10 очень странных вещей, выброшенных морем на берег

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Океан таит в себе множество загадок, и не только по причине недостаточной изученности, но и потому, что иногда выбрасывает на берег то, чего мы совсем не ожидаем увидеть. Да, не всегда это ракушки и морские звезды! AdMe.ru предлагает взглянуть на самые необычные пляжные находки, когда-либо обнаруженные на берегу моря.

1. Фигурка лего

В 2007 году огромную фигурку лего (примерно 2,5 м высотой) выбросило на берег в Зандворте, Нидерланды. Отдыхающие были немало удивлены находкой, но потом подняли ее во весь рост и стали с ней фотографироваться. Неизвестно, откуда она взялась — датский отдел Legoland сказал, что отношения к фигурке они не имеют.

2. Контейнеры

В 2007 году на берег Девона в Англии выбросило контейнеры с вещами после крушения грузового судна Napoli. На пляж сбежались желающие поживиться содержимым контейнеров: кто-то уносил бочки с вином, а кто-то даже мотоциклы BMW.

3. Обломки ракеты

В 2016 году на одном из пляжей Японии был обнаружен обломок ракеты. Предположительно, это часть носового конуса ракеты Северной Кореи, запущенной в том же году.

4. Глаз неизвестного существа

Необычная находка была обнаружена на одном из пляжей Флориды в 2012 году. Какому загадочному морскому существу принадлежал этот глаз — неизвестно.

5. Беспилотная мишень

В 2008 году на мирные берега Шотландии выбросило военный предмет, а именно беспилотную мишень.

6. Игральный кубик

Вот такой большой металлический игральный куб прибило к пляжу одного из городов Айдахо в марте 2017-го.

7. Обломки космического корабля

В 2015 году на пляже Багамских островов были найдены обломки космического корабля компании Илона Маска SpaceX.

8. Киндер-сюрпризы

В январе 2017 года детям немецкого острова Лангеог несказанно повезло: на берег выбросило тысячи киндер-сюрпризов и игрушек лего. Во время шторма грузовой корабль потерял несколько контейнеров, содержимое которых потом и оказалось на пляже.

9. Измеритель течения

Этот загадочный объект, найденный на пляже Исландии, — вовсе не летающая тарелка. Это акустический доплеровский измеритель течения — прибор, с помощью которого можно оценить скорость течения на определенной глубине.

10. Огромные трубы

Огромные трубы диаметром 2 м упали в море во время транспортировки, и к великому удивлению жителей Норфолка их выбросило на берег в августе 2017 года. Длина самой крупной из труб составила 500 м.