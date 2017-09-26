10 необычных людей, которых трудно отличить от кукол

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В то время когда мир все больше ценит разнообразие и индивидуальность, есть люди, которые всеми силами стремятся соответствовать кукольному идеалу. Они потратили целое состояние на операции, делают яркий макияж и ретушируют каждую свою фотографию так, чтобы напоминать Барби и Кена. Мы в AdMe.ru решили познакомить вас с людьми-куклами, внешность которых не оставляет равнодушных.

Валерия Лукьянова

Барби из Украины утверждает, что сделала только одну операцию — увеличение груди. Создать же кукольный образ Валерии Лукьяновой помогает яркий макияж и строгая диета.

Родриго Алвес

Родриго Алвес (Rodrigo Alves) всю жизнь был недоволен своей внешностью, поэтому сразу знал, как потратит наследство от богатого дедушки. Больше $ 250 000 пошли на пластические операции, которые и превратили мужчину в живого Кена. Сейчас он звезда многочисленных телевизионных передач и, пожалуй, один из самых известных примеров того, как может навредить стремление к идеальной внешности.

Лил Микела

Реальный человек или герой компьютерной игры The Sims? Споры по поводу инстаграм-модели из Лос-Анджелеса Лил Микела (Lil Miquela) не утихают до сих пор. Специалисты в сфере компьютерной анимации утверждают, что Лил — это комбинация фотографии и 3D-модели.

Амбер Гузман

В живую куклу Амбер Гузман (Amber Guzman) превратила мышечная дистрофия. Девушка рассказывает, что образ Барби спас ей жизнь — Амбер представила себя игрушкой, которой всегда нужна помощь, в том числе и для того, чтобы передвигаться.

Даки Тот

После участия в Australia’s Next Top Model о темнокожей модели-Барби заговорили все. Благодаря экзотической внешности, которую подчеркнули стилисты, Даки Тот (Duckie Thot) не только обзавелась сотней тысяч фанатов, но и снялась для обложек таких культовых журналов, как Vogue и Harper’s Bazaar.

Джастин Джедлика

Джастин Джедлика (Justin Jedlica) говорит, что хочет быть «пластическим» на 100 %. Сам мужчина считает, что еще не достиг идеала и после 190 пластических операций, которые уже позади, планирует новые изменения внешности.

Анастасия Шпагина

Настя — настоящий мастер макияжа. На YouTube девушка публикует видео, где с легкостью перевоплощается в Шерлока, Капитана Джека Воробья, Джастина Бибера и многих других. Ее кукольная внешность — тоже результат умелого визажа.

Наннетт Хаммонд

Для того чтобы выглядеть как Барби, Наннетт Хаммонд (Nannette Hammond) не пожалела $ 500 000. Мать пятерых детей из США рассказывает, что с детства собирала кукол и всегда мечтала напоминать одну из них. Первую пластическую операцию Наннетт сделала в 21 год, сейчас этой эксцентричной женщине 43, и она не собирается останавливаться.

Дакота Роуз

Миниатюрная Дакота Роуз (Dakota Rose) утверждает, что ее внешность — это не результат пластических операций, а удачный макияж и правильно подобранный стиль одежды. Сейчас 22-летняя американка живет в Токио, и это не странно, ведь в стране фанатов аниме у девушки наибольшее количество поклонников.

Анжелика Кенова

Анжелику Кенову с детства одевали и воспитывали как принцессу. «Родители не позволяли мне гулять, встречаться с мальчиками, поэтому у меня нет привычного опыта взросления. Я не гожусь для реальной жизни — я как живая кукла», — рассказывает девушка. Сейчас Анжелика работает моделью и считает сравнение с Барби комплиментом.