгельм Завоеватель, $ 209–229 млрд

По разным оценкам, состояние Вильгельма Завоевателя составляет от $ 209 до $ 229 млрд. Вильгельм Завоеватель стал первым королем Англии после Нормандского вторжения в 1066 году. Воцарение Вильгельма имело огромные последствия для развития страны: он основал единое Английское королевство, создал армию и флот, провел первую земельную перепись (так называемая «Книга Страшного суда») и начал возводить каменные крепости, первой из которых стал знаменитый Тауэр, построенный в 1078 году.

6. Якоб Фуггер, $ 221 млрд

Фуггер, пожалуй, не столь известен, как его соседи по списку, тем не менее благодаря своей торговой и банковской деятельности ему удалось накопить $ 221 млрд. Якоб Фуггер родился в 1459-м и умер в 1525 году в Аугсбурге, Германия. Свое состояние он получил в основном за счет торговли текстилем в Италии, а также за счет добычи серебра и золота в Венгрии и Богемии.

5. Мир Осман Али Хан, $ 230 млрд

Возможно, вы никогда не слышали такое имя, как Мир Осман Али Хан, однако это, без сомнения, один из самых богатых людей, которых когда-либо знал мир. Будучи правителем княжества Хайдарабад в Индии, он приумножил свои богатства до $ 230 млрд. После смерти своего отца в 1911 году он стал низамом в Хайдарабаде и правил в течение 37 лет, способствуя развитию образования, электричества и железных дорог в регионе.

4. Николай Александрович Романов, $ 300 млрд

Состояние Николая Александровича Романова, последнего русского царя, оценивается в $ 300 млрд. В его личный доход шла в первую очередь прибыль от земель, находящихся в феодальной собственности, а также от активов в промышленности и торговле. «Примечательно, что Николай II стал святым, признанным Русской православной церковью, и известен как самый богатый святой в истории человечества», — замечает источник.

3. Эндрю Карнеги, $ 310 млрд

Эндрю Карнеги, невероятно богатый и влиятельный промышленник, стал известен в середине XIX века. Карнеги родился в Шотландии и происходил из очень бедной семьи, которая переехала в США в конце 1840-х годов. После успешного инвестирования в ряд предприятий Карнеги основал сталелитейную компанию U.S. Steel, которая принесла основную долю его состояния в $ 310 млрд. Он также известен как человек, потративший большую часть этого богатства на различные пожертвования, поэтому его помнят как одного из самых выдающихся филантропов мира.

2. Джон Рокфеллер, $ 340 млрд

Имя Джона Рокфеллера глубоко укоренилось в американской истории, а его состояние, оцениваемое в $ 340 млрд, до сих пор остается едва ли не самым внушительным в мире. Родившись в 1839 году в Нью-Йорке, он стал одним из основателей нефтяной корпорации Standard Oil. Рокфеллер также известен как филантроп: при жизни он основал 2 колледжа, Чикагский университет и Рокфеллеровский университет. Умер предприниматель в 1937 году в возрасте 97 лет.

1. Манса Муса, $ 400 млрд

Самым богатым человеком, который когда-либо ходил по земле, был Манса Муса, или Муса I из Мали. Будучи правящим императором империи Мали, Муса обладал богатством, которое в пересчете на современные деньги оценивается в $ 400 млрд. Муса родился в 1280 году и до 1337 года жил как набожный мусульманин, строя многочисленные образовательные центры и мечети по всей Африке. Добавим, что состояние богатейшего человека в мире из ныне живущих — основателя Amazon Джеффа Безоса — оценивается в $ 131 млрд, а Билл Гейтс с его $ 96,5 млрд занимает в списке богачей 2-е место.

Бонус

Большинству из нас сложно себе представить суммы в несколько миллиардов долларов. Чтобы наглядно оценить масштабы богатства этих людей, давайте сопоставим суммы с привычными нам людьми и вещами. Например, основатель компании Microsoft, давно считающийся одним из самых богатых людей в мире, в 4 раза беднее Мусы Мансы, легендарного короля богом забытого африканского государства Мали, о котором многие и не слышали.

Генри Форд, если бы он жил в наше время, мог бы позволить себе купить 79 таких зданий, как Эмпайр-стейт-билдинг, 5-й по высоте небоскреб США.

А последний император Российской империи Николай II мог бы построить 25 таких районов, как «Москва-Сити».